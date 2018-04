Lidé jsou alergičtí na telefony BlackBerry, ukázala studie

Research in Motion, kanadský výrobce smartphonů BlackBerry, opravdu nepotřebuje další negativní zprávy. Se stárnoucím portfoliem se jí na trhu nedaří a příchod nového operačního systému, který má situaci změnit, neustále oddaluje.

Na druhou stranu tak studie American College of Allergy, Asthma and Immunology může být jen kapkou v moři. Podle závěrů průzkumu totiž mohou být lidé na telefony BlackBerry alergičtí.

Studie ACAAI totiž zjistila, že tělo asi třetiny telefonů BlackBerry obsahuje nikl. Právě na jeho hledání ještě ve spojení s kobaltem, dalším typickým alergenem, se výzkum soustředil. Nikl je jedním z nejběžnějších kontaktních alergenů a podle údajů ACAAI se alergická reakce objevuje asi u 17 procent žen a u tří procent mužů. Symptomy se liší. Může jít o zarudnutí kůže, otoky, svědění a další projevy.

Zdroje neuvádějí, kterým modelům BlackBerry by se měli alergici vyhnout, ale logicky jde výhradně o přístroje s kovovými částmi vnější konstrukce. Plastové modely jsou bezproblémové a tak zní i všeobecná rada ACAAI: alergici by v případě nejistoty měli zvolit model s plastovým tělem a k telefonování například používat bezdrátová sluchátka. Alergici, kteří už některý z problémových modelů mají, by se měli vyvarovat jejich přehnaně dlouhého používání.

Například iPhonům a motorolám řady Droid se však podle studie alergici vyhýbat nemusejí.

Pro BlackBerry je tu také dobrá zpráva: zbavit se niklu nebo kobaltu z konstrukce telefonu je určitě jednodušší než uvést na trh nový operační systém.