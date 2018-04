První dojmy: BlackBerry Motion je bytelný smartphone střední třídy

Nové BlackBerry Motion jsme si mohli osahat vlastně nedlouho po světové premiéře: značka a portál CrackBerry.com totiž pořádali v Praze setkání fanoušků smartphonů BlackBerry. Na komorní a příjemně neformální akci v elegantní restauraci Como u Václavského náměstí si mohli zájemci vyzkoušet nové modely firmy a také pohovořit se zástupci značky nebo jejím známým propagátorem, takzvaným CrackBerry Kevinem.

Pro většinu fanoušků i novinářů v Česku to byla první příležitost, jak se k novému modelu Motion dostat. A jaký je? Zaujal nás a to především svou bytelnou konstrukcí. Už na první pohled je BlackBerry Motion smartphone, který vypadá, že něco vydrží. Kovový rám je tu kombinován s pogumovanými zády a speciální materiál je i vpředu: krycí sklo displeje je prý vůči poškrábání odolnější než nejnovější Gorilla Glass 5, což zástupci firmy i sám Kevin na akci hojně demonstrovali tím, že do něj rýpali příborovým nožem. Telefon se také chlubí odolností vůči vodě a prachu, splňuje podmínky certifikace IP67.

Co odolnosti vlastně také trochu pomůže, je fakt, že tento smartphone střední třídy si nehraje na žádnou minimalizaci rámečků. To ale znamená, že je sklo při pádu lépe chráněno, než u přístrojů s doslova celoplošným displejem. Na druhou stranu je to vcelku slušný kus smartphonu. Rozměry 155,7 x 75,4 x 8,1 mm sice nijak zásadně nevybočují ze zavedených kolejí ve vyšší střední třídě – podobně na tom je řada přístrojů s 5,5palcovou úhlopříčkou. Ale BlackBerry Motion má tělo s poměrně přísně řezanými hranami, takže v ruce působí jako trochu větší kousek. V dlani ale sedí díky zaoblení spodní strany dobře a v ruce díky pogumování neklouže.

Motion je konzervativnější přístroj, který jde v mnohém trochu svou cestou, třeba design horní a spodní části telefonu je hodně asymetrický, což je dnes neobvyklé – ale zaujme to. Dole pod displejem díky tomu zbylo hodně místa na ovládací tlačítka, která tak nemusí být na displeji. Zajímavostí je, že home tlačítko je hardwarové a slouží jako čtečka otisků prstů a zároveň i jako touchpad pro gesta. Lze tak třeba stáhnout a znovu vytáhnout notifikační lištu.

Po softwarové stránce působily vystavené kousky svižně, ostatně hardware určitě pomalý není. Je tu Snapdragon 625 a 4 GB RAM, telefon má 32 GB vnitřní paměti a chlubí se baterií s kapacitou 4 000 mAh. To je hodně lákavý údaj, displej má klasické Full HD rozlišení a hardware má dost síly, ale zároveň se nežene za výkonem. Ve výbavě dále najdeme solidní třináctimegapixelový fotoaparát.

Trochu zklamáním je přítomnost Androidu 7.1 namísto nového 8.0 Oreo, ale to by snad mohlo BlackBerry napravit. Navíc firma si dává více záležet na bezpečnostních aktualizacích, které jsou pro její modely dostupné téměř okamžitě. A k dispozici je i spousta softwaru, který uživatelé smartphonů kanadské značky znají a který je vlastně stále tím hlavním, co k BlackBerry může lákat i nové zájemce. Hub je skvělým centrem pro veškerou komunikaci, známý BlackBerry Messenger už dnes neohromí, ale stále dovede být užitečný. Motion má řadu funkcí pro zachování soukromí uživatele a mnoho dalších chytrých softwarových detailů. Přitom systém sám se moc neliší od čistého Androidu, což dává naději, že by se nemusel telefon časem příliš zasekávat a zpomalovat.

Mimochodem – smartphony BlackBerry jsou dnes výtvorem vlastně dvou firem. Kanadské společnosti BlackBerry, která se nadále zabývá vývojem softwaru a všech těch chytrých řešení, a čínské TCL Communications, která je u nás známá třeba smartphony Alcatel. Ta získala od kanadské společnosti licenci na používání značky BlackBerry na svých přístrojích. TCL už pro BlackBerry vyrábělo některé předchozí modely, ale Motion je po KeyOne teprve druhým modelem, který vzešel z tohoto nového modelu spolupráce. A prý se můžeme těšit na spoustu dalších přístrojů.

Závěrem se sluší zmínit cenu. Ta byla na českém trhu stanovena na 12 999 korun. To není málo, ale na v podstatě prémiový smartphone vyšší střední třídy asi ani nijak přehnaně moc. Vždyť třeba Asus Zenfone 4 s podobnou výbavou, jen trochu modernějším Snapdragone 630 a 64 GB paměti, vyjde na 13 490 korun. Na druhou stranu takový Huawei Mate 10 Lite se svým vlastním procesorem Kirin 659 a moderním 5,9palcovým displejem s poměrem stran 2:1 a bezrámečkovou konstrukcí stojí 9 999 korun.