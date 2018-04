BlackBerry se otřásá v základech. Propouští tři vrcholové manažery

Ztrátového výrobce mobilních telefonů BlackBerry opustí provozní ředitel Kristian Tear a marketingový ředitel Frank Boulben. Firma neoznámila, kdo je ve funkcích nahradí. Podle agentury Bloomberg však mají zůstat jejich funkce neobsazené.

Třetím odcházejícím je finanční ředitel Brian Bidulka, který u BlackBerry (dříve Research in Motion) působil osm let. Jeho funkci převezme James Yers, který ve firmě působí od roku 2008. Bidulka bude ve společnosti až do konce fiskálního roku působit jako poradce.

Personální změny ve vedení kanadské společnosti začaly počátkem listopadu, kdy byla oznámena změna na postu generálního ředitele. Thorstena Heinse, který do čela firmy nastoupil v roce 2012, aby ji vyvedl z úpadku, nahradil John Chen.

V souvislosti s odchodem tří vysoce postavených manažerů se prozatímní ředitel nechal slyšet, že ve změnách svého týmu a organizační struktury společnosti hodlá pokračovat i nadále.

Letošní uvedení nového systému BlackBerry 10 u zákazníků nezafungovalo. Ve druhém finančním čtvrtletí firma prodělala 965 milionů dolarů (zhruba 19,5 miliardy korun). Před rokem přitom ztráta činila 235 milionů dolarů (necelých 5 miliard korun).

Firma, která počátkem listopadu upustila od plánu nechat se odkoupit jinou společností (více čtěte zde), se nedávno rozhodla propustit 4 500 zaměstnanců. Tedy zhruba 40 procent celkové pracovní síly.