Blíží se konec podvodných dialerů?

Čeští uživatelé vytáčeného přístupu na internet by měli být již za několik měsíců lépe chráněni před viry, které výrazně prodražují připojení k internetu. Takzvané trojské koně přesměrují bez vědomí uživatele připojení k internetu přes telefonní linku na zahraniční číslo a hodinové připojení tak může vyjít až na 4000 Kč. Podle týdeníku Euro připravil Český Telecom návrh, jak toto internetové pirátství řešit.

Telecom navrhuje, aby se před každým připojením k drahým linkám s předvolbou 976 zobrazily uživateli podmínky připojení včetně sazby za minutu telefonního spojení a tlačítka "souhlasím", bez jehož potvrzení by bylo spojení do 60 vteřin ukončeno. Celková cena jednoho připojení pro koncového uživatele by měla činit maximálně dva tisíce korun. Reálné výsledky by se prý mohly do praxe dostat v průběhu dvou až tří měsíců.

Návrhem se minulý týden v pátek zabývala projektová komise Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) vedená Miroslavem Řezníčkem. Podle něj je návrh životaschopný a měl by vést k zavedení prováděcího standardu, který by problémům s přesměrováním zamezil. "Zatím je možné konstatovat, že přístup klíčových členů asociace, tedy největších operátorů, je založen na pragmatickém chování. Věřím, že se dohodneme," řekl Řezníček týdeníku Euro.

Přesměrování internetu na drahé zahraniční linky se objevuje u Českého Telecomu i dalších operátorů. Nejčastěji k němu dochází při návštěvách erotických stránek, virus však může přijít i elektronickou poštou. Minuta na internetu pak může uživatele přijít až na 57 korun. Namísto 20 korun za hodinové připojení tak lidé zaplatí za stejnou dobu i více než 4000 korun.

Případy nejsou ojedinělé. Český Telecom obdržel do července 1600 reklamací příliš vysokého účtu za vytáčené připojení k internetu. Loni za celý rok to bylo 2000 reklamací s průměrným účtem 5000 Kč. "Za provolané částky v řádu až desítek tisíc korun mohou podvodné programy z internetu, které dokáží modem v počítači přesměrovat na čísla s vyšším tarifem," uvedl mluvčí Vladan Crha.

Jak bojovat s dialery doma?

Nejúčinnější metoda je absolutní zákaz zahraničních hovorů nebo volání na linky se zvláštním tarifem. Blokaci těchto hovorů poskytuje Telecom do konce října bezplatně. Většina podvodných dialerů vás přepojuje do daleké ciziny, a tak je takové blokování důležitou zbraní. Preventivním opatřením je opatrnost při surfování. Bezhlavé klikání se opravdu nevyplácí. Prvky ActiveX a nebo trojské koně se do vašeho systému dostanou ani nevíte jak.

Spoléhat na antivir se v tomto případě moc nevyplatí, protože dialery se jako viry netváří. Spíš je výhodné investovat do software, který sleduje průběh připojování k internetu. V testu Světa spotřebitelů zvítězil jako nejlepší "antidialer" program Connection Meter, který už při instalaci provádí revizi všech připojení a nabídne kontrolu ActiveX obsahu. V provozu pak hlídá připojení z jiných programů (i přes bežné vytáčení ve Windows).

Co se stalo o prázdninách kolem "podvodných dialerů"?

Během prázdnin se v této oblasti začaly hýbat ledy. Objevila se vůle spolupracovat na řešení problému, který škodí všem. Jak zákazníkům, tak operátorům. Stav před prázdninami byl mírně řečeno chaotický. Každý operátor měl smlouvu se svými poskytovateli obsahu na linkách se zvláštní tarifikací. Každý měl jiná pravidla pro uzavírání smluv. V případě reklamací se pak alternativní operátoři odvolávali na Telecom a dominantní operátor na alternativce.

Po několika mediálních přestřelkách a vzájemném obviňování mezi operátory se nakonec odhodlal Český Telecom k otevřené výzvě všem operátorům. V té volá po společném řešením problému a doslova říká, že "přestože jako operátoři zajišťující telekomunikační provoz neneseme za problém „dialerů“ přímou odpovědnost, musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili naše zákazníky před neetickými a nelegálními praktikami některých poskytovatelů obsahu a dalších osob."

Na začátku září se sešli zástupci operátorů na jednání Asociace provozovatelů veřejných telefonních sítí (APVTS) a dohodli se, že budou problém řešit společně na bázi této asociace. Zástupci všech telekomunikačních operátorů ustanovili komisi, která hledá řešení vyhovující všem operátorům na tuzemském trhu. "Výsledkem by mohl být určitý kodex, který budou všichni dodržovat. Konkrétní technické řešení však určí komise," řekl předseda APVTS Svatoslav Novák. Na její platformě vznikla mimochodem i pravidla pro přenositelnosti čísla v pevných sítích.

Co bude dál?

Jestliže se podaří prosadit návrh Telecomu nebo jestli přijdou alternativci s jiným návrhem je celkem jedno. Každopádně je samo o sobě úspěch, že se po letech dokázali operátoři sejít a snaží se najít společné řešení, které může ulehčit jim samotným, ale hlavně zákazníkům. A možná to vyřeší jako v Irsku, kde kvůli tomu zablokovali volání do vybraných zemí. Překvapivě jsou to především ostrovy v Jižním Pacifiku (Cookovy ostrovy, Francouzská Polynésie, Norfolk nebo Tuvalu) a země západní Afriky (Mauritánie nebo Sao Tome)...

Jaké máte zkušenosti s "podvodnými dialery"?