Block Breaker Deluxe 2 – Lepší arkanoid neexistuje!

Když jsem viděl nápis a hlavní obrazovku Block Breakeru Deluxe 2, pomyslel jsem si něco o pokračování povedené hry. Počítal jsem s několika novými bonusy a těšil se na další úrovně. Čekalo mě však milé překvapení, které znamenalo dohrát tuto hru na jeden zátah! Zlepšení jsou totiž viditelná na první pohled a přibylo i několik nových funkcí.

Jak již bylo řečeno, jde o tzv. arkanoid. Vaším úkolem je pomocí pohyblivé plošiny a kuličky postupně rozbít všechny cihly na hrací ploše. Cihly mohou být různě tvrdé, takže vydrží i více zásahů kuličky, nebo mohou být dokonce nerozbitné. Tento základní typ hry se objevoval v začátcích mobilního hraní, dnes jsme opravdu o kus dál. Princip hry je stále stejný, ale přibylo mnoho nových bloků, které se například dají rozbít jen z jedné strany nebo po zásahu vybouchnou a zničí vše kolem. Do hry se vloudily bonusy zajišťující pohodlnější hru, více bodů, možnost rozbíjet cihly, které vy chcete, a podobně. K mání jsou ale i antibonusy. Ty vám zmenší plošinu, zvednou rychlost kuličky a škodí i jinak. Poslední dobou se rozmohly i vychytávky, jako je obchod: tam můžete nakoupit životy nebo předměty pro postup do dalších levelů. Gameloft šel ale ještě dál…



Vybavte si vlastní plošinu

Funkce obchodů byla ve většině ostatních her jen na ozdobu, nové životy si hráči nekupovali a kvůli předmětům si raději zopakovali úroveň. Tenhle fakt si vývojáři Block Breakeru jistě uvědomili, a proto vnesli do hry nový prvek. Zkušenost hráče. Ta se pozná podle nasbíraných hvězdiček v jednotlivých úrovních. Za ně nebudete nakupovat, ale poznáte, které vylepšení plošiny si můžete koupit. Nakupovat budete tradičně za peníze z ničení cihel a sbírání bonusů.

Obchod je vybaven poměrně dobře a nabídne vám několik možností, jak si zjednodušit hru. Nabídne vám vylepšení plošiny pro více bonusů, pro jejich prodloužení nebo zlepšení některých z nich. V bonusech si můžete zlepšit jejich účinnost, aby se vztahovaly na více kuliček nebo měly vyšší účinnost. Kuličku můžete zvětšit, použít místo jedné tři nebo jí koupit satelity. Posledním oddělením v obchodu jsou životy, kam byste měli určitě zajít a trochu se zásobit.



Při hře je totiž vykoupení při zabití poměrně drahé a čím jste výš, tím je dražší. Na životy dostáváte i množstevní slevu, a to se vyplatí! Obchod je otevřen kdykoliv, a to dokonce i během rozehrané hry. Takže když začnou docházet životy, můžete hru přerušit, nakoupit životy a pokračovat od začátku úrovně, kde jste skončili. Bonusy jako takové kupovat nelze, ty musíte získávat až ve hře. Kromě klasických zvětšováků plošin, roztrojení kuliček nebo kanonů můžete najít třeba štít, který jednou odpálí kličku ze zámezí, silové pole, které udrží kuličku přímo nad vaší plošinou, takže nemůžete ztratit život, jo-jo a další. Škodlivé bonusy jsou také nejrůznějšího charakteru, například vám zneviditelní plošinu nebo udělá z kuličky měnící se předmět s nejistým odrazem.



Kostičky, kostičky, hejbejte se

Hlavní změnou oproti jiným kopiím je dynamičnost cihel. Ve většině úrovní se setkáte s tím, že se celé bloky kostek samy pohybují nebo reagují na dotek kuličky. Hra tímto efektem získala nový rozměr. Takových pohyblivých kostek můžete využít, ale mohou vám taky pěkně zavařit. Pohyb je vždy podle nějakého vzorce, takže jej lze odhadnout a směrovat kuličku tak, aby to bylo pro vás výhodné. Výjimkou jsou poslední úrovně u jednotlivých epizod. Ty jsou věnovány bossům epizody, kteří nemusí být vždy složeni ze standardních kostek. Dokonce se mohou chovat i tak trochu proti pravidlům. Jsou zde, aby prověřili zdatnost v míření a ovládání kuličky. Jsou důležití k tomu, abyste postoupili do další úrovně, navíc za jejich likvidaci dostáváte velké peníze, za které můžete nakupovat.



Když je jedna hra málo

Aby si nikdo nemohl stěžovat, že se mu ve hře něco nelíbí, vytvořil Gameloft sérii pravidel, podle kterých můžete hrát. Když sečteme všechny módy hry, dostáváme se na úctyhodných deset různých soubojů s odlišnými pravidly. Bohužel k jejich zpřístupnění je třeba nejprve dohrát většinu úrovní v klasickém módu. Klasický mód naštěstí není nijak těžký a není problém jej dohrát do konce v poměrně krátké době. Různá pravidla se navíc odemykají postupně, takže už po několika epizodách si můžete zahrát podle nových pravidel. Hra s názvem multiplayer bohužel jen naznačuje, že jsou ve hře dvě plošiny, které můžete ovládat, ale se skutečným multiplayerem to nemá nic společného. Grafika je zpracována do nejmenších detailů. I přes velké množství bonusů a různých cihel a efektů není těžké udržet přehled o tom, kde lítá kulička, takže hratelnost je také výborná.



Proč hrát?

Velmi povedená hra, na kterou si navyknete během několika prvních úrovní. Možnost zahrát si v několika verzích pravidel je podle nás krok správným směrem, hra si tak zajistí místo ve vašem telefonu nastálo. Tento nástupce prvního dílu je opravdu důstojný!

Jak objednat?

Odešlete SMS ve tvaru YOP FSAUM na číslo 9002279

Naše YOP cena: 79 Kč

Klady a zápory:

+ bonusy

+ různá pravidla

+ obchod s vylepšením

- zdlouhavé odemykání her s odlišnými pravidly

- odrazy na hranici, kdy je kulička skoro ztracena