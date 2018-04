Plán na záchranu BlackBerry: nový investor a stažení z burzy

Kanadské BlackBerry se potácí ve velkých potížích. Firma před několika dny oznámila katastrofální předběžné finanční výsledky za minulé čtvrtletí, ztráta může dosáhnout téměř jedné miliardy dolarů. Velkou část ztráty mají na svědomí odpisy skladových zásob, stávající modely se jednoduše příliš dobře neprodávají. K přežití firma nutně potřebuje učinit zásadní změny.

K těm má pomoci nový investor. Nyní se přihlásilo konsorcium vedené investiční společností Fairfax Financial, která již dnes drží v BlackBerry podíl asi 10 procent a kterou vede jeden z bývalých členů představenstva firmy, Prem Watsa. BlackBerry a Fairfax podepsaly záměr o odkupu všech stávajících akcií společnosti za 9 dolarů na kus, celkem tedy asi za 4,7 miliardy dolarů.

Konsorcium vedené Fairfax Financial by se tak stalo jediným vlastníkem akcií a jeho záměrem je stáhnout BlackBerry z burzy. Z akciové společnosti by se tak stala firma zcela soukromá. To má tu výhodu, že se nebude muset zodpovídat akcionářům, kteří tlačí na pokud možno okamžité výsledky a co nejvyšší možnou dividendu. Firma se tak bude moci soustředit na dlouhodobý plán restrukturalizace a rozvoje.

Zatím však jde opravdu jen o oznámení záměru. Firmy budou o konkrétní podobě transakce dále jednat a BlackBerry také může vyjednávat s případnými dalšími zájemci. V případě, že se nakonec kanadská firma rozhodne sama sebe prodat někomu jinému, zaplatí Fairfax Financial pokutu ve výši 30 centů na akcii.

Je tedy pravděpodobné, že nakonec k naznačené transakci dojde, protože vysokou pokutu by si mohlo BlackBerry dovolit vyplatit jen v případě, že by přišel opravdu velmi silný investor, třeba v podobě Microsoftu. V představeném záměru jsou i další různé komplikace, které by mohly transakci zhatit, ale zdá se, že obě společnosti mají zájem se dohodnout.

Zpráva o výkupu BlackBerry přichází krátce poté, co firma společně s již zmíněnými špatnými finančními výsledky představila první krok v rámci restrukturalizace. Firma během necelého roku propustí asi 4 500 zaměstnanců a chce zredukovat své portfolio ze šesti modelů na pouhé čtyři (dva špičkové a dva levnější modely). Všechny přístroje by měly nejspíš běžet na novém systému BlackBerry 10.

Záměrem je soustředit se na firemní klientelu, boj o běžného konzumenta BlackBerry zatím vzdává. Firma tak bude bojovat na poli, na kterém byla vždy tradičně silná. Vždyť i přes současné potíže se jí během letošního roku podařilo výrazně navýšit počet aktivních BES 10 serverů z 19 tisíc na současných více než 25 tisíc.

Co se portfolia telefonů týče, osud jednotlivých modelů je trochu nejasný. Špičkou zůstane nově představený model Z30, naopak dosavadní Z10 by se mohl jen vyprodávat (firma má obrovské zásoby) a následně by měl být nahrazen podobně vybaveným, avšak levnějším dotykovým modelem. Druhá dvojice telefonů by měla mít tradiční qwerty klávesnici. Aktuální špičkou je model Q10, který na své pozici chvíli zůstane, levnější variantou je typ Q5. Jenže po internetu už kolují i snímky dalšího qwerty modelu, který by měl být ještě levnější než Q5. Otázkou je, zda se nakonec tento přístroj dostane na trh, a jestli jej tedy nezasáhne změna strategie.