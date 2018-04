Blackberry nabízí až 550 dolarů na nákup Passportu výměnou za iPhone

Akce začne v pondělí 1. prosince a potrvá až do 13. února. Majitelé iPhonu mohou za svůj stávající přístroj získat slevu až 400 dolarů. Navíc každý, kdo se do této výměny zapojí, automaticky získá další bonus 150 dolarů. Celkem tak lze získat příspěvek až 550 dolarů. Jeho výše se bude odvíjet nejen od typu iPhonu, ale samozřejmě také jeho stavu.

Za iPhone 4 lze získat dotaci 100 dolarů, za iPhone 5 pak nejvýše 135 dolarů. V případě iPhonu 5C/5S lze dosáhnout na 110 až 240dolarový příspěvek. Pokud se pro Passport rozhodne majitel iPhonu 6, pak může získat až 400 dolarů.

Každý, kdo se do této akce zapojí, musí Passport koupit přes oficiální e-shop výrobce, nebo na Amazon.com. Peníze budou zákazníkovi nabity na předplacenou dárkovou kartu Visa do šesti týdnů poté, co společnost obdrží konkrétní iPhone, doklad totožnosti a účtenku za koupi Passportu.

Velký displej a netradiční QWERTY klávesnice s bonusem

Blackberry Passport vyniká nejen 4,5 palce velkým displejem s rozlišením 1 440 × 1 440 obrazových bodů, ale především pod ním umístěnou QWERTY klávesnicí. Telefony takovéto konstrukce jsou dnes velkou vzácností a mezi špičkově vybavenými telefony je Passport vlastně jediný svého druhu.

Další jeho specialitou je kapacitní vrstva klávesnice, která podporuje dotyková gesta. Ta umožňují nejen procházení dokumentu nebo webové stránky bez dotyku displeje, ale usnadňuje také práci s textem.

Passport pohání čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon 801 s 3 GB RAM a grafickou kartou Adreno 330. Pro data uživatele je připraven 32GB paměťový modul, ze kterého sice část uzme operační systém, ale to díky slotu na microSD kartu nevadí.

Hlavní 13MPix fotoaparát umí nahrávat Full HD videa v kvalitě 60 snímků za sekundu, čelní dvoumegapixelový pak kromě autoportrétů zachytí 720p nahrávky. Vestavěný a uživatelsky nevýměnný akumulátor kapacity 3 450 mAh slibuje nadprůměrnou výdrž a podle prvních zahraničních recenzí je Passport z tohoto hlediska opravdový držák.

Velký čtvercový displej znamená i velké rozměry a Passport s půdorysem 90,3 × 128 milimetrů rozhodně není zařízení pro každého. Šířkou se totiž blíží třeba obřímu phabletu Sony Xperia Z Ultra.

Passport může být pro značku záchranný kruh

Kdysi úspěšnému a na domácím trhu dominantnímu výrobci se v posledních letech nedaří a jeho tržní podíl je v řádu jednotek procent. Na Passport ovšem vedení společnosti v čele s Johnem Chenem hodně sází.

Jen během prvních dvou dnů se prodalo 200 tisíc kusů tohoto netradičního telefonu a třeba na portálu Amazon aktuálně Passport vede žebříček nejprodávanějších telefonů. Na tom má ovšem podíl i současné zlevnění v rámci Černého pátku, kdy je přístroj ke koupi za 499 dolarů. Běžná cena je přitom aktuálně o 200 dolarů vyšší.

Chen předpokládá, že společnost by mohla v budoucnu prodávat více než 10 milionů smartphonů ročně, čemuž by kromě stávající nabídky doplněné o Passport měl pomoci také model Classic, který je kombinací dřívější řady Bold a modelu Q10.

Má tedy nejen dotykový displej a QWERTY klávesnici, ale i kvarteto funkčních tlačítek spolu s touchpadem pro pohyb v menu, dokumentech nebo na webu. Tento pruh ovládacích prvků byl dříve nedílnou součástí každé ostružiny s klávesnicí.