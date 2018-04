Blíží se nový typ Palmu ???

Fotografie je hodně dobré kvality

Zařízení má rozlišení 320 x 320 pixelů (tj. standard pro Palm OS 5)

Kolébka na které je zařízení umístěno je klasická kolébka dodávaná k novějśí řadě palmů s univerzálním 16-ti pinovým konektorem

Font použitý na displeji odpovídá standardu PalmOS 5

Možná Vám přijde divné jakou formou se na internetu šíří množství informací i o věcech, které by měli potencionálním uživatelům, zákazníkům ale i konkurenci do poslední chvíli utajeny.Objevila se údajná fotografie nového Palmu. Proč bychom jí měli považovat za reálnou a skutečnou? To proč bychom jí mohli považovat za realistickou nastíním níže:





Maličkosti a vzhled zařízení

Zařízení má kovový design jako Palmy řady m5xx

V levém rohu si všimněme LEDky pro alarmy

V pravém horním rohu je umístén buď reproduktor, nebo vstup mikrofonu. Podle počtu dírek to však vypadá na reproduktor, či jiný zvukový výstup.

Logo Palmu vypadá velice slušivé :)

Na Graffiti ploše nalezneme známé ikony pro OnScreen klávesnici, ale i pro vyvolání času a nastavení jasu podsvícení displeje

Spodní část s hardwarovými tlačítky vypadá, že je pohybující se a můžete tak spodní část překrýt Graffiti plochu a získáte tak pohled pouze na displejovou část.

Graffiti plocha není podsvětlena

Na spodní pohyblivé části nalezneme kromě klasických hardwarových tlačítek také několika směrné tlačítko a tlačítko pro potvrzeni volby (uprostřed).

Tlačítka nejsou prohloubena pro práci stylusem :(

Uvidíme zda se jedná o kachnu, nebo o pravdu. Každopádně zařízení vyapdá realisticky a docela zajímavě. Nechme se překvapit...