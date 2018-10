Ušetřit dává smysl. Recenze BlackBerry Key2 LE

Smartphony BlackBerry jdou svou vlastní cestou, a tak si značka, jejíž telefony vyrábí čínská společnost TCL, může dovolit i takovou záležitost jako konkurenci ve vlastní stáji. Tou je nový model Key2 LE, který konkuruje vybavenějšímu sourozenci Key2. Cenový rozdíl mezi oběma modely je totiž značný, téměř 7 000 korun. Key2 LE totiž vyjde na 10 390 korun (v jednosimkové verzi). Přitom rozdíl ve výbavě mezi oběma telefony tak obrovský není.

Jak poznám levnější od dražšího?

Na designu to na první pohled nepoznáte, i když Key2 LE můžete snadno identifikovat podle barevných variant. Zatímco Key2 pořídíte v černé verzi a v provedení, které střídá černou a stříbrnou, tak levnější model s přídomkem LE je barevnější. Je k dispozici ve variantě se zlatým rámem a šedými plochami, pak je tu varianta s rámem v modré barvě a také v atraktivní červené.

Zásadním rozdílem je však materiál rámu. Zatímco u Key2 je kovový, tak u Key2 LE je z plastu. Ale není to na škodu, zpracování je i tak výtečné a podle nás to je přijatelný ústupek. Telefon vypadá i tak docela luxusně a velmi elegantně. Modrá varianta bude hrát roli nenápadnějšího a konzervativnějšího provedení, další varianty jsou pak výraznější.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělá klávesnice

solidní hardware

elegantní design

kvalitní zpracování

Proč nekoupit? horší fotoaparát

vyšší cena

klávesnice přišla o funkci touchpadu Kdy? V prodeji Za kolik? 10 390 Kč

Co rozdíly ve výbavě?

I těch je překvapivě málo. Největší praktickou změnou podle nás prošla klávesnice: dostala o malinko méně místa, ale především přišla o funkci touchpadu. Kdo na ni není z předchozího KeyOne zvyklý, tomu nejspíš chybět nebude, ale funkce touchpadu včetně možností využít tahy ke zkratkám třeba při psaní textu zůstává výhodou dražšího typu. Naopak novinku v podobě klávesy pro zkratky má i Key2 LE. Uživatel si tak i u levnějšího blackberry může vybrat variantu, kdy přes stisk této klávesy a následně některého z písmen na klávesnici vyvolá zvolenou zkratku, klasické psaní na klávesnici pak slouží rovnou k univerzálnímu vyhledávání na domovské obrazovce.

Zkratky jsou tedy stejné jako u Key2?

Ano, jedna z hlavních funkcionalit modelu Key2 zůstává u levnějšího modelu zachována. Na pravém boku, kde je i vypínací tlačítko, najdeme i tlačítko rychlých voleb, kam lze přidat tři oblíbené aplikace či akce. Pak je tu výše zmíněná klávesnice a nakonec záložka s aktuálním děním, kterou lze vyvolat v jakékoli aplikaci díky drobnému widgetu, který lze „vytáhnout“ z okraje obrazovky. Key2 LE má také čtečku otisků prstů v mezerníku.

A co hardware, šetřilo se?

Vlastně tolik ne. Zatímco typ Key2 má procesor Snapdragon 660 a 6 GB RAM, tak model s přídomkem LE dostal stále dostatečně výkonný Snapdragon 636 a 4 GB RAM, což je podle nás stále solidní porce. Ústupkem je ovšem vnitřní paměť, má totiž kapacitu pouze 32 GB. Za tisícikorunový příplatek lze nicméně pořídit i verzi s podporou dvou SIM a 64 GB vnitřní paměti. Nechybí tu slot na microSD karty, takže nakonec o paměť uživatel nouzi mít nemusí.

Jak se liší software?

Nijak, vše je téměř shodné s dražším typem Key2, tedy pokud si odmyslíme ono fungování klávesnice coby touchpadu. Je tu tedy Android 8.0 Oreo, který je výrazně upraven softwarovou nadstavbou od BlackBerry. Hlavním prvkem tu je aplikace BlackBerry Hub, která sdružuje zprávy a události z různých zdrojů v jednom místě. Zní to možná komplikovaně, ale BlackBerry Hub je přehledná a efektivní cesta, jak mít veškeré dění pod kontrolou. O zabezpečení se tu stará aplikace DTEK by BlackBerry a je tu řada dalších drobností. Třeba aplikace Redactor, která vám pomůže na snímku obrazovky jednoduše začernit některé citlivé údaje. Ano, lze to udělat i v nějakém grafickém editoru, ale takto je to rychlejší a přímočařejší.

Jak se vám používá?

Velmi dobře, vlastně skoro stejně jako model Key2. A to je pro provedení Key2 LE hodně velká pochvala. Ano, v extrémní zátěži bude typ Key2 suverénnější, ale ani u LE jsme se nesetkali s nějakým výrazným zpomalováním nebo zadrháváním při spouštění aplikací. Telefon funguje plynule a jeho klávesnice je výborná. I když i tady platí, že ta u Key2 je o něco málo lepší.

Jaký je displej?

V podstatě stejný jako u Key2, i když o trochu levnější, a tudíž s mírně obyčejnějším barevným podáním. Ale poznáte to jen v přímém porovnání, displej sám o sobě je dobrý a není si u něj nač stěžovat. Specifikem je samozřejmě jeho poměr stran 3:2 a rozlišení 1 080 x 1 620 pixelů. Systém a aplikace s tím nicméně nemají nejmenší problém, vše funguje, jak má.

A co výdrž baterie?

Stále solidní. BlackBerry Key2 LE má baterii s dobrou kapacitou 3 000 mAh, je to ovšem o 500 mAh méně než u dražšího typu. Dvoudenní výdrž tu tak není tak automatická jako u Key2, ale dramaticky se výdrž telefonu neliší. Je hodně podobná jako u původního modelu KeyOne. BlackBerry se u moderních klávesnicových modelů drží USB-C konektoru, dostal jej tedy i levnější typ, což je dobře.

Co fotoaparát?

I ten je jiný než u Key2. A faktem je, že rozhodně nepatří k silným stránkám telefonu. Key2 LE má duální foťák, ale místo zoomu jako u Key2 tu slouží jen k hrátkám s hloubkou ostrosti. Hlavní foťák má rozlišení 13 megapixelů, druhý snímač pro určování hloubky ostrosti má pětimegapixelové rozlišení. Světelnost hlavní optiky je f/2,2, což není na dnešní poměry nijak úžasná hodnota.

Snímky těmto parametrům v podstatě odpovídají. Vyloženě špatné nejsou, ale cenu za kvalitu s nimi rozhodně nezískáte. Foťák je prostě trochu slabší stránkou Key2 LE. Ale v běžném provozu uživateli postačí, snímky za dobrého světla jsou vcelku solidní, s ubývajícím světlem však rychle roste množství šumu a také se více projevuje určitá neostrost v okrajích obrazu.

I přesto je foťák vcelku dobře použitelný a funguje pohotově a svižně. Na základní dokumentaci postačí a vzhledem k rozdílu cen mezi modely Key2 a Key2 LE se s ním lze smířit. Ostatně ani Key2 si nikdo nekoupí proto, že skvěle fotí.

Mám si ho pořídit?

Nám se BlackBerry Key2 LE hodně líbí. Ústupky oproti typu Key2 jsou snesitelné a vlastně je ve všech parametrech lepší než loňský model KeyOne. Přitom cena zhruba deset tisíc korun je mnohem příjemnější než sedmnáct tisíc korun za špičkový model. Ano, smartphony s podobnou výbavou jako Key2 LE lze pořídit klidně i za polovinu jeho ceny, ale žádný z nich nebude mít klávesnici. Kdo tedy po tomto prvku touží, moc možností nemá a Key2 LE je tou asi nejrozumnější volbou.

Může se zdát, že tento levnější model nezdravě konkuruje typu Key2, ale to nemusí být úplně pravda. Key2 LE osloví díky nižší ceně širší publikum a ten, kdo bude chtít skutečně ten nejlepší smartphone s klávesnicí, si za plnohodnotný Key2 prostě připlatí.