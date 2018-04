Blíží se Vánoce, ale ušetřit na volání můžete už i na podzim

Několik novinek, se kterými operátoři vtrhli na trh, nejsou jen drobné kosmetické úpravy, změny log a čísla na zákaznickou linku. Na světě jsou nové tarify, které budou mít vliv na stav peněženek zákazníků. A to ještě není úplně známá vánoční nabídka.

Český Telecom a Eurotel se pod společností Telefónica změnily na O2. Ruku v ruce s přemalováním firemního štítu přišly i nové služby a tarify. Změnu pocítí zejména majitelé mobilních telefonů bývalého Eurotelu.

O2 hned po nástupu skončila s nepřehlednými tarify a zavedla dva jednoduché O2 Simple 600 a O2 Simple 240 korun. Jak fungují? Za měsíční poplatek 714, respektive 285,60 koruny si kupujete kredit 640 nebo 260 korun, který můžete použít na volání nebo posílání SMS.

Vše, co provoláte nebo proesemeskujete navíc, zaplatíte. SMS přitom přijde na 1,79, minuta volání stojí 5,24 v rámci O2 Simple 600 a 5,83 koruny u nižšího tarifu. Na denní době volání nezáleží. Hovory se neúčtují po vteřinách jako u konkurence, nýbrž po první celé minutě po třiceti sekundách.

„Zákazníci již nemusí složitě promýšlet, kolik minut nebo SMS měsíčně využijí," říká mluvčí O2 Martin Žabka. Dodává, že informace o stavu svého účtu získají pomocí SMS zprávy.

Vyplatí se nový tarif v porovnání s minulými službami? Jednoduché počty ukazují, že ano. Například s tarifem O2 Simple 600 můžete za 714 korun provolat až 122 minut (bez bonusu) nebo 152 s bonusem. S dosavadní službou O2 Silver vám stejná částka postačí na zhruba 112 minut a SMS stojí téměř o 50 haléřů víc v porovnání s O2 Simple.

Kdo uzavře smlouvu na šest měsíců do konce října, získá navíc na půl roku bonus 160 nebo 60 korun podle zvoleného tarifu.

Konkurence nezahálí a chystá se na Vánoce

Vodafone přišel s novými Nabitými tarify. Také jejich zákazník si může namixovat libovolný počet SMS a provolaných minut podle své potřeby. Uvažovat o změně původních tarifů Nové generace by měli především ti, kteří posílají SMS.

Za měsíční paušál 714 korun získá zákazník až 150 minut nebo 600 SMS, případně libovolnou jinou kombinaci, například 120 minut a 120 SMS. Pokud dnes využívá tarif Nové generace Povídej, platí rovněž 714 korun, ovšem jen za 150 volných minut bez volných SMS.

„V silně konkurenčním prostředí je důležité si zákazníky předcházet nejen nízkou cenou za služby, ale i skutečnou hodnotou navíc. Přidaná hodnota Nabitých tarifů spočívá ve svobodné volbě čerpat minuty nebo SMS nebo v tom, že zákazníky nevážeme žádnou smlouvou," vysvětluje změny v tarifech mluvčí Vodafone Jakub Hrabovský.

T-Mobile sice zatím s žádnou převratnou komplexní změnou nepřišel, láká však zákazníky na dílčí zvýhodnění stávajících tarifů. Novinkou je tarif Bav se určený mladým od 6 do 26 let. Za paušál 226,10 koruny získá zákazník mimo jiné padesát volných minut do všech sítí a 100 SMS zdarma.

Kromě toho už od října spustil operátor vánoční nabídku, ve které nové zákazníky láká na pět tisíc volných minut a textovek měsíčně.

Pevná konečně bez monopolu

Že pevnou linku vytlačí mobilní telefony? Díky službám navíc se klasické telefonování, alespoň zatím, o svůj osud bát nemusí. Po pevných linkách se totiž můžete připojit k rychlému internetu nebo se dívat na televizi.

Co je pro zákazníka důležitější zpráva: končí monopol O2, firmě rostě konkurent - Radiokomunikace. Na soupeře si společnost připravila mimo jiné zbraň v podobě tarifu Prémium Telefon s nonstop internetem a voláním na pevné linky zdarma.

Za paušál 772 korun získá zákazník internet s rychlostí 64 kb/s (dvakrát rychlejší než vytáčené připojení).

Ten by měl stačit pro uživatele, kteří především po síti brouzdají, na stahování větších souborů (například filmů nebo her) je potřeba rychlost vyšší. V rámci paušálu má hovory do pevné sítě zdarma. Služba je určena majitelům pevné linky O2. Radiokomunikace ji převedou do své sítě, zákazník už nemusí platit paušál O2.

Do 15. října je aktivace služby zdarma. Pokud byste si chtěli ponechat současné číslo O2, zaplatíte navíc necelých 3400 korun. Služby Českých radiokomunikací jsou však zatím dostupné na jen 40 procentech území České republiky.

O2 nechce přijít o zákazníky pevných linek

O2 dává majitelům pevné linky možnost na tři měsíce vyzkoušet vysokorychlostní internet 2Mb/s za cenu základní rychlosti 512 kb/s, tedy za 475 korun. Největší novinkou v oblasti pevných linek je podle Martina Žabky spuštění televize O2 TV.

„Uživatelům stačí modem podporující službu O2TV a set top box připojený k běžnému televiznímu přijímači. Služba je nyní potenciálně dostupná na více než milionu telefonních pevných linek v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Liberci, Českých Budějovicích a dalších okresních městech," říká Martin Žabka.

Základní balíčky O2 TV Zábava nebo O2 TV Kino stojí při současném využívání služby O2 Internet Expres po prvním měsíci 448,63 koruny. Pokud k O2 TV využíváte pouze hlasový paušál, bude vám účtováno měsíčné 547,40 koruny. Další konkurencí pevné linky O2 jsou společnosti provozující kabelové televize. Nabízejí totiž kromě televizního vysílání i nonstop internet a telefonování po kabelu.

Mobilní a fixní internet na jednom účtu?

O2 také od října nabízí připojení k internetu přes ADSL a zároveň i mobilní CDMA. Služba O2 Internet Kombi začíná na 951 korunách za půlmegové připojení ADSL s jednogigovým datovým limitem a dvaceti hodinami surfování přes CDMA.

tarif data ADSL / CDMA cena O2 Internet Komplet 512 512 kbps / 20 hod 951 korun O2 Internet Komplet 2048 2048 kbps / 20 hod 1189 korun O2 Internet Komplet 3072 3072 kbps / 20 hod 1427 korun O2 Internet Komplet 4096 4096 kbps / 20 hod 1903 korun

ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH