BlackBerry nebude vyrábět laciné telefony. Dostupné přijdou v půli roku

BlackBerry se na počátku letošního roku vrátilo do boje o zákazníky toužící po moderních smartphonech. Jeho model Z10 s novým operačním systémem se právě začíná prodávat na řadě světových trhů, zanedlouho přijde i qwerty model Q10. Oba tyto kousky jsou však vcelku drahé přístroje, které soupeří o zákazníky ve vyšších třídách.

Firma však samozřejmě připravuje i masovější modely. Ovšem šéf firmy Thorsten Heins nechce bojovat o tržní podíl za každou cenu. Řekl to agentuře Bloomberg při rozhovoru v sídle společnosti. BlackBerry podle vyjádření Heinse připravuje levnější modely, které by měly slavit úspěchy především na asijských trzích. Ovšem rozhodně nepůjde o laciné přístroje s cenou zhruba v úrovni 50 – 60 dolarů, tedy 1 000 – 1 200 korun.

"Letos se dočkáte i modelů, které budou mít LTE a které budou spadat do cenových kategorií, které zákazníci potřebují," prohlásil pro Bloomberg. Tržní podíl tak chce BlackBerry zřejmě získávat přístroji středních tříd. Už při představení nových telefonů letos v lednu se spekulovalo, že BlackBerry má pro letošní rok v rukávu celkem šest kousků.

Po dvojici top modelů by měly letos zhruba v polovině roku přijít na řadu levnější přístroje, s největší pravděpodobností jeden s qwerty klávesnicí (nástupce řady Curve) a jeden dotykový. Dále se spekuluje o desetipalcovém tabletu PlayBook, stávající sedmipalcová verze pak dostane update na nový systém BlackBerry 10. Případná poslední novinka je zahalena největším tajemstvím, s největší pravděpodobností se jí dočkáme na podzim a mohlo by jít o nový top model značky, který by se chtěl postavit současným super smartphonům.