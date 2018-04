BlackBerry míří stejným směrem jako Nokia. Nestíhá konkurenci

Zatímco prodeje smartphonů s androidem vzrostly meziročně o stovky procent a iPhonů se loni prodal téměř dvojnásobek (oproti roku 2009), prodeje BlackBerry stoupaly pouze o 43 %.

Není se čemu divit. V dnešní době, kdy jsou nejpopulárnější dotykové smartphony, výrobci se předhání v šíři modelové nabídky a na její vrchol staví vysoce výkonné telefony s obřími displeji, RIM vyrábí víceméně stále stejné, převážně nedotykové telefony s QWERTY klávesnicí. Na nabídku konkurence reaguje jen pomalu a nástup konkurenčních platforem se mu nedaří zachytit.

Vždyť silný procesor s taktem 1,2 GHz budou mít teprve až chystané modely Torch 2, Storm 3 a Curve Touch. Největší displej ze všech BlackBerry nabízí nepříliš úspěšný model Storm 2. Na úhlopříčce 3,25 palce nabídne rozlišení 360 × 480 pixelů. V obou případech je to podstatně méně, než nabízí konkurence u svých špičkových modelů.

Operační systém BlackBerry OS bývá také kritizován, že nesplňuje dnešní moderní nároky. Je strohý a vývojářům nedává tak široké možnosti vývoje aplikací jako konkurence. Důkazem je fakt, že pro BlackBerry jsou k dispozici desítky tisíc aplikací zatímco pro iOS nebo Android jsou to stovky tisíc. A to jsou oba systémy podstatně mladší než BlackBerry OS. Tato situace až příliš připomíná potíže, ve kterých se ocitla Nokia se Symbianem.

BlackBerry se snaží situaci řešit, ale nereaguje dost rychle a často dělá zmatené kroky. Před časem například firma uvedla tablet PlayBook, který používá novou platformu QNX. Ta je nová ve světě spotřební elektroniky, nikoli však třeba na poli palubních systémů automobilů nebo průmyslových řešení. QNX je moderní řešení na které BlackBerry pravděpodobně v budoucnu přejde a nahradí jím svůj stávající operační systém. Jenže přechod bude asi dlouhý a pomalý, připomíná to situaci Nokie a jejího operačního systému MeeGo. A aby nebylo nejasností málo, PlayBook má kromě podpory BlackBerry Java aplikací a aplikací napsaných ve vlastním SDK i nepřímou podporu Android aplikací.

Šéfové RIM firmu brání. Někdy ale stylem, který připomíná malé uplakánky. Například Mike Lazaridis nedávno naštvaně ukončil interview s redaktorem BBC poté, co tento stočil konverzaci od právě představovaného PlayBooku k tématu nátlaku vlád některých států na firmu ohledně možností sledování konverzací přes tyto přístroje. Mnoha především blízkovýchodním a jihoasijským zemím vadí přílišná bezpečnost komunikace přes BlackBerry.

Redaktorům New York Times si zase stěžoval: "Proč lidé neoceňují naše zisky? Proč neoceňují náš růst? Proč lidé neoceňují fakt, že jsme se poslední čtyři roky snažili rozšířit na globální trh? Proč neoceňují, že prodáváme u pěti set operátorů ve 170 zemích a naše produkty podporují téměř 30 jazyků?"

Odpověď je jednoduchá. Konkurence je tvrdá a politické nátlaky ještě drsnější. S těmito fakty se musí vyrovnávat i veškerá ostatní konkurence. A někdo to zvládá lépe, jiný hůře.

Abychom BlackBerry úplně nekřivdili, pravdou je, že firma na tom není tak špatně jako Nokia a že jeho nová platforma, pokud ji dovede na trh včas uvést v dostatečném množství telefonů, může zvrátit negativní trend. BlackBerry by se také mělo podívat více na to, co dnešní zákazníci chtějí. Jenom firmy, byznysmeni a některé trhy jako USA a Indonésie, kde se QWERTY telefony těší velké popularitě, neudrží BlackBerry do budoucna jako velkého světového hráče.

Jen čas ukáže, jestli si RIM a jeho BlackBerry na rychle rostoucím trhu chytrých mobilů udrží významnou pozici.