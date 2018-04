BlOff – na vypnutí podsvícení

Možná si ještě pamatujete na aplikaci AutoDimmer, kterou jsme recenzovali v tomto článku.

Aplikace BlOff je značně, opravdu značně jednodušší. Ani vám z ní nemohu udělat screenshoty (nebo-li ukázky obrazovek), jelikož žádnou obrazovku, nebo menu nemá. Je to aplikace, která je označena ikonou modrého kolečka ze stylusem. Svým příznačným názvem BlOff, což je zkratka delšího názvu Backlight Off, což je v překladu vypnutí podsvícení.

Tato aplikace má jedinou funkci, a tou je vypnutí podsvícení. Jenže co by na aplikaci bylo tak zázračného, když přece to same umíme např. v Zlauncheru klikem na ikonu žárovky, nebo delším podržením tlačítka Power, že? Situace není tak jednoduchá. U nových Palmů s aktivním displejem jsme si mohli všimnout, že nelze podsvícení vypnout. Ani jedním z výše popsaných triků. Vždy se ukáže akorát jezdec s nastavením jasu podsvícení, ale vypnutí se jaksi nekoná. A k tomu zde máme tuto malou aplikaci. Myslím že 10kB se na ní najde vždycky a na přímém slunci nemusíme podsvětlovat, ale bude nám stačit to sluníčko a ještě ke všemu ušetříme drahocenou energii v bateriích.

Zajímavou vlastností je, že pokud spustíme aplikaci několikrát, bude se dokolečka buď vypínat, nebo zapínat podsvícení. Co je na tom ovšem kouzelné, je, že pokud se podsvícení zapne, je nastaveno na ještě menší intenzitu, než je minimum v nastavení jasu! V noci proto tolik nepálí do očí a šetří energii zároveň.

Aplikace může být zajímavá ve chvíli, kdy si jí namapujeme na některé HW tlačítko, např. boční tlačítko voice recorder u Palmu Tungsten T2/T3 pro to úplně vybízí. Pak pouhým stiskem můžeme kontrolovat zapnutí/vypnutí podsvícení displeje.