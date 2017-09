O nejnovější mobil s klávesnicí je zájem, výrobce ho nestačí vyrábět

Jak informuje server GSM Arena, zájem o nové BlackBerry KEYone téměř převyšuje výrobní možnosti. Vyplývá to z konference, kterou uspořádala firma TCL na konci minulého měsíce. Tento výrobce vlastní značku BlackBerry od konce minulého roku (psali jsme zde).



Žádná konkrétní čísla týkající se prodaných kusů ale k dispozici nejsou. Velký zájem nicméně dokládá postupné uvádění telefonu na jednotlivé trhy. Zatím je totiž KEYone v prodeji jen 35 trzích, v plánu je uvedení do celkem 50 zemí. To by se mělo podařit do konce roku.

Podle TCL je zájem o KEYone půl na půl rozdělen mezi firmy (které kupují smartphony pro své zaměstnance) a běžné zákazníky. TCL se chce se systémem Android stát největším konkurentem v podnikovém segmentu dosud dominujícímu Applu.

Model KEYone je pro podnikové řešení skvěle vybaven. Jako prakticky jediný nový smartphone má mechanickou qwerty klávesnici pro pohodlné psaní e-mailů atd. Dalšími, pro práci výhodnými vlastnostmi jsou provázané služby od původního kanadského BlackBerry.

Výrobce zmiňuje i chystané nové BlackBerry. To by se mělo ukázat v říjnu. Nepůjde ale přístroj s mechanickou klávesnicí, nýbrž o běžný celodotykový smartphone. Pravděpodobně bude mít jako v minulosti základ v chystaných smartphonech se značkou Alcatel.