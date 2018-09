Klávesnice je návyková a vzbuzuje pozornost. Recenze BlackBerry Key2

Chytré telefony BlackBerry mají na trhu zvláštní postavení. Přístroje už nejsou zdaleka tak populární, jako v době největší slávy kanadských telefonů. A už ani nejsou kanadské. Vyrábí je čínská společnost TCL, která má na použití značky licenci a podobně produkuje i smartphony Alcatel.

Ale něco ze svých původních vlastností si modely BlackBerry přeci jen ponechaly: software pro ně stále vyvíjí původní kanadská společnost, což by mělo zaručit, že jde o jedny z nejzabezpečenějších chytrých telefonů na trhu. A navíc je BlackBerry v podstatě jedinou známější značkou, u které si můžete koupit nový smartphone s qwerty klávesnicí.

Loni se stal pokračovatelem této tradice model KeyOne, který jsme v naší recenzi hodnotili velmi pozitivně. Teď přichází čas na nástupce, který se na první pohled zdá být v mnohém stejný. Opět je to hardwarem smartphone střední třídy, který se prodává za cenu špičkových modelů, ale který zaujme právě ty, kdo touží po fyzické klávesnici. A ačkoli se to nezdá, takových uživatelů je docela dost. Key2, jak se aktuální generace jmenuje, vzbuzuje velkou pozornost.

Pravda, je to docela drahý smartphone, ale i to má řešení: před nedávnem BlackBerry představilo i odlehčenou variantu Key2 LE. Ta dělá přijatelné ústupky a místo 17 000 korun, kolik stojí testovaný model, vyjde na deset tisíc. Trochu paradoxně je to tak největší konkurent Key2. Ale kdo touží po výkonnějším stroji, s Key2 rozhodně chybu neudělá.

Jak se liší od ostatních?

Na první pohled je mezi všemi novodobými BlackBerry s qwerty klávesnicí a Androidem (model Priv nepočítáme) rozdílů jen málo. Pro majitele KeyOne tak máme dobrou zprávu: k upgradu je vlastně nic nenutí. Ale když po něm sáhnou, získají po všech stránkách vyladěnější a lepší telefon. Lepší je klávesnice, foťák, procesor i paměť.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrá výbava

skvělá klávesnice

propracované ovládání

Proč nekoupit? vysoká cena

pro někoho malý displej Kdy? V prodeji Za kolik? 16 990 Kč

Totéž platí o rozdílech mezi Key2 a Key2 LE: dražší model má kovové tělo, trochu lepší klávesnici, která funguje jako touchpad (LE to neumí), a přeci jen výkonnější hardware. A víc paměti. Sami bychom se zamýšleli, zda je příplatek oproti modelu LE smysluplný, ale BlackBerry si to jednoduše může dovolit.

V čem je lepší než předchůdce?

V podstatě téměř v každém detailu. A teď nebudeme opakovat ony hardwarové rozdíly. U BlackBerry tu jednoduše vše vyladili. Příjemnou změnou je třeba umístění vypínacího tlačítka na prvém boku, kde ho má většina smartphonů dneška: KeyOne ho mělo vlevo a trochu nás to štvalo. Pod vypínacím tlačítkem je tu klávesa pro zkratky – občas se nám z počátku tlačítka pletla, ale je to méně frustrující než tlačítko „na špatné straně“.

Pokrok učinila i klávesnice. Dostala trochu více prostoru a má podle nás lepší odezvu při psaní textů. Na druhou stranu určitý trhavý projev při používání klávesnice jako touchpadu tu zůstává a to trochu kazí dojem z jinak plynulého prostředí telefonu. Víc se nám líbí i design novinky.

Vždyť vypadá skoro stejně...

Na první pohled se tak může zdát, ale změn v designu oproti KeyOne je tu docela hodně. Telefon je tenčí a dostal minimalističtější, čistší pojetí.Tělo je stále kovové, tloušťka klesla z 9,4 na 8,5 mm a v ruce je to znát. Existuje černá a stříbrná varianta, která má černé prvky. Obě verze mají jednodušší linky a nejsou na nich tak výrazné některé prvky.

Možná to může na někoho působit, že tím BlackBerry Key2 přišlo o určitou porci originality svého předchůdce. Ale design je reprezentativnější a podle nás více nadčasový. A zároveň praktičtější. Skladba materiálů je tu jednodušší, pogumovaná jsou třeba celá záda, rám telefonu je z kovu a vsazená klávesnice je plastová. Testovaná černá varianta je hodně elegantní, trochu nám vadí jen vystouplé čočky fotoaparátu.

Dobře, a co posun v softwaru?

Tady moc změn nenajdeme, Key2 je především díky silnějšímu hardwaru lépe vyladěný telefon, který se opravdu nezaškobrtává. I když KeyOne na nás nepůsobilo špatně, tady je vidět, že má telefon určitou rezervu ve výkonu – alespoň co se běžného používání týče. Jinak je tu Android 8.0 s celou sadou BlackBerry aplikací.

Těm vévodí BlackBerry Hub, různé možnosti zkratek a sada dalších kancelářských nástrojů. Hub funguje stejně, ale s novějším Androidem jsou lépe vyladěny třeba notifikace: daleko méně se zdvojují a co nezvládne aplikace sama, to se dá v systému nastavit, aby vás dvojí notifikace neotravovaly. Vylepšeny byly možnosti zkratek.

Jak fungují zkratky?

Key2 má hned celou řadu způsobů, jak k vybraným funkcím zrychleně přistupovat. Tlačítko rychlých voleb, kam si lze umístit tři oblíbené aplikace či činnosti, jsme již zmínili. Pak je tu lišta s aktuálním děním, kterou lze vytáhnout z okraje obrazovky kdykoli a kdekoli. Hlavním zdrojem zkratek je však klávesnice. Na každé její písmeno si lze přiřadit spuštění určité aplikace či akce. Ale uživatel si může vybrat, jak to bude dělat.

Oproti KeyOne totiž přibyla v pravém dolním rohu nová klávesa pro zkratky: a když si v menu uživatel vybere správnou možnost, právě přes tuto klávesu zkratky k aplikacím vyvolá. To dává možnost, že prostým psaním na klávesnici na pohotovostní obrazovce lze začít rovnou vyhledávat třeba v telefonu či na webu.

To je funkce, která u KeyOne chyběla. Výhodou je, že tyto možnosti lze detailně nastavit, a tak každý uživatel najde v bohatém systému zkratek to své. My jsme si například nezvykli na onu záložku s aktuálním děním, ale zkratky na qwerty klávesnici jsme si oblíbili. A čtečka otisků prstů ukrytá v mezerníku tu také zůstává.

Dobře, jaká je klávesnice?

Skvělá. Je to hlavní výhoda telefonu, byť chápeme, že není pro každého. Ale na hardwarové klávesnici se výtečně píše a ve spojení s různými gesty, která klávesnice podporuje, je lákavé i ovládání telefonu. Skvělé je, že při psaní na hardwarové klávesnici zároveň může uživatel využívat některé „dotykové finty“.

Predikce tak například při psaní má ve spodní části displeje, hned nad klávesnicí a senzorovými tlačítky, trojici slov, která by mohl uživatel chtít napsat. Prostým tahem prstu v dané třetině klávesnice směrem vzhůru pak lze takové slovo rovnou potvrdit, aniž by bylo třeba ho celé dopsat.

Jasně, to vyžaduje, aby uživatel dával pozor, co se na displeji ukazuje, zatímco mechanická klávesnice nabádá trochu k psaní poslepu. Ale opět dává BlackBerry uživatelům volbu a možnosti klávesnice a přizpůsobení jejího chování jsou skvělé. Právě klávesnice dělá z Key2 tak návykový smartphone. Zatímco u dotykových přístrojů pro delší e-mail raději sáhneme po notebooku, u Key2 jsme se někdy přistihli při tom, že jsme na telefonu vcelku rychle „nadatlili“ slušný román. Kvalita klávesnice tak výrazně kompenzuje ústupek v podobě menšího displeje.

Ano, displej, jaký je?

Vlastně stejný, jako u KeyOne. Je to 4,5palcový displej s dnes trochu neobvyklým poměrem stran 3:2 a rozlišením 1 620 x 1 080 pixelů. Je to IPS panel a barvy jsou podle nás trochu lepší než u předchůdce, ale jinak tu praktické rozdíly nejsou. Příjemné je, že má Key2 režim pro filtraci modrého světla, který zpříjemní čtení z displeje ve večerních hodinách.

Aktivovat se může třeba automaticky se západem slunce, nebo podle výběru uživatele. S tímto režimem se však pojí jeden menší zádrhel: podsvícení se nám při jeho automatické aktivaci vždy stáhlo na minimum, a tak jsme museli téměř pokaždé jeho intenzitu ručně navyšovat. Není to nic dramatického, stačí stáhnout notifikační lištu a úroveň upravit, ale je to otravná drobnost.

Co výdrž baterie?

Kapacita baterie zůstala na původních 3 500 mAh, které měl předchůdce, ale díky lepší optimalizaci systému a úspornějšímu procesoru je přeci jen znát mírný posun vpřed. Dva dny na jedno nabití tak s Key2 byly v našem provozu téměř samozřejmostí, odhadem se při běžném používání prodloužila výdrž tak o půl dne. Telefon se dobíjí přes USB-C konektor a podporováno je rychlé dobíjení.

Jak fotí?

Foťák je dalším příjemným překvapením BlackBerry Key2. Nečekaně tu výrobce sáhl po duální sestavě, která ovšem navíc není jen na okrasu – čili neslouží jen k hrátkám s hloubkou ostrosti. BlackBerry Key2 má duální fotoaparát kvůli dvojnásobnému zoomu.

Ostatně, už KeyOne mělo slušný fotoaparát a Key2 jej posouvá opět o kousek dál. Snímky na špičku nemají, ale na druhou stranu je jejich kvalita ve většině situací dostačující. Zoom se hodí a BlackBerry za jeho implementaci zaslouží pochvalu. Pravdou ovšem je, že zoomový snímač, i když má rozlišení 12 megapixelů jako ten hlavní, snímky více kreslí a detaily jsou dost žalostné.

Světelnost hlavní optiky je 1.8, takže i v horším světle umí smartphone pořizovat solidní snímky.

Zoomový objektiv se musí spokojit se světelností f/2.6, ale ve většině situací, kdy jsme zoom potřebovali použít, je i to dostatečná hodnota. Jistě, kvůli fotoaparátu si BlackBerry Key2 asi nikdo nekoupí (byla by to hloupost), ale celkově foťák zapadá do vyváženého funkčního mixu tohoto smartphonu.

Mám si ho pořídit?

BlackBerry Key2 je jedinečný smartphone. Navíc je u něj vidět, že výrobce naslouchal připomínkám uživatelů původního modelu KeyOne a s většinou z nich se vypořádal. Novodobé BlackBerry s klávesnicí tak vyspělo ve výborný kousek, na kterém nám toho vadí opravdu málo.

Ano, za danou cenu bychom možná pod kapotou rádi viděli špičkový Snapdragon 845 namísto levnějšího typu 660, ale to je asi tak všechno. V podstatě chápeme, že Key2 nebude úžasný fotomobil a multimediální přístroj, za takovým účelem tento smartphone nevznikl. Ale to, k čemu je určen, což je především práce, to zvládá skvěle. A kdo k němu takto přistupuje, nemá na trhu v podstatě jinou volbu. Jedinou konkurencí jsou stroje z vlastní stáje.

KeyOne je výprodejová záležitost, která sice s příchodem novinky neztrácí smysl, ale novinka je vyváženější a pokročilejší. Na druhou stranu, koupí výprodejového modelu lze ušetřit i víc než polovinu peněz a to stojí za zvážení. Až se zásoby doprodají, dilema bude o něco jednodušší, byť i stále ne tak jednoznačné.

BlackBerry má totiž nově levnější typ Key2 LE a ten na první pohled vypadá jako by Key2 z oka vypadl. Jen je v základní verzi o 7 000 korun levnější, místo 16 990 stojí 9 990 korun. A kompromisy, které dělá, opět nejsou dramatické. Na druhou stranu argumenty pro koupi „plnotučného“ Key2 tu jsou: klávesnice coby touchpad, kovová konstrukce nebo výrazně lepší foťák a víc paměti dovedou přesvědčit.

Příplatek za tyto výhody je sice docela brutální, ale na druhou stranu platí to, co jsme říkali už v recenzi KeyOne: výrobce si to jednoduše může dovolit, Key2 zůstává smartphonem pro velmi specifické publikum a cena tu vlastně nehraje tak zásadní roli.