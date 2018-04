Athena bude nástupce oblíbeného KEYone. Dostane duální fotoaparát

O jeho možném nástupci se mluvilo už před několika měsíci, ovšem lednový CES ani MWC v Barceloně žádné nové informace nepřinesly. V záplavě stovek nových smartphonů byste logo BlackBerry nenašli ani na jednom z nich. Bronzovou edici KEYone jako zbrusu nový model označit nejde.

Takovým by mohla být právě Athena vznikající pod taktovkou nového majitele TCL. Na renderu sice opět je přibližně centimetrový pruh se senzorovými tlačítky, přesto se panel díky užším okrajům jeví rozměrnější. Poměr stran displeje se má ze současných 3:2 změnit na 16:10, obrazovka tedy bude vyšší.

Klávesnice je opět čtyřřadá, na mezerníku, v němž je integrován snímač otisků prstů, přibylo logo BlackBerry. Obvodový rámeček bude opět kovový, záda pogumovaná nebo plastová s jemnými vroubky pro jistější úchop přístroje.

Nejzajímavějším prvkem zad je dvojí optika fotoaparátu, duální fotomodul se totiž dosud u žádného BB neobjevil. Nelze si nevšimnout také přestěhování tlačítka k vypnutí/zapnutí na pravý bok, kde bude asistovat programovatelnému tlačítku a kolébce k regulaci hlasitosti. K nabíjení slouží USB-C konektor na spodní hraně, na horní je pak 3,5mm audio jack.

Celkově Athena působí modernějším dojmem než KEYone. Bohužel rendery nejsou doplněny o žádné specifikace, takže v tomto ohledu si prozatím musíme vystačit se staršími informacemi, jež nástupci KEYone připisovaly Snapdragon 660 a 6 GB operační paměti. Nevíme ani, kdy by si Athena mohla odbýt oficiální představení, ovšem vzhledem k termínu uvedení KEYone v únoru minulého roku je na příchod nástupce nejvyšší čas.

KEYone je nejúspěšnějším blackberry posledních let

Ze skromné aktuální nabídky smartphonů s logem BlackBerry je právě model KEYone ten nejúspěšnější. Má něco, co žádný jiný nemá, a to úplnou qwerty klávesnici pro rychlé a přesné zadávání textu. A také pro pohodlné prohlížení webů nebo dokumentů, plocha klávesnice totiž slouží jako velký touchpad. Jde o jediný moderní pracovní smartphone na trhu a přestože hardwarově patří do střední třídy, jeho poměrně vysoko nastavená cenovka klesá dosti pozvolna.

Všechny barevné verze BlackBerry KEYone pohromadě

O jeho oblibě nejlépe svědčí několik edicí, které postupně doplnily základní stříbrnou verzi přístroje. Nejprve to byla limitovaná edice pro indický trh v tmavém hávu s dvojnásobným datovým úložištěm, 4 GB operační paměti a dvojitým slotem pro SIM. Následovala black edition pro zbytek světa, která rovněž nabídla 4/64 GB paměti, avšak z výbavy vymizel druhý slot pro SIM. Ten se vrátil v dosud poslední na CESu uvedené bronzové edici, která k nám nejspíš oficiálně nedorazí.

Přestože se loni dle odhadů analytiků v součtu prodalo jen 850 tisíc smartphonů BlackBerry, TCL coby vlastník práv na výrobu a jejich prodej je s výsledkem údajně spokojeno (více v článku: Rok poté: mobily BlackBerry se novému majiteli stále nedaří prodávat).