Chystané „klasické“ BlackBerry Classic se ukazuje v celé kráse

BlackBerry Classic navazuje na to nejlepší, co kanadský průkopník smartphonů nabízel. Classic tak má klasickou konstrukci s hardwarovou QWERTY klávesnicí umístěnou pod displejem. Tvar telefonu také odkazuje na minulost ostružinových smartphonů.

Na rozdíl od nového špičkového modelu Passport se toho o BlackBerry Classic ví zatím poměrně málo. Spekuluje se o výbavě zahrnující starší procesor Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,4 GHz a operační paměti RAM s kapacitou 2 GB.

Displej by měl být 3,5palcový. Použitý operační systém by měl být BlackBerry OS 10.3. Výbava tedy nijak ohromující, to by se ale mělo pozitivně projevit na ceně nového smartphonu, který nemá v době celodotykových chytrých telefonů velkou konkurenci.

BlackBerry Classic se zřejmě začne prodávat v listopadu. Představení by se mohlo uskutečnit společně s modelem Passport 24. Září.