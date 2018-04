Jediná volba pro tradicionalisty. Recenze BlackBerry Q10

Telefonů s qwerty klávesnicí je na našem trhu doslova jako šafránu. Letmý pohled do nabídky českých e-shopů ukáže, že zákazníci mají na výběr mezi několika modely Nokia řady Asha. To ovšem nejsou pravověrné smartphony a až se z platformy Asha chytrá záležitost stane, stejně půjde o velmi základní přístroje. Samsung nabízí například androidí model Chat, ovšem i to je levná záležitost se slabým hardwarem a obyčejnou výbavou.

A pak jsou tu telefony BlackBerry, řady Curve a Bold. Jenže ty mají zase zastaralý a pro mnohé už dnes nevyhovující operační systém. Naštěstí je to právě BlackBerry, kdo se rozhodl zachránit uživatele qwerty telefonů a nabídnout jim konečně moderní alternativu. Nové BlackBerry Q10 je tak v současné době nejlépe vybaveným smartphonem s qwerty klávesnicí na trhu.

Je to vlastně alternativa k plně dotykovému modelu Z10, který si z našeho redakčního testu odnesl velmi pozitivní hodnocení. Ústupkem je menší čtvercový displej, pod nímž je velmi pohodlná hardwarová klávesnice. Decentní vzhled i příjemné rozměry budou jistě po chuti především manažerům. Navíc je to jeden z mála telefonů, který si můžete koupit a bez problémů si začít užívat těch několika míst, která naši operátoři pokrývají novými sítěmi LTE. To u nás prodávané dotykové BlackBerry Z10 neumí.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborná klávesnice

ovládání systému

elegantní vzhled

podpora LTE a NFC

Proč nekoupit? Čtvercový formát displeje nevhodný pro multimédia

Vysoká cena

Chybí některé oblíbené aplikace Kdy? V prodeji Za kolik? cca 16 000 Kč

Na druhou stranu je Q10 i jasným důkazem toho, kam se za poslední roky smartphony posunuly. A teď nemluvíme o operačním sytému, protože moderní BlackBerry 10 je jedním z nejzajímavějších systémů současnosti. Hovoříme o displeji, jehož úhlopříčka 3,1 palce působí u telefonu s cenou 15 tisíc korun trochu směšně. Na psaní e-mailů je displej skvělý, ale na prohlížení webu nebo přehrávání videa je o poznání méně pohodlný. Q10 je jednoduše telefon pro zákazníky s velmi specifickými požadavky a ti musí očekávat i určité ústupky. Pro běžného zákazníka je vhodnější spíše dotykový typ Z10.

Vzhled a konstrukce: manažerská extratřída

BlackBerry Q10 se nesnaží být za každou cenu luxusní přístroj. Naopak, vzhled je co nejdecentnější, a jedinou zvláštností je tak zadní karbonový kryt, kde je použitý materiál přiznán viditelnou strukturou vláken. To dodává telefonu na osobitosti a podle reakcí okolí se toto řešení hodně líbí. Přitom nepůsobí ani extravagantně, ani lacině. Q10 se v tomto směru tak trochu snaží splynout s davem.

Překvapí na dnešní poměry i vcelku malé rozměry. Míry 119,6 × 66,8 × 10,4 mm znamenají, že Q10 skvěle padne do ruky a doslova se ztratí v téměř jakékoliv kapse. Přitom hmotnost 139 gramů je trochu vyšší, a tak je telefon v kapse znát, i když vypadá nenápadně. K dobrému držení Q10 v ruce přispívají i hodně zaoblené rohy, oblý přechod ze zad do boků a také jemná povrchová úprava krytu. Telefon tak v ruce příliš neklouže, byť v tomto ohledu známe i lepší kousky.

Výrazným designovým prvkem je qwerty klávesnice. Ta je tentokrát vyrovnána do čtyř rovných řad a snaží se zabírat co nejméně místa, aby byl maximalizován prostor pro displej. Mezi jednotlivými řadami klávesnice najdeme kovové pásky, které ozvláštňují vzhled telefonu. Podobný pásek dělí vzadu snímatelnou část krytu baterie od té pevně nainstalované.

I přes přítomnost qwerty klávesnice se BlackBerry podařilo v maximální míře co nejčistší a nejjednodušší design, jak je dnes žádoucí a moderní. Právě klávesnice však telefon výrazně odlišuje od zbytku dnešního mobilního světa. Q10 patří mezi vůbec nejhezčí a nejelegantnější qwerty telefony, jaké byly kdy vyrobeny.

Zpracování telefonu je velmi dobré, ovšem pocitově mu do současné absolutní špičky, kterou představují například iPhone 5 a HTC One, přece jen něco málo chybí. Mezi qwerty telefony ovšem opět nemá konkurenci.

Displej a ovládání: BlackBerry 10 poprvé s klávesnicí

BlackBerry Q10 je prvním smartphonem s novým operačním systémem BlackBerry 10 a zároveň integrovanou hardwarovou klávesnicí. Displej je i nadále dotykový, aby udělal klávesnici místo, zmenšily se jeho rozměry a formát je nově čtvercový. Úhlopříčka má 3,1 palce a rozlišení je 720 × 720 pixelů. Oproti plně dotykovému modelu Z10 jemnost zobrazení mírně poklesla na 328 pixelů na palec, ale v praxi to pozná málokdo.

Co ovšem bohužel poznat bude, je horší využitelnost displeje. Ačkoliv se BlackBerry snažilo svůj nový systém optimalizovat i v tomto ohledu, jasně se ukazuje, že čtvercový formát není pro mobilní telefony to pravé. V samotném systému formát nevadí, tady je vše dobře přizpůsobeno, jenže v konkrétních aplikacích už je situace horší.

Třeba při prohlížení webu je na displeji textu málo, navíc prohlížeč neumí při zoomování znovu zalamovat řádky, a tak je text v úzkých sloupcích velmi malý a Q10 rozhodně není nic pro osoby se slabším zrakem. Ve hrách zase chybí šířka displeje a aplikace to opět řeší jakýmsi "odzoomovaným" pohledem. Takže třeba v Angry Birds Star Wars vidí uživatel spoustu krajiny nad a pod hlavním herním prostorem, ale ten je sám o sobě hodně titěrný, a hra tak balancuje na hranici hratelnosti.

A co se přehrávání videa týče, to je asi vůbec tím nejhorším. Vzhledem k obvyklým formátům videa se rázem z displeje stává asi 2,5 palcový miniaturní panel s velkými černými okraji nahoře a dole. Z výše uvedeného je jasné, že Q10 není žádným multimediálním kouskem, byť operační systém sám o sobě zvládá multimédia velmi dobře.

Formát displeje je ovšem limitujícím faktorem a nejvíce nás to mrzí při brouzdání po webu. Hry a videa totiž možná manažeři oželí, avšak prohlížení webu je jednou z úplně základních činností na smartphonu. Displej je jinak velmi kvalitní, jde o AMOLED panel s živým podáním barev (ale ne tak živým jako u samsungů) a velmi dobrou čitelností na přímém slunci.

Ovládání BlackBerry Q10 je v základu naprosto shodné jako u Z10. Nejsou tu tedy žádná hardwarová ovládací tlačítka a základní procházení systému zajistí gesta a tlačítka na displeji. Pro popis ovládání vás tedy odkážeme na náš detailní rozbor nového operačního systému BlackBerry 10 a také na recenzi plně dotykového Z10. Tady se budeme soustředit na hlavní rozdíly.

Už na první pohled se zdá, že jedno ze základních gest, tedy tah zpod spodního okraje obrazovky, tu nebude tak snadný. Mezi displejem a hardwarovou klávesnicí je totiž jen malá mezera, ve které může tah začít. BlackBerry to vyřešilo tak, že zvýšilo citlivost na tento tah a ten tentokrát může začínat i v místech, kde jsou na displeji v pohotovostním stavu ikony pro listování domovskou obrazovkou a ikona telefonu a fotoaparátu. To sice usnadňuje tento důležitý tah, ovšem uživatel si na to musí trochu zvyknout. Například při příliš horlivém skrolování v internetovém prohlížeči se totiž takto snadno stane, že si prudkým tahem občas prohlížeč zavřete.

Jinak ovšem konstrukce s klávesnicí přináší spíše pozitiva. BlackBerry například zachovalo populární klávesové zkratky z předchozích modelů se starším systémem, takže uživatelé původních modelů tu budou jako doma. Zkratky lze využívat především v kalendáři, telefonní aplikaci, souborovém manažeru, v BlackBerry Hubu a v řadě dalších aplikací. Jednoduché zkratky například usnadní práci s prohlížečem: T znamená návrat na vrch stránky, B na její spodní okraj, tlačítka I a O se starají o zoomování, tlačítko R zase přepne zobrazení do pohodlnějšího módu čtečky s přehlednějším uspořádáním textu a podobně.

Samozřejmostí je univerzální vyhledávání. Kdekoliv na domovské obrazovce tak stačí začít psát a telefon automaticky vyhledává v kontaktech, zprávách, mailech, položkách kalendáře i dalších souborech. Napsaný řetězec pak lze nechat vyhledat v mapách, na Googlu, přes Yahoo či Bing nebo třeba v BlackBerry Worldu.

Q10 poslouchá i textové příkazy. Stačí tedy například napsat email a jméno osoby a pak už jen odklepnete příkaz na displeji a píšete rovnou danému člověku mail. Podobně příkaz call vyvolá hovor, text psaní SMS, BBM konverzaci přes BlackBerry Messenger. Aktualizovat lze také stavy na sítích Facebook, Twitter a LinkedIn. Stačí napsat jejich jméno a za to rovnou zprávu, není nutné spouštět patřičnou aplikaci.

Kdo si dá trochu práce a zkratky se naučí, bude telefon ovládat naprosto bleskurychle. Jinak k běhu systému nemáme žádné větší výhrady. Opět jen kroutíme hlavou nad zbytečnou animací při spouštění aplikací. Program se nejprve přesune na úvodní obrazovku se seznamem spuštěných aplikací a pak se teprve maximalizuje.

Hardware je celkově solidní, LTE verze má dvoujádrový procesor Krait s taktem 1,5 GHz, grafiku Adreno 225 a rovné 2 GB RAM. Pro svižný běh systému to stačí, ovšem u telefonu s cenou 15 tisíc korun bychom přece jen čekali trochu aktuálnější a výkonnější hardware. Systém ani aplikace se však nijak nezasekávají a vše je vcelku plynulé, byť dnes najdeme na trhu i rychlejší telefony.

Baterie: den a půl musí stačit

BlackBerry Q10 má vestavěn výměnný akumulátor s kapacitou 2 100 mAh. To je vzhledem k rozměrům telefonu velmi slušná hodnota, která ovšem v praxi neznamená kdovíjak rekordní výdrž. Během našeho používání jsme telefon v drtivé většině případů nabíjeli každý den s tím, že večer zbývalo energie ještě tak na další půlden provozu.

Z tohoto hlediska nám vychází dotykový typ Z10 s akumulátorem o menší kapacitě lépe, ovšem zřejmě patříme k výjimkám. Většina ostatních recenzentů totiž výdrž Z10 docela kritizuje s tím, že námi běžně dosahované dva dny nejsou v praxi příliš možné. Sami si to nedovedeme vysvětlit, ale Z10 vytěžujeme opravdu hodně.

Telefonování a zprávy: klávesnice v hlavní roli

Hardwarová klávesnice je u BlackBerry Q10 opravdu mocný nástroj. Podle očekávání je opravdu skvělá, ale musíme předeslat, že uživatelé s velkými prsty tu mohou mít problémy. Starší modely BlackBerry totiž často dávaly klávesnici přece jen trochu více místa. Stisk tlačítek je však naprosto precizní, kladou odpor tak akorát pro rychlé psaní s jistou odezvou. Pro toho, kdo ji opravdu využije, je klávesnice skutečnou lahůdkou.

Psaní zpráv je pak opravdu rychlé a uživatel se nemusí bát psát i hodně dlouhé e-maily. Opět si navíc při psaní může pomoci řadou klávesových zkratek. V menu telefonu lze jednoduše nadefinovat zkratky, které se po napsání do textu automaticky převedou na zvolené slovo. Opět tedy platí, že kdo si dá trochu práce a zkratky si nastaví a s telefonem se sžije, bude při psaní rychlý jako blesk.

Jinak nadále platí, že pro veškerou komunikaci slouží především BlackBerry hub. Jednotlivé aplikace pro e-mail, messenger, Facebook, SMS a další jsme při používání pouštěli minimálně. Dobře fungují i vyzváněcí profily a další drobnosti, na které dnes výrobci často zapomínají.

Organizace a data: LTE levou zadní

I výbava v organizační a datové oblasti v podstatě odpovídá dotykovému modelu Z10, aplikace jsou stejné a nechybí tu třeba aplikace pro práci s dokumenty (lze je i vytvářet), jsou tu možnosti pro bezdrátový tisk, je tu kvalitní souborový manažer. Kalendář BlackBerry patří přehledností a ovladatelností na špičku v mobilním světě.

Dobrou zprávu máme i pro uživatele map. BlackBerry totiž konečně aktivovalo i česká mapová data, takže mapy jsou už plnohodnotně použitelné. Funguje i navigace, takže pro základní dopravu mapy bohatě postačují. Fungují ovšem pouze on-line. A pochopitelně, jiné platformy nabízejí i propracovanější mapová řešení.

Po hardwarové stránce je výbava prakticky kompletní. Je tu Bluetooth 4.0, nechybí NFC a datovou třešničkou na dortu je již několikrát zmiňovaná podpora LTE. Tyto sítě u nás sice zatím teprve začínají a uživatelé je mohou opravdu využít jen na několika místech republiky, ovšem do budoucna se dá počítat s jejich (snad) rychlým rozvojem. Telefon tak představuje i vcelku dobrou investici do budoucna, protože i za dva roky bude z datového hlediska stále skvěle využitelný.

Třeba při běžném brouzdání po internetu uživatelé rychlost LTE asi neocení, rozdíly nejsou oproti HSPA+ téměř vůbec viditelné. Ovšem při našem testu LTE na BlackBerry Q10 jsme dosáhli špičkových přenosových rychlostí až 80 Mbit/s a běžně dosahovali průměru přes 40 Mbit/s. To jsou velmi potěšitelné hodnoty i pro práci s větším objemem dat, a tedy využitím telefonu jako wi-fi hot-spotu.

Navíc u LTE jde především o celkovou kapacitu sítě, takže uživatelé Q10 by v oblasti s pokrytím LTE signálem neměli ani v přeplněných centrech měst pociťovat dnes poměrně obvyklé zpomalení přenosů a dlouhé odezvy.

Sluší se ještě říci, že Q10 má 16 GB vnitřní paměti a podporuje paměťové karty microSD až do velikosti 64 GB.

Zábava: to není to hlavní

Ačkoliv je BlackBerry Q10 vcelku schopný smartphone, zábavní oblast u něj nehraje ani zdaleka hlavní roli. Kvůli čtvercovému displeji tak přehrávání videa ani hraní her nepřináší takové zážitky jako běžné dotykové modely. Ale pro občasné odreagování Q10 bez problémů poslouží. Pro přehrávání hudby však bude nutné využít jen vestavěný hudební přehrávač, FM rádio tu chybí (firmy to ocení).

Vestavěný fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů, a je tedy prakticky stejný jako u dotykového Z10. Snímky tedy pořizuje v překvapivě slušné kvalitě, především tedy v dobrých světelných podmínkách. Je tu automatické ostření, které funguje rychle a docela spolehlivě, nechybí ani přisvětlovací dioda s dobrou regulací.

Shrnutí: manažerská extratřída

BlackBerry Q10 je v mnohém manažerský telefon ze staré školy. Jen k tomu všemu přidává jemný dotykový displej a moderní operační systém s výborným ovládáním. I přes zjevné kvality ovšem nebude mít život lehký. Cílová skupina je už možná dost omezená, protože většina uživatelů si zvykla na dotykové displeje a jejich pohodlí se spoustou místa pro multimediální obsah. Q10 je určen především pro firemní použití, tedy do rukou manažerů a lidí, kteří jednoduše nedají na hardwarovou qwerty klávesnici dopustit. Otázkou je, kolik takových opravdu zbývá.

Faktem však je, že lepší telefon s integrovanou qwerty klávesnicí v současnosti na našem trhu nepořídíte. Q10 jednoduše nemá konkurenci. BlackBerry si to uvědomuje, takže nasadilo hodně sebevědomou cenovku. Oficiální cena je stanovena na hodně vysokých 16 500 korun, což je podstatně více než u plně dotykového modelu Z10, který většině uživatelů v běžných situacích poslouží lépe.

U operátorů jsou však ceny podstatně příznivější. T-Mobile má Q10 za 14 699 korun a O2 za 15 495 korun, ovšem se zárukou nejnižší ceny, takže se ceník buď bude měnit, nebo si slevu můžete vyhádat. V obou případech to však jsou stále dost vysoké částky. BlackBerry ovšem už brzy nabídne i levnější typ Q5.