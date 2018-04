Nové BlackBerry míří do Česka. U T-Mobilu začne prodej po Velikonocích

Nový operační systém BlackBerry 10 se společně se dvěma novými mobilními telefony představil na konci ledna. Po slušných dvou měsících čekání (co by za to dala Nokia) se dostává první novodobé BlackBerry i na náš trh. Operátor T-Mobile začne plně dotykový model Z10 prodávat hned po aprílovém velikonočním pondělku.

U T-Mobilu bude telefon v prvních dnech především v e-shopu, na prodejnách se mají zásoby objevit postupně v průběhu týdne. Základní cena BlackBerry Z10 je stanovena na 14 299 korun. To není vůči konkurenci málo, ale na druhou stranu to mohlo být i o trochu více.

S tarifem a patřičným úvazkem půjde pochopitelně cenu snížit, ale konkrétní ceny pro jednotlivé tarify zatím operátor nezveřejnil. Nejníže se půjde s nejvyšším měsíčním plněním dostat na 5 399 korun. To je však cena pro věrné zákazníky, kteří prodlouží smlouvu.

V dubnu by se telefon měl objevit i v nabídce operátora O2, ale o přesném datu ani ceně zatím informace nemáme. Podobně je na tom Vodafone, s prodejem by měl začít rovněž začátkem dubna.

Zásadní novinkou BlackBerry Z10 je fakt, že pro plnohodnotné fungování už nevyžaduje speciální BlackBerry tarif. Telefon a příslušné služby (e-mail, BlackBerry Messenger a další) budou fungovat s jakýmkoli běžným tarifem a datovým balíčkem z nabídky operátora, a zákazník tak nebude muset platit nic navíc. Tím se BlackBerry otevírá cesta k širšímu publiku. Pro firmy však samozřejmě nadále platí možnost telefon napojit do své vlastní BlackBerry infrastruktury.

Zástupci T-Mobilu také potvrdili, že na českém trhu bude operátor prodávat i qwerty model Q10, který se začne prodávat později. V Česku by se podle odhadů T-Mobilu mohl objevit na přelomu května a června, zpoždění oproti světovým trhům by tak mělo být ještě menší než v případě dotykového modelu. Červnový termín uvedení Q10 nám potvrdili také u O2.