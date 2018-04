Unikly obrázky chystaného BlackBerry L-series s novým systémem

Vietnamský server tinhte.vn je oblíbeným zdrojem úniků připravovaných novinek světových výrobců. Tentokrát jako první v celé kráse odhalil podobu nového dotykového modelu BlackBerry s operačním systémem BlackBerry 10. Přístroj, který má zapadat do nové takzvané L-Series a který ještě nemá konkrétní jméno, se má zřejmě představit společně se samotným OS na konci ledna.

Telefon, jehož detail firma odhalila před několika dny na svém webu, se vyznačuje tenkým a elegantním designem a na první pohled je jasné, že tento top-model nenechává přinejmenším po stránce zpracování a materiálů nic náhodě.

Vietnamský server také přináší několik informací o výbavě. Telefon má například baterii s kapacitou 1 800 mAh, slot na microSD karty a podobně jako ostatní špičková konkurence podlehne módě microSIM. Dále je telefon vybaven microHDMI konektorem a bude mít NFC.

Research In Motion (RIM) chce s tímto novým zařízením a jeho sourozenci začít novou éru, podobně jako Microsoft se systémem Windows Phone 8. I zde však však visí otazník nad tím, zda má ještě BlackBerry v novém šanci uspět.

Ani představitelé předních analytických firem se neshodnou na tom, zda se to podaří. Mnozí analytici BlackBerry věří, ale jiní upozorňují na to, že nový systém může být stejný propadák jako tablet PlayBook, který měl rovněž přinést čerstvý vítr do nabídky výrobce, jenž nezachytil mohutný nástup dotykových přístrojů.

Ti nejpesimističtější tvrdí, že nová zařízení od RIM nepřinesou na trh vlastně nic nového, co by už zákazníci nemohli dostat u konkurence. Podle našeho názoru to však není důvod, proč by BlackBerry uspět nemohlo.

Jedinou překážkou může být operační systém, pokud by v praxi neposkytoval to, co zákazníci čekají. Ale vzhledem k tomu, jak dlouho jej firma ladí a kolikrát už se jeho uvedení odložilo, je pravděpodobné, že v RIM nenechali nic náhodě.

Ve světě smartphonů je zcela jistě místo pro více než dvě hlavní platformy, a BlackBerry by se tak opět mohlo vrátit ke špičce.