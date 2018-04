Blacklist - aneb nekraď a nepřijdeš na buben

Blacklisty, tedy seznamy zablokovaných mobilních telefonů z důvodů jejich krádeže, jsou poměrně aktuálním tématem. Mobilních telefonů se krade čím dál tím více, podle tvrzení české policie dokonce několik desítek denně. Co tedy vlastně operátoři dělají proto, aby se počty kradených telefonů snížily?

Metodou aktivní obrany proti krádežím je takzvaný blacklist- tedy seznam všech ukradených mobilních telefonů, jenž je aktivně dostupný v síti GSM. Pokud síť GSM zaregistruje unikátní IMEI jedinečné pro každý mobilní telefon, zablokuje jak telefon, tak SIM kartu a zloděj či kupec kradeného tovaru má po legraci.

Blacklist existuje ve dvojím provedení - jedním je lokální varianta, kdy kontrola probíhá pouze v domovské síti operátora, a druhým je varianta globální, kdy se data o odcizených mobilních telefonech synchronizují v středisku v Eddinburgu. Tato varianta je samozřejmě lepší, ale také nepoměrně dražší.

Zatím pouze EuroTel se rozhodl investovat do technologie blacklistu a tím chránit svoje zákazníky. EuroTel zatím provozuje lokální blacklist, jenž je platný pouze v síti EuroTel GSM Global, ale již se stal poměrně solidním postrachem nenechavců.

Společnost EuroTel ale počítá s tím, že v budoucnosti svůj blacklist rozšíří na celosvětovou úroveň - v současné době se již jedná o propojení na celosvětový blacklist právě v eddinburském centru. Díky tomu by zloději mobilních telefonů eurotelích zákazníků měli utrum ve většině velkých evropských GSM sítí.

Jak je na tom konkurecne? RadioMobil kdysi prohlašoval, že nemá smysl spouštět lokální blacklist a globální blacklist že je příliš drahý. Ve finále jsou to ale zákazníci, kdo je bit - síť Paegas se tak stala bezkonkurenčním rejdištěm překupníků mobilních telefonů, kterým je jasné, že přihlášení telefonu do sítě EuroTelu by nutně skončilo krachem.

Mají tedy lokální blacklisty smysl? Bezpochyby ano - pokud by EuroTel synchronizoval svůj blacklist s blacklistem Paegasu, bylo by významné části překupničení s mobilními telefony zamezeno a oba operátoři by byly z obliga. Je pravdou, že by stále zůstávala šance pašování telefonů do zahraničí, to se ale v malém množství nevyplatí a v množství větším je to věc ohlídatelná celními orgány jako každé jiné pašované zboží.

Budiž - pokud vše půjde dobře, budeme mít za pár měsíců v síti EuroTel i globální blacklist mobilních telefonů a síť Paegas bude tak pro kradené mobily jediným útočištěm. Jen roamingu by se měli majitelé bazarových mobilů vyvarovat.

A jak je to s mobilními telefony v bazarech nebo koupených z druhé ruky? O tom bude řeč zítra.