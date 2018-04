Nový systém BlackBerry a jeho funkce odhaleny na obrázcích

Nový systém BlackBerry 10 má být od základu připraven pro práci s dotykovými přístroji a umožní programátorům vyvíjet náročnější a složitější aplikace, než tomu bylo u dosavadních verzí. Tím mají být napraveny největší nedostatky operačních systémů od RIM. Co se samotného designu týče, BlackBerry se pustilo do modernizace už u stávající verze 7 a moderní vzhled verze 10 je tak jakousi evolucí podoby operačního systému v aktuálních telefonech a tabletu PlayBook.

Tyto základní informace byly o systému BlackBerry 10 známy už dříve. Server BGR.com však přinesl ohromnou sadu sta screenshotů nového systému. Tato sestava snímků obrazovek ukazuje mnoho nových nebo dosud jen málo známých funkcí novinky.

Hned na začátku obrázky ukazují nová gesta, která budou sloužit k ovládání systému. Gesta budou začínat mimo aktivní plochu displeje a jsou v zásadě tři. Tahem z horního okraje dolů se objeví menu dané aplikace, tahem zespoda vzhůru zřejmě půjde přepínat mezi aplikacemi, respektive bude vyvolána domovská obrazovka se seznamem spuštěných programů a několika zkratkami. Díky tomu nebudou přístroje s BlackBerry 10 potřebovat hardwarové home tlačítko. Stejným tahem se bude zřejmě displej odemykat. Speciálním tahem ze spodního okraje obloukem přes roh za pravý okraj displeje může uživatel kdykoli vyvolat seznam upozornění.

Mimochodem, možnosti nastavení budou, jak je na BlackBerry obvyklé, hodně bohaté a třeba u upozornění půjde detailně zvolit, jak má na vybrané události upozorňovat která aplikace, a to třeba i Twitter, Facebook nebo Foursquare. Upozornění z těchto služeb nemusí uživatele rušit tónem nebo vibracemi, lze jim zapnout třeba jen upozornění pomocí stavové diody. Zajímavostí bude například i možnost definovat si svůj vlastní text na odemykací obrazovku. To může pomoci třeba navrácení ztraceného telefonu.

Predikce bude nabízet slova doslova pod prsty

Bohaté budou i možnosti nastavení vestavěné klávesnice a především pokročilé predikce, která bude nabízet slova doslova pod prsty. Telefony s BlackBerry 10 dostanou i pokročilé hlasové ovládání, tedy jakousi obdobu Siri z iPhonu.

Další specialitou bude pokročilý rodičovský zámek. Půjde nastavit, že uživateli se dovolají nebo mu budou moci poslat textovku pouze kontakty z adresáře, ostatní bude telefon ignorovat. Vypnout půjde některé funkce telefonu: fotoaparát a nahrávání videa, browser, Facebook, nastavení e-mailu, kupování obsahu a řadu dalších.

Je to tedy opačný přístup než ve Windows Phone, kde v dětském koutku naopak jednotlivé aplikace povolujete. Zatímco dětský koutek slouží k občasnému půjčení telefonu ratolesti, u BlackBerry rodičovský zámek umožní dlouhodobou kontrolu nad telefonem.

V multimediální oblasti zaujme standardní podpora HDMI výstupu nebo technologie DLNA. Dobrou zprávou je, že k datům z telefonu půjde přistupovat přes USB (byť MassStorage není potvrzeno), další možností bude přístup do vnitřní paměti přes wi-fi (jako například u funkce Kies Air od Samsungu). Co se vyhledávání týče, uživatel si bude moci detailně zvolit, v jakém obsahu bude funkce po klíčovém slovu pátrat. Může tedy třeba zvlášť vypnout hledání v dokumentech nebo mezi obrázky.

Internetový prohlížeč nabídne Flash

Podle prvních ohlasů má vysokých kvalit dosahovat vestavěný internetový prohlížeč. Podle různých testů si poradí s internetovými standardy (a tudíž stránkami) lépe než konkurence s iOS nebo Windows Phone 8. Prohlížeč bude podporovat i Adobe Flash, který u konkurence nenajdeme.

Standardně bude systém podporovat práci s kancelářskými dokumenty, zajímavostí je možnost bezdrátového tisku. Nechybí funkce jako vestavěný kompas a přítomna má být i navigace. Pomocí NFC tagů, QR kódů nebo čárových kódů půjde v novém systému zřejmě vyvolat některé aplikace nebo zautomatizovat určité činnosti.

Celkově na nás screenshoty nového systému působí tak, že u BlackBerry oproti stávajícím verzím ještě více zapracovali na všemožných volbách nastavení. To dává širší možnosti uživatelům (na druhou stranu vyžaduje pokročilejší znalosti přístrojů) a především IT oddělením firem, kde budou přístroje s BB10 používány. Na dálku toho zřejmě půjde vypnout nebo povolit ještě více, než umožňuje dosavadní verze.

Jen bohaté možnosti nastavení však BlackBerry zákazníky zpět nezískají. Zjednodušené ovládání a moderní smartphony by už mohly. Navíc je toho ještě spousta, co zůstává před středeční premiérou BlackBerry 10 neodhaleno. Zdá se tedy, že nový systém bude mít uživatelům opravdu co nabídnout. Na detaily si však musíme ještě několik dnů počkat.