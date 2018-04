Bláznivé kreace z Japonska - překvapivě blízko realitě

Japonský operátor KDDI se na svých stránkách chlubí designovými studiemi mobilních telefonů, které v uplynulých několika letech vytvořili převážně japonští designéři pro jeho síť Au. Některé studie jsou hodně prapodivné, jiné sice na první pohled také vypadají bláznivě, přesto se obdobně koncipované telefony již dnes prodávají, nebo se do prodeje chystají. S ohledem na to, že většina studií je dva tři roky stará, musíme japonské designéry pochválit za dobrý odhad.

Mezi designovými studiemi najdeme například vysouvací telefon, véčko s otočnou a překlopnou horní částí a také telefon, který jakoby z oka vypadl tento týden představenému Siemensu SK65. Japonský prototyp byl přitom navržen již v roce 2002. Je docela dobře možné, že se autoři nového Siemensu nechali inspirovat právě u tohoto prototypu. Jen některé studie představují telefony véčkové koncepce, které jinak tvoří drtivou většinu mobilů nabízených v Japonsku a i v síti Au operátora KDDI. Jeden z prototypů se již v síti Au prodává a je to asi jediný mobil, který má klasickou koncepci v současné nabídce mobilů pro tuto síť.

Infobar - placatá šachovnice

A právě jediným prototypem, který se dočkal realizace a je v nabídce operátora KDDi je model Infobar, což je název jak prototypu, tak prodejní verze telefonu. Telefon vyrábí Sanyo, což ale, jak je v Japonsku běžné, není na první pohled patrné. Telefony se nabízí pod názvem operátora. Infobar je nejen zajímavý svým vzhledem, ale i zpracováním a výbavou. Rozměry telefonu jsou 138 x 42 x 11 milimetrů. Telefon je tedy extrémně tenký, ale poměrně dlouhý, i když uváděná výška je pravděpodobně myšlena včetně antény. Tělo telefonu je magnéziové, povrch je částečně z hliníku. Mobil se nabízí v několika barevných variantách, asi nejbláznivější je červená, která ale mezi prototypy chybí. Dodejme že původní designová studie pochází z roku 2001 a telefon se do prodeje dostal na konci roku 2003. Autorem studie je Naota Fukusawa.

Apollo - za chvíli v prodeji v podobě SK65

Dalším konceptem je mobil jménem Apollo, který se ještě před týdnem mohl zdát nepředstavitelným pro sériovou produkci. Jenže tento týden Siemens představil svůj nový model SK65. A ten je studii Apollo nápadně podobný. Koncept je vlastně úplně stejný, liší se jen v detailech zpracování a rozmístění ovládacích prvků. V Japonsku se projekt Apollo realizace nedočkal, teda alespoň zatím. Jelikož mobil s plnohodnotnou klávesnicí se v poslední době stává módní záležitostí, i když každý z výrobců na to jde trochu jinak, má asi i tento prototyp šanci na uplatnění v reálném provozu. Dodejme že koncept Apollo pochází z roku 2002 a jeho autorem je Ichiro Higashiizumi.

Rotary - Kde se inspiroval Samsung?

Studie Rotary pochází z roku 2001 a jeho autorem je Takashi Nikaido. Z obrázků je patrné, že designéři v případě dotykového displeje trošku předběhli dobu. Za to samotný koncept překlápěcí a otočné horní části se úspěšně nabízí již dnes. A to především v podobě některých modelů LG a Samsungu a to i pro nám blízké sítě GSM. Princip otočného displeje není ve většině případů úplně stejný jako u studie Rotary, ale v případě chystaného Samsungu P730 se jedná o úplně stejnou konstrukci. Další podobně koncipované telefony lze najít i v Japonsku, i když přímo koncept Rotary se do sériové produkce nedostal. Podle našich informací by ještě letos měl být představen telefon stejné koncepce jedním velkým výrobcem mobilů, na pultech prodejen by se pak měl objevit do poloviny příštího roku.

Talby - v jednoduchosti je krása

Další prototyp se jmenuje Talby a jeho autorem je australský designér Mark Newson, který je v průmyslovém designu známou osobností. Talby je projektem z loňského roku, je tedy možné, že se brzy dostane do výroby. Telefon je velmi tenký, má jednoduchý design, na kterém zaujme především velké poutko pro zavěšení na krk a plochá klávesnice. Telefon má kovový kryt.

Grappa 002 - vysouvací mobil trochu jinak

Autor studie Grappa, Ichiro Iwasaki, v roce 2002 dobře odhadl, že vysouvací mobily mají budoucnost. Možná se nechal inspirovat tehdejší novinkou - Nokií 7650, možná svůj prototyp navrhnul ještě před představením této Nokie veřejnosti. Koncept Grappa 002 má oproti nyní prodávaným vysouvacím telefonům klávesnici na horní straně telefonu a displej uvnitř, což se nezdá být příliš praktické. K dispozici ale nejsou fotografie zobrazující prototyp z druhé strany nebo zavřený.

Ishicoro - mobil kamenem

Studie Ishicoro připomíná na první pohled vyleštěný a nalakovaný kámen, bez měřítka může také připomínat fazoli. Jedná se o prototyp navržený japonským designérem Naotou Fukusawou v roce 2002. Jedná se o projekt véčkového telefonu jednoduchých tvarů, který připomíná některá dnešní dámská véčka. Oproti nim mu ale chybí zrcátko. Podstatnou nevýhodou tohoto prototypu je absence vnějšího displeje.

Wearable - mobil jako šperk

Hodně futuristický je prototyp Wearable z roku 2001. Autor Takashi Nikaido v něm chtěl spojit mobil s šperkem. I v tomto případě autor předběhl dobu. Dnes jsou dobře známé mobily značky Xelibri, které byly postaveny na stejném nápadu. Jedna část prototypu Wearable připomíná hodinky a i tato myšlenka již došla v dnešní době do stádia sériové produkce a to hned u několika výrobců a další o této koncepci veřejně uvažují.

Apollo 02 - Star Trek, nebo Star Tac?

Poslední designovou studií je prototyp Apollo 02, za kterou stojí Ichiro Higashiizumi, stejně jako za výše uvedeným prototypem Apollo. Oproti němu je ale Apollo 02 opravdu jen stylistickou hříčkou, která připomíná z vnějšku hru scrabble a z vnitřku poněkud podivné véčko. I když koncept kratší horní části oproti menší využila nyní Motorola u luxusního modelu V3 a také Samsung u modelu X910. Autor tvrdí, že se nechal inspirovat slavným filmem 2001: Vesmírná odysea.