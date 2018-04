Další rána pro BlackBerry. Po Whatsappu končí s podporou i Facebook

Rozhodnutí je to pro uživatele telefonů BlackBerry nepříjemné, ale rozhodně ne překvapivé. Signálem, že by podobný krok mohl přijít, bylo nedávné oznámení, že s platformou nadále nepočítá Whatsapp, který od roku 2014 patří Facebooku (více o akvizici zde).

Informaci na blogu BlackBerry zveřejnil marketingový manažer společnosti Lou Igazzola a označil to za velké zklamání. Nativní aplikace Facebooku i přidružený Messenger, jenž slouží výhradně k zasílání zpráv, tak na telefonech s BBOS (starší přístroje) a BlackBerry 10 už od posledního března nebudou fungovat.

Uživatelé „ostružin“ však budou mít stále možnost svůj účet spravovat přes web. BlackBerry totiž na četné žádosti fanoušků platformy zahájilo jednání s vrcholnými představiteli Facebooku a aplikaci Facebooku nahradilo webovou aplikací. Aplikace v této podobě navíc přináší několik nových funkcí, které nativní aplikaci chyběly (možnost komentovat příspěvky).

Ačkoli by se tedy mohlo zdát, že aktivní uživatelé Facebooku na telefonech BlackBerry vlastně o nic nepřijdou, je tady jedno velké ale. Změnou nativní aplikace na webovou totiž Facebook zmizí z BlackBerry Hubu. Tedy centra veškeré komunikace, které uživateli přehledně servíruje aktivitu nejen na e-mailových účtech, ale právě i na sociálních sítích, jako jsou Facebook nebo Whatsapp. Právě Hub je jednou z hlavních zbraní BlackBerry a společnost jej integrovala i do modelu Priv by BlackBerry s Androidem.

Po aktualizaci Facebooku už tedy účet v Hubu nenajdete a po spuštění se otevře jen okno prohlížeče. Změn si uživatelé samozřejmě velmi rychle všimli a na aplikačním portálu BB World nešetří kritikou.

Řešením je v současné době alternativní titul Face10, za kterým stojí Oliver Martinez z Nemory Studios. Ten je plně integrován do Hubu, takže uživatelé mají přehled o veškerém dění na síti a na příchozí zprávy mohou obratem reagovat. Plná verze se všemi funkcemi stojí 3,85 dolaru (asi 100 korun).

BlackBerry míří do zapomnění

Facebook je globálně nejpoužívanější mobilní aplikace vůbec a ukončení podpory pro BlackBerry je dalším náznakem, že je budoucnost platformy velmi nejistá.

Společnost v poslední době propouští zaměstnance a už ani neexistuje tým Built for BlackBerry, který fungoval jako technická podpora pro vývojáře nativních aplikací. Firmu také opustil hlavní tvůrce BBM, vlastního messengeru s šifrovaným provozem (více zde).

Loni firma uvedla svůj první smartphone s Androidem s názvem Priv, který by v případě neúspěchu mohl být vůbec posledním z produkce značky. Už dříve to uvedl šéf firmy John S. Chen (více zde).

Letos by firma mohla uvést další model s Androidem, telefony se systémem BlackBerry však v plánu nejsou.