Poslední smartphone ze staré školy. Recenze BlackBerry Curve 9320

Na světě sice stále ještě existují končiny, kde telefony s qwerty klávesnicí vládnou, ale v USA i v Evropě jsou výrazně na ústupu. Významné novinky na tomto poli za poslední rok můžeme napočítat na prstech jedné ruky a většinou půjde o laciné Nokie řady Asha.

Právě třeba s modelem Asha 302 by se mohlo BlackBerry Curve 9320 měřit. Je to vcelku malý telefon s na šířku umístěným 2,4palcovým displejem a qwerty klávesnicí pod ním a s Nokií má i velmi podobnou výbavu. BlackBerry je však plnohodnotný smartphone, pro který jsou k sehnání i sofistikovanější aplikace a který se podstatně více než Nokia hodí pro firemní použití. Asha 302 je obyčejný "hloupý" mobil s platformou S40 a byť se funkcionalitou snaží na chytré mobily dotáhnout, stále jí něco málo chybí.

Plusy a minusy Proč koupit? skvělá klávesnice

rychlé ovládání

široké komunikační možnosti

příjemné rozměry

Proč nekoupit? malý displej s nízkým rozlišením

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 5 290 Kč

Pro firmy rozhodně nebude příplatek za BlackBerry velký problém, s cenou 5 290 korun patří Curve 9320 k vcelku levným smartphonům. Jenže Nokia chce za Ashu 302 pouze 2 790 korun a to je pro běžného uživatele velký rozdíl. Pokud ovšem hledáte malý smartphone bez dotykového displeje s plnohodnotnou qwerty klávesnicí, je Curve 9320 tou pravou volbou. Telefon navíc potěší i vynikající výdrží na jedno nabití baterie.

Vzhled a konstrukce: oblázek ze staré školy

Po stránce designu patří Curve 9320 do rodiny BlackBerry, oblé tvary a rozmístění tlačítek odpovídají předchozím modelům. Curve může kvůli své konstrukci působit trochu nemoderně, ale to je spíš otázka vkusu. Větší otazník vyvolávají spíše lesklé plasty použité na velké části těla, především na krytu baterie. Povrch se hodně upatlává a nevypadá to dobře, ale malý Curve je nabízen i v bílé verzi, kde by to mohlo být lepší.

Pochválit naopak musíme zpracování, které je na příkladné úrovni. A to Curve nehraje na notu dnes oblíbených těl z jednoho kusu. Naopak, dílů je víc, než je obvyklé. Když vynecháme tlačítka, má telefon plochý čelní panel, stříbrný pás kolem dokola, na něj navazující pás z měkčeného plastu na bocích a zadní části telefonu a následně kryt baterie. Jednotlivé kousky na sebe elegantně navazují a vše přitom perfektně drží pohromadě. Telefon nevydá ani hlásku, je tedy velmi pevný, kryt baterie na svém místě drží skvěle a přitom není problém jej snadno sejmout. Zkušenosti BlackBerry s konstrukcí qwerty smartphonů se tu projevují naplno.

Curve 9320 je příjemně malý telefon. Díky rozměrům 109 × 60 × 12,7 mm a výrazným zaoblením boků, rohů a hran padne do dlaně opravdu skvěle. Příjemná je i nízká hmotnost 103 gramů.

Displej a ovládání: návyková klasika

Displej s úhlopříčkou 2,44 palce a rozlišením 320 × 240 obrazových bodů by patřil ke špičce tak před šesti lety, dnes je to téměř to nejobyčejnější, co vůbec u mobilů najdeme. A pro smartphony to platí dvojnásob. Malá úhlopříčka nemusí vyhovovat osobám se slabším zrakem, ale jinak je na ni operační systém BlackBerry OS 7.1 dobře připraven. Systém například umožňuje vybrat si typ fontu používaného napříč telefonem a to včetně velikosti písma. Je ale pravdou, že by telefonu slušel displej s větším rozlišením, který by třeba i lépe ospravedlnil vyšší cenu.

Z hlediska ovládání potěší malé BlackBerry především staromilce. Žádný dotykový displej, žádná senzorová tlačítka ani další vymoženosti. Největší technickou vychytávkou je tu pro BlackBerry tradiční optický touchpad, který už před časem nahradil kuličku. Touchpad je z dlouhodobého hlediska spolehlivější, protože se nezanáší špínou a mastnotou z prstů. Ovládání pomocí něj je velmi snadné a rychlé, u BlackBerry se navíc dá nastavit jeho citlivost, takže po chvilce ladění vás bude smartphone poslouchat přesně tak, jak si přejete. Pak se možná může platformy neznalý přihlížející divit rychlosti ovládání.

Curve 9320 je při procházení menu a používání běžných funkcí hodně rychlý přístroj, který se nezadrhává. A když se k tomu připočte až laserová přesnost ovládání touchpadem (po chvilce cviku opravdu ikonu neminete, přes menu k ní přitom dojedete bleskurychle), budou možná majitelé levnějších dotykových smartphonů rychlost a pohodlí ovládání majiteli BlackBerry závidět. Podobně skvělou odezvu poskytují i obvyklé funkční a kontextové klávesy po stranách touchpadu. Na druhou stranu drobné zádrhele se objevují. Třeba v prohlížeči je už telefon pomalejší a ony skvělé reakce na pokyny jsou ty tam.

Celkově se ale s malým BlackBerry pracuje výborně a hodně tomu napomáhají i klasická hardwarová funkční tlačítka. Jejich stisk je přesný a jistý, odezva skvěle patrná. Na logiku ovládání BlackBerry si lze přitom velmi rychle zvyknout, i když je trochu jiná, než je dnes obvyklé.

Baterie: od BlackBerry lze čekat více

Do malého těla Curve 9320 se vešla baterie s průměrnou kapacitou 1 450 mAh. Vzhledem k použití hodně obyčejného displeje by se dalo očekávat, že telefon bude mít vynikající výdrž na jedno nabití baterie. Realita je ale trochu rozpačitější, než bychom čekali. V intenzivním provozu vydrží Curve na jedno nabití dva dny, což je určitě lepší výsledek než u dnešních ultramoderních smartphonů. Na druhou stranu při běžném používání je výdrž asi 3 dny a vymáčknout z telefonu více už chce trochu sebezapření, kdy se uživatel musí omezit jenom na velmi občasné využívání telefonu. Na dnešní poměry je tedy výdrž Curve výborná, ale víme, že BlackBerry umí i více.

Telefonování a zprávy: e-mailový maniak

Slova o výborné kvalitě, skvělé odezvě a přesném stisku platí dvojnásob o klasické qwerty klávesnici, kterou najdeme pod displejem pod řadou funkčních tlačítek. Píše se na ní opravdu s radostí, a není tak problém psát i hodně dlouhé texty. BlackBerry Curve 9320 tu potvrzuje svou vrozenou vlastnost e-mailového maniaka.

Jen je vzhledem k rozměrům telefonu nutné počítat s tím, že pohodlně se na klávesnici bude psát jenom uživatelům s hubenějšími prsty, majitelé medvědích tlap se musí poohlédnout jinde. Vůbec nejjistější metodou je vyťukávat písmena špičkou nehtu spíš než bříškem prstu, to ale nutí mít palce v trochu nepřirozené poloze. I tak je psaní na klávesnici velmi příjemné.

S telefony BlackBerry je vhodné využívat speciální k nim určené tarify mobilních operátorů. Jedině tak totiž bude plně využita výhoda push e-mailu v mobilu. Firmy využívají službu BES (BlackBerry Enterprise Server), jednotlivci pak služby BIS (BlackBerry Internet Services). Z hlediska funkčnosti pro uživatele v nich není v podstatě rozdíl, e-mail v obou případech funguje stejně. Liší se ale proces aktivace a u BES také může dotyčný telefon ovládat IT oddělení firmy a snadno jej může třeba na dálku vymazat. To se hodí pří ztrátě přístroje.

E-mailové schránky v rámci BIS si uživatel nastavuje sám a může je používat zároveň s firemními schránkami. Pošta se pak řadí do oddělených složek, takže v ní není zmatek. Kdo nechce používat služby BlackBerry, může mít v telefonu klasický datový tarif a přistupovat k e-mailu pomocí některých aplikací třetích stran. Existuje třeba aplikace pro práci s Gmailem. Komfort BlackBerry tarifů je však vyšší a vzhledem k tomu, že jejich cena odpovídá klasickým datovým balíčkům operátorů, není důvod, proč si k telefonu odpovídající tarif neaktivovat.

S BlackBerry tarifem navíc získá uživatel možnost využívat pro komunikaci s ostatními uživateli telefonů této značky oblíbený BlackBerry Messenger. Díky němu se lze snadno zbavit závislosti na drahých SMS a s řadou uživatelů lze komunikovat v rámci datového tarifu zdarma.

Při všem tom psaní e-mailů a zpráv uživatel snadno zapomene na to, že BlackBerry Curve je určeno i k telefonování. Telefony kanadské značky už se naučily kontakty běžně stahovat z obvyklých zdrojů, jako je třeba Gmail a podobné služby, stále tu přetrvává i klasická "stará" možnost synchronizovat kontakty s počítačem. I to je jedna z milých funkcí pro tradicionalisty. My se spokojíme s konstatováním, že dostat kontakty do telefonu není žádný problém.

Velmi se nám líbí vyhledávání. S odemknutou obrazovkou stačí začít psát na klávesnici a kontakty skáčou na displeji podle toho, jak zpřesňujete zadání. Nalezení patřičného telefonního čísla je tak otázkou okamžiku. K samotnému telefonování nemáme výhrady, zvuk je kvalitní a hlasitost více než dostatečná.

Řadě uživatelů se bude líbit i jedna drobnost. Na zameškané události (došlé e-maily, SMS nebo zmeškané hovory) upozorní uživatele blikající dioda na vrchním okraji telefonu.

Organizace a data: trochu mimo dobu

Curve 9320 je první malý a levný model od BlackBerry, který nabízí kompletní konektivitu včetně 3G a HSPA. Ta dosavadním obyčejnějším typům tohoto výrobce chyběla. I tak ale můžeme datovou výbavu považovat v podstatě jen za průměrnou. Nechybí klasické wi-fi, Bluetooth nebo GPS, na druhou stranu telefon má jenom 512 MB vnitřní paměti, ze které si ještě kus vezme systém, a pro aplikace tak mnoho místa nezbývá. Pro vlastní data pak bude nutné využívat microSD kartu.

Aplikace se do telefonu dají instalovat z počítače, ale i BlackBerry má svůj moderní aplikační obchod dostupný přímo z telefonu. Nabídka programů je podstatně horší než u iOS a Androidu a máme dokonce pocit, že více programů nabídne i platforma Windows Phone. Především milovníci moderních her si u BlackBerry na své příliš nepřijdou.

Programová výbava je poměrně klasická a skládá se z rozsáhlé sady aplikací pro organizaci času, programu pro ukládání hesel nebo třeba aplikace pro práci s dokumenty. V podstatě tedy telefon nabízí obvyklé záležitosti a mnoho navíc tu nenajdeme.

Zábava: bavit se lze i při práci

Od obyčejného modelu BlackBerry nelze očekávat kdovíjaké výkony v zábavní oblasti. Potvrzuje to třeba přítomnost jen třímegapixelového fotoaparátu bez automatického ostření, zato s přisvětlovací diodou. Snímky jsou tmavší a relativně zašuměné, za dobrých světelných podmínek ale vypadají vcelku slušně. V mobilních telefonech najdeme i podstatně horší fotoaparáty a Curve tak patří někam do průměru. Zájemce o fotomobil ale rozhodně nezaujme.

Příjemná je podpora mnoha formátů pro přehrávání hudby (například i formát Flac) a videa. I když zrovna videa asi nebudou na 9320 hitem. Uživatelé se spíše spokojí s poslechem hudby. Mimochodem, Curve má i FM rádio s podporou RDS, což se bude líbit běžným zákazníkům, firmy ale vzhledem ke koncesionářským poplatkům jásat nebudou.

Základní výbavou Curve je i několik her, kterými si lze krátit dlouhé chvíle při cestování MHD, čekání na zastávce a podobně. Překvapí absence pro BlackBerry typického Solitairu nebo Pokeru, namísto toho je tu klasický BrickBreaker, WordMole, další hry čekají v AppWorld. Kdo by ale chtěl nejnovější tituly od firmy Rovio, má smůlu.

V telefonu je předinstalována i klasická Facebook aplikace. Funguje tu i Facebook chat, který je vzhledem ke klávesnici radost používat. Měli jsme ale drobné potíže s upozorněními z Facebook aplikace, především některých upozornění na události se nedalo zbavit.

Shrnutí: skvělé zařízení pro komunikaci

BlackBerry Curve 9320 není žádný moderní smartphone. Dokazuje to i fakt, že přímá konkurence pro něj v podstatě neexistuje. Telefon nemá dnes tak moderní dotykový displej s vysokým rozlišením a jde v dnešní době vlastně úplně proti proudu. Vcelku obyčejná výbava přináší slušnou výdrž baterie, vynikající klávesnice z něj dělá naprosto skvělé komunikační zařízení. A to je Curve 9320 především. Není to multimediální hračka, je to kvalitní komunikační nástroj.

Je tak jisté, že i za vyšší cenu si své zákazníky Curve 9320 najde. A to i navzdory tomu, že za téměř poloviční cenu si lze pořídit podobně vybavenou Nokii Asha 302. Ta ale nenabídne tak kvalitní komunikační služby a ani její klávesnice nedosahuje kvalit BlackBerry. Curve je i rychlejší při ovládání, byť na druhou stranu Asha má přeci jenom klasičtější logiku ovládání. Na BlackBerry je potřeba si trochu zvyknout.

BlackBerry Curve 9320 a konkurence