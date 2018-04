Unikly obrázky levnějšího qwerty modelu BlackBerry R10

Podle našich informací by se měla dvojice modelů střední třídy objevit ve druhé polovině letošního roku. Do premiéry levnějších typů tak zbývá jen pár měsíců.

Proto ani nepřekvapí první úniky fotografií údajně chystaných novinek. Na fóru serveru BlackBerryOS se objevil první snímek údajného levnějšího qwerty modelu, který má patřit do série R. V prodeji by se tak mohla novinka jmenovat BlackBerry R10. Ačkoli jde o první únik, nezdá se, že by šlo o podvrh.

Nástupce modelů řady Curve totiž ctí aktuální designový jazyk BlackBerry. Zachovává pro výrobce tak typické rozložení klávesnice (všimněte si drobného vyklonění kláves směrem k venkovním okrajům) a i bílá barva k modelům BlackBerry nové generace patří. Otázkou tak zůstává, zda je to finální design, nebo zda se na vzhledu bude ještě něco měnit. Tipujeme, že na první pohled viditelné změny tu nebudou.

Podle nákresu serveru BlackBerry Empire má mít telefon slot na microSIM a microSD kartu, schovaný pod krytem na levém boku.

Otázkou zůstává výbava, o které můžeme zatím jenom spekulovat. Určitě však bude lepší než u současných modelů Curve. Očekávat můžeme dvoujádrový procesor s taktem zhruba 1 GHz, snad 1 GB RAM (dražší Q10 a Z10 mají 2 GB) a třeba i 8 GB vestavěné paměti (stávající BB10 modely mají 16 GB).

Fotoaparát (velká slabina současných BlackBerry) by mohl být pětimegapixelový. Alespoň taková výbava by odpovídala předpokládané ceně v rozmezí 300 - 400 dolarů (6 000 - 8 000 korun) bez dotací.

Tipovat si zatím nedovolíme rozlišení čtvercového displeje (čtvercový poměr stran zřejmě bude pro qwerty modely standardem). BlackBerry totiž dosud pro vývojáře jako standard ustanovilo rozlišení HD (1 280 × 720 pixelů) a jeho čtvercovou odvozeninu 720 × 720 pixelů. Levný model s tak jemným displejem by však byl docela překvapením. Na druhou stranu, snížit rozlišení třeba na polovinu by už nedávalo smysl. Ovšem těžko říci, s čím BlackBerry přijde. Stávající model Z10 má totiž rozlišení 1280 × 768 pixelů jako předchozí vývojářský typ DevAlpha.

BlackBerry R10 dostane ještě sourozence v podobě plně dotykového modelu. O něm toho však zatím víme ještě méně a zatím neunikly ani žádné jeho snímky.