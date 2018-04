Blaupunkt TravelPilot RGS 08 a RGN 08

TravelPilot RGS 08 je správná volba pro všechny, kdo hledají jen navigační systém. Komponenty : navigační počítač s integrovanou CD-ROM mechanikou, přijímač GPS, snímač rychlosti*, elektronický gyroskop, čtyřbarevný LCD displej a klávesnice. Instalaci do vozů provádějí speciálně vyškolení dealeři Blaupunkt, aby se zajistila plná funkčnost a provázanost použitých komponent. Tiskové informace (no Czech available) * Snímače na kolech jsou obsaženy v CSPS (Central Spare Parts Service).

TravelPilot RGN 08 v kombinaci s New York RDM 127, Bremen RCM 127 a špičkovým rádiem představuje supersystém bez kompromisů, perfektní start do světa navigace. Jednoduché ovládání reprezentuje průkopnickou technologii : klávesnice autorádia obsahuje softkey funkce a není třeba instalovat další ovládací panel pro TravelPilota. Zvukový výstup z navigátoru je veden do předních reproduktorů a na obrazovce navigátoru jsou použity velké symboly. To vše přispívá k vyššímu komfortu a bezpečnosti jízdy.