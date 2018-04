Blíží se částečný konec SIM, budou pevně vestavěné v telefonech

Karta SIM je celosvětovým standardem, který oživuje miliony telefonů. GSMA se ale rozhodla, že je z mnoha důvodů přežitkem.

Vzniklá pracovní skupina zkoumá možnosti zabudování SIM napevno do mobilních zařízení. Její součástí jsou zástupci největších mobilních operátorů světa a výrobci SIM karet. Členy jsou například AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, France Telecom Orange, KT, NTT Docomo, SK Telecom, Telecom Italia, Telefónica, Verizon Wireless, Vodafone a další.

Aktivace má proběhnout na dálku, tedy podobně jako u zařízení v řadě CDMA sítí. První přístroje s vestavěnými SIM přijdou na trh v průběhu roku 2012.

Nový nápad ale zřejmě neznamená definitivní konec klasických SIM karet. Výrobci přístrojů a mobilní operátoři je budou využívat i nadále. Pouze pokud by to vyhovovalo jejich záměru, mohli by použít vestavěnou SIM s možností aktivace na dálku.

Vestavěná SIM je vhodným řešením pro telefony neobvyklých tvarů nebo pro zařízení, která dnes nevyužívají mobilních sítí. Slot na SIM kartu a přístup k němu jsou často limitujícím faktorem pro designéry a konstruktéry. Se zabudovanou SIM takový problém odpadá. Nová technologie umožní připojit například různé multimediální přehrávače, fotoaparáty a další elektronická zařízení.

"Tradiční SIM karta byla pro mobilní telefonii důležitou inovací a uživatelům přinesla mnoho výhod, především v oblasti bezpečnosti, přenositelnosti kontaktů a snadné přenositelnosti přístrojů mezi jednotlivými sítěmi," prohlásil Rob Conway, CEO a člen představenstva GSMA.

"Jak náš průmysl postupuje od připojování mobilních telefonů k připojování širokého spektra zařízení, je více než zřejmé, že by vestavěná SIM mohla nabídnout ještě větší flexibilitu," pokračuje. Podle něj zaručí zabudovaná SIM bezpečnost a přenositelnost tak důležitou pro uživatele a zároveň pomůže rozšířit nové funkce, například elektronickou peněženku nebo NFC (Near Field Communication - bezdrátová komunikace na krátkou vzdálenost).

Pevné zabudování SIM karet do určitého typu přístrojů je více než logickým krokem. Je ale otázkou, jak se k problematice postaví samotní výrobci mobilních telefonů. Internetem již nějakou dobu kolují informace, že vestavěnou SIM by měl obsahovat třeba některý z iPhonů příští generace. To by Applu přineslo větší kontrolu nad samotnými přístroji, ale také nové obchodní modely prodeje přístrojů a tarifů.

Pro uživatele mobilních telefonů je ale výhodnější výměnná SIM. Snadno mohou vyměnit telefon nebo změnit mobilního operátora a přístroj si ponechat. Tyto funkce umožní i vestavěná SIM. Jenže co v případě, kdy se vydáte na dovolenou a v místě pobytu si pořídíte SIM kartu místního operátora. To bude s vestavěnou SIM problém.