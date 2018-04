BlackBerry A10 bude nástupcem modelu Z10. Míří vysoko

Rozhodně přitom nejde o první zmínku. Již před několika měsíci totiž na internet unikly parametry tajemného smartphonu BlackBerry Arista a předpokládá se, že Arista je označení právě pro model A10.

Zatímco první BlackBerry s inovovanou verzí stejnojmenného operačního systému se svou výbavou nemůže měřit s aktuálně nejlepšími smartphony, chystaný A10 by se mezi špičku dostat mohl.

Dotykový panel má totiž z původního rozměru 4,2 palce narůst na 4,65 palce. Rozlišení displeje by mělo být Full HD, tedy 1 080 × 1 920 obrazových bodů, což zajišťuje obrovskou jemnost 473 PPI. To zastiňuje i dosavadního rekordmana HTC One (468 PPI). Použita bude technologie Super AMOLED od Samsungu a krycí sklo OCTA glass. Vzhledově se má A10 podobat Samsungu Galaxy S 4, proporce 68 × 136 × 8,85 mm jsou pak jen o málo větší.

Rychlejší procesor i větší výdrž

Ačkoliv i dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 vykazoval u modelu Z10 velmi svižnou odezvu, A10 si má polepšit na Snapdragon S4 Pro APQ8064 (4 × 1,5 GHZ ARM-Cortex A9, Adreno 320). Operační paměť bude mít velikost 2 GB, vnitřní 16GB datové úložiště půjde dále rozšířit paměťovou kartou microSD.

Očekává se, že zdrojem energie bude akumulátor nadprůměrné kapacity 3 000 mAh, což by spolu s efektivním odběrem mohlo znamenat i dvoudenní provoz na jedno nabití, aniž by se uživatel musel nějak omezovat. Baterie bude výměnná, kryt telefonu tedy nebude z jednoho kusu, což u špičkových smartphonů vídáme stále častěji.

Dříve se předpokládalo, že BlackBerry A10 bude představen již během květnové konference BlackBerry Live, ale nestalo se tak. Podle posledních informací má být novinka v prodeji během listopadu, a v důležitém předvánočním období by tak mohla být pro mnoho uživatelů zajímavou alternativou k androidí konkurenci nebo novému iPhonu.