Nemá mezi smartphony konkurenci. Pokud neradi píšete na displeji

BlackBerry Key2 je nástupce, který vyznává vcelku pozvolnou evoluci, než aby přinesl dramatické změny. Má to několik výhod. Tou první je, že majitelé stávajícího typu nemusejí usilovně přemýšlet, jestli mají svůj rok starý telefon „zahodit“ a koupit si nový – nutné to není, Key2 je v principu stejné zařízení, jako KeyOne. Kdo chce upgradovat na nový model, samozřejmě může, ale Key2 uživatele předchozí generace k tomu vyloženě nenutí.

Druhou výhodou je, že typ KeyOne by měl zůstat v prodeji a dostane mnohem příznivější cenu: u běžného stříbrného modelu klesla asi na 11 tisíc korun, černé provedení s větší porcí paměti vyjde na necelých 15 tisíc korun.

Třetí výhodou tohoto postupu je fakt, že při zachování koncepce se mohl výrobce soustředit na to, aby přístroj vyladil a mohl při tom poslouchat připomínky uživatelů stávající generace. V důsledku je tak Key2 mnohem vyváženější a lépe použitelný smartphone než předchozí generace, přitom se zdánlivě měnily jen drobnosti.

Vše pro klávesnici

Modely BlackBerry řady Key jsou v podstatě jedinými moderními smartphony s fyzickou qwerty klávesnicí, a ta byla u nového modelu Key2 ještě zdůrazněna. Zatímco úhlopříčka displeje i rozlišení zůstaly na hodnotách 4,5 palce a 1 620 x 1 080 pixelů, Key2 povyrostlo na výšku o více než 2 mm na konečných 151,4 mm. Novinka je ale užší (71,8 mm) a tenčí (8,5 mm). Ono zvětšení výšky jde z velké části na vrub právě nové klávesnici: ta má o 20 % větší plochu, než u KeyOne a naše první dojmy jsou velmi pozitivní. Klávesnice získala na přesnosti: tlačítka se lépe trefují a mají i lépe vyladěnou odezvu. Na Key2 se tak píše absolutně skvěle.

Další změnou v konstrukci je přesun vypínacího tlačítka. To bylo u předchůdce na levém boku a uživatelé to často kritizovali, teď je tlačítko vpravo mezi klávesami pro ovládání hlasitosti a tlačítkem pro vyvolání menu zkratek. Možná se mohla tato dvě tlačítka mezi sebou prohodit, ale pro uživatele dosavadního modelu by to asi bylo trochu matoucí, a proto tedy toto uspořádání se všemi tlačítky na pravém boku.

Nový je i design Key2. Ten dostal trochu konzervativnější pojetí. Zatímco u KeyOne tu byl veliký rozdíl v tvarování spodní a horní části rámu, teď už to není tak dramatické, byť koncept se zaoblenými spodními rohy a plochou horní stranou tu je částečně zachován. Ale rám už není oblý, má plochý profil a také je celý z jednoho kusu kovu, namísto z více částí. Záda jsou pak opět pokryta příjemným pogumovaným materiálem, díky kterému telefon neklouže v ruce.

Síla pokroku

Co se výbavy týče, posun je tu v každém drobném ohledu. Snad kromě zmíněného displeje, který má ale plošší krycí sklo (předchůdce měl tzv. 2,5 sklo), které by mohlo být odolnější. Snadno si můžeme všimnout dvojitého fotoaparátu na zadní straně – ten nás podobně jako foťák u předchůdce velmi příjemně překvapil: i když nepatří na absolutní špičku, moc za ní nezaostává a je výtečně použitelný. Duální sestava nabízí dvojnásobný zoom, světelnost jednotlivých objektivů je f/1.8 a 2.6, snímky jsou dvanáctimegapixelové.

Model Key2 dostal také nový procesor Qualcomm Snapdragon 660, k tomu tu je rovnou 6 GB RAM paměti, což je oproti loňskému základnímu telefonu dvojnásobek. Černé provedení KeyOne pak mělo 4 GB RAM a k tomu 64 GB vnitřní paměti, což je hodnota, na které opět letošní provedení začíná.

Nový model, nový distributor

S modelem BlackBerry Key2 přichází také jedna změna na poli prodeje. O distribuci smartphonů této značky se v Česku bude nově starat společnost Setos, která už prodává od téhož čínského výrobce (TCL) smartphony Alcatel. Na distribuci BlackBerry zatím nemá firma exkluzivitu, ale změna by měla v důsledku přinést širší podporu pro zákazníky, což znamená, že by se smartphony mohly objevit i u více koncových prodejců.

„Začínáme s černým Key2, stříbrná verze nám dorazila s malinkým zpožděním,“ říká Lukáš Rotter ze Setosu. V e-shopech najdeme obě verze za cenu 16 990 korun. „Zanedlouho nabídneme také variantu se 128 GB vnitřní paměti a podporou dvou SIM,“ přidává Rotter. Za tuto variantu bude třeba připlatit tisíc korun. Důležité je, že stříbrná a černá varianta telefonu jsou tentokrát shodné, neliší se výbavou, jako tomu bylo u KeyOne.

Distributor má dodávky telefonů přímo od čínského TCL, což by po aktuální krátké přechodné době, kdy probíhala jednání a vznikal tento obchodní vztah, mělo vést i ke zrychlení dodávek nových modelů. To by se podle Rottera mělo týkat už i chystané „odlehčené“ verze Key2, jejíž příprava je v podstatě veřejným tajemstvím.