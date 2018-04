Blikající nálepky na mobilu? Tak ty musíte mít!

Při naší návštěvě veletrhu CommunicAsia v jihoasijském Singapuru jsme samozřejmě navštívili i několik místních obchodů s mobilními telefony a příslušenstvím a zajímali jsme se, co je na tamějším trhu největší hit. V případě telefonů jsme se žádného velkého překvapení nedočkali, výběr je velmi podobný tomu u nás, a až na výjimky (Motorola V70, Ericsson R600, Nokia 3350) nic exotického v Singapuru nekoupíte. Něco jiného je ale příslušenství. Pouzdra na mobily jsou zapomenuta, ta se vyprodávají v krabicích u vchodu za cenu v přepočtu okolo 10 až 20 Kč a podle našich dotazů je dnes nechce již vůbec nikdo. Za to na nejlepším místě v každém obchodě a taktéž ve výloze najdete blikající nálepky na mobilní telefony.

Výběr je obrovský, ceny příznivé a výsledný efekt dokonalý. Tak přesně tohle jsou blikající nálepky na mobily. Než se v asijském obchodě zorientujete, budete těkat od jednoho pytlíčku s nálepkou ke druhému a nebudete vědět, po kterém sáhnout. Asiaté jsou však pečliví a zdánlivý chaos má svá jasná pravidla. Cena se odvíjí od počtu barev a jednotlivých diod, které nálepku rozsvítí jako poutač na cirkusový stan. Design a tvar nálepky jsou při prvním výběru podružné, ale pozor, ne každá nálepka bude pasovat na každý telefon. Takže, když víte, kolika barvami a jak intenzivně má nálepka blikat, musíte zvolit vhodný motiv a pak tvar, aby nálepka pasovala na váš mobilní telefon.

Při výběru tvaru nálepky je nutné pamatovat, že nálepku je nutné umístit do absolutní blízkosti antény, nebo přímo na ni. Výhodu budou mít majitelé telefonů s integrovanou anténou, u kterých se na zadní části telefonu vždy najde místo na nalepení. U přístrojů s externí anténou mohou nastat drobné problémy. Nálepka bude nejintenzivněji blikat, pokud bude umístěna přímo na anténě, tam se jí ale podaří umístit jen ve výjimečných případech, jako například u telefonů Siemens, které mají anténu plochou. Možným řešením je u těchto telefonů umístit nálepku na vývod externí antény, pokud jej na telefonu máte, ale i tato rada neplatí ve všech případech. Jinak doporučujeme zkoušet přímo v obchodě, doma byste mohli zjistit, že na použitelném místě nebude nálepka svítit. Ona totiž samotná nálepka nemá žádný vlastní zdroj energie a využívá elektromagnetické indukce antény, které ubírá energii na vlastní svícení. Z tohoto principu asi výrobci usoudili, že by se mohlo jednat o pomůcku snižující radiační záření, tomu ale asi věří jen oni sami, respektive jejich marketingoví manažeři. Výsledný efekt totiž může být naprosto opačný, to by ale dokázalo jedině přesné měření, které jsme zatím nemohli uskutečnit. Podobné pseudo antiradiační pomůcky nabízejí výrobci i na našem trhu již poměrně dlouho, záření však nesnižují a na rozdíl od nálepek ani nesvítí.

Pokud budete mít vybránu nálepku i podle toho, jestli pasuje na váš telefon, můžete ji vyzkoušet. Aby se nálepka zuřivě rozblikala, musíte přinutit telefon něco dělat. Buď je nutné telefonovat, nebo alespoň odeslat či přijmout SMS zprávu. Za určitých okolností se může nálepka rozblikat, i když telefon jen sám o sobě komunikuje se sítí, ale na tento okamžik asi čekat nebudete. Proto doporučujeme při koupi uskutečnit zkušební hovor a při něm přiložit (není třeba lepit) nálepku na požadované místo. Již při tomto testu zjistíte, že ne každá nálepka je stejně citlivá, takže si raději vyzkoušejte více různých nálepek. Při následném testu těchto atraktivních potvůrek v sítích tuzemských operátorů jsme zjistili, že ne u každého z nich dosáhnete stejných výsledků. Nejvíce zábavy zažijete u Paegasu který těsně následuje Eurotel, u kterých téměř každá testovaná nálepka intenzivně svítila či blikala po celou délku hovoru. Naopak u Oskara (testováno v Praze) většina nálepek s výjimkou těch nejcitlivějších, blikala jen při zahájení vytáčení a během hovoru jen stěží problikla.

Jak již bylo uvedeno, nálepek je obrovské množství. Ty nejjednodušší mají jen jednu mikrodiodu, ty nejlepší mají diod i několik desítek. Z toho se odvíjí jak cena, tak i výsledný efekt. V Singapuru stály nejjednodušší modely v přepočtu zhruba 60 Kč, ty nejlepší a nejbarevnější až 250 Kč. Rozdíl je také v efektu, který nálepka vyvine. Jedna jen svítí či rytmicky poblikává, jiná je plně srovnatelná s barevnou hudbou těch nejlepších diskoték. Některé nálepky kombinují i svítící efekt se svým designem a při akci prosvěcují plastické postavičky vyvedené na nálepce. Velká část nálepek má podobný protáhlý oválný tvar, najdete ale i kulaté či obdélníkové varianty. Motivy jsou opravdu různorodé, od známých postaviček z kreslených seriálů, přes známé i neznámé symboly až po fotografie hvězd asijské populární hudby. Některé nálepky jsou jasně určeny něžnému pohlaví, naopak některé „kybernetické“ modely se hodí především pro muže. Bez problémů najdete ale i unisex varianty, které se perfektně hodí pro partnerské dvojice.

Některé vybrané modely jsme si přivezli do redakce a téměř každý, komu jsme je ukázali, minimálně jednu chtěl. Velmi populární byl na první pohled nenápadný "kybernetický" model, který v pohotovostním režimu vypadá jak plošný spoj zalitý v plastu. V akci se však změní k nepoznání a jeho kakofonie barev (červená, žlutá a modrá) včetně velkého počtu samotných diod z něj udělala jasného favorita pozorovatelů „silnějšího“ pohlaví. Naopak dámám se nejvíce líbila kočička na kulaté nálepce, která bliká pěkně po okrajích a opět kombinuje několik barev najednou. Dodejme, že blikání se neopakuje a zabudovaná elektronika vymýšlí stále nové a nové kombinace. Naopak praktické využití mají jednobarevné a jednodiodové nálepky nejlépe v zelené barvě. Jejich svit je velmi intenzivní a lze je využít i jako rezervní svítilnu. Naopak jen do modrého světla laděné nálepky nejsou tak intenzivní, takže po nich sáhnou méně výstřední zájemci o tento nepostradatelný doplněk mobilního telefonu. Některé motivy si můžete prohlédnout na fotografiích, platí však, že i stejný grafický motiv může existovat v různých variantách blikání a barev diod. Na fotografiích si můžete prohlédnout i některé nálepky v akci, bohužel pomocí digitálního fotoaparátu se to ne vždy podařilo zachytit tak, jak je tomu ve skutečnosti.

Pro majitele telefonů Nokia s baterií BLB-2, tedy například pro telefony 8210, 8310 nebo 6510, jsme v singapurských obchodech našli ještě jeden báječný doplněk jejich telefonu. Jedná se o neoriginální baterii, která je na své horní části doplněna barevnými diodami, které tvoří kruh. Je nasnadě, co se stane, když s telefonem začnete telefonovat, nebo posílat SMS zprávy. Efekt je přímo neuvěřitelný, z obyčejné Nokie se stane přístroj příští generace s efektem jak vystřiženým z holywoodských sci-fi filmů. Jistě se ptáte, jak efekty uvidíte, když přes baterii patří ještě kryt. I na to však nám neznámý výrobce tohoto doplňku myslel a podle typu telefonu k baterii balí i průhledný zadní kryt telefonu. Ten se nám ale moc nelíbil, protože nedoléhal úplně perfektně. Naopak baterie má podle našeho krátkodobého testu zhruba stejné parametry jako originál přímo od Nokie. Cena tohoto doplňku je v přepočtu zhruba 1 000 Kč.

Pokud vás blikající doplňky telefonu zaujaly a již teď víte, že bez nich nemůžete žít jako podstatná část asijských majitelů telefonů, můžete si je pořídit již i u nás. Podle našich informací je v některých specializovaných prodejnách (například zde) jistě objevíte a ceny budou podobné těm singapurským.