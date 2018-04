Nové BlackBerry 10 je venku i se dvěma smartphony. Prodej začne ihned

O nových modelech i operačním systému již před představením unikla řada informací, ale i přesto přinesla tisková konference BlackBerry několik nečekaných překvapení. Šéf Thorsten Heins, například oznámil, že kanadská společnost RIM (Research In Motion), která smartphony značky BlackBerry vyrábí, se nově přejmenuje právě na BlackBerry. Od teď tedy BlackBerry bude vystupovat jako jedna značka.

Další překvapivou novinkou je nová pozice globální kreativní ředitelky BlackBerry. Stala se jí zpěvačka Alicia Keys, jejíž skladby se na displeji nově představených telefonů mihly již během akce. Alicia Keys má zaručit, že značka bude i nadále přinášet zásadní inovace a novinky a že už BlackBerry neuteče žádný důležitý trend. Více než opravdovou kreativní ředitelkou však bude spíše jakousi hlavní ambasadorkou značky a bude hledat podporu i dalších známých osobností. Přidá se třeba režisér Robert Rodriguez.

S klávesnicí i bez

BlacBerry nejprve představilo dva smartphony, na kterých poběží zcela nový systém BlackBerry. Dotykový typ, který byl již dlouho známý pod kódovým označením London, se bude jmenovat Z10. Model s qwerty klávesnicí, který navazuje na současný typ 9900 Bold, ponese název Q10.

BlackBerry Z10

BlackBerry Z10 se již od 31. ledna začne prodávat ve Velké Británii v nejrůznějších dotovaných balíčcích. Nedotovaná cena zatím známa není, spekuluje se však o částce zhruba patnáct tisíc korun. Dostupnost modelu Q10 je prozatím stanovena na duben tohoto roku. Kdy se novinek dočkáme v České republice, zatím nevíme.

V Kanadě se počítá se zahájením prodeje 5. února, ve Spojených arabských emirátech 10. února a v USA na počátku března s tím, že již během dneška zveřejní operátoři ceny a začnou přijímat objednávky. Start prodeje tedy bude velmi rychlý

BlackBerry Q10

Z10 dostane displej s úhlopříčkou 4,2 palce a rozlišením 1280 × 756 pixelů a další výbornou výbavu, včetně dvoujádrového procesoru nebo fotoaparátu s rozlišením 8 megapixelů. K dispozici bude v černém a bílém provedení, v obou případech se zadní stranou ze soft-touch materiálu.

Na qwerty model Q10 si zřejmě počkáme také do března, kdy by se oba přístroje měly rozšířit výrazněji po celém světě. Dostupnost na českém trhu ověřujeme. Q10 bude mít podobně jako současný Bold 9900 qwerty klávesnici i dotykový displej zároveň, tentokrát půjde o čtvercový panel s rozlišením 720 × 720 pixelů.

V systému vše po ruce

Nový operační systém BlackBerry 10 si zakládá na tom, že v telefonu bude doslova vše po ruce, a uživatelé tak nebudou muset zběsile přeskakovat mezi aplikacemi. K ovládání bude sloužit několik jednoduchých gest. Tím základním je tah od spodního okraje displeje směrem vzhůru, který supluje tradiční home tlačítka u ostatních platforem.

BlackBerry Z10

Uživatelské prostředí, nebo spíše jeho chování, nese označení BlackBerry Flow. To má naznačit, že vše plyne přirozeně tak, jak si uživatel představuje. Funkce jsou propojeny a uživatel se k nim dostane jedním tahem nebo stiskem ikony. V praxi to znamená, že třeba ve známém BlackBerry Hubu, kde se sdružují kontakty a dění okolo nich, obstará uživatel veškerou komunikaci s okolím a zjistí například veškeré návaznosti. Kontakty se budou synchronizovat nejen z firemních serverů, ale i soukromých adres, různých sociálních sítí a dalších zdrojů.

Mimochodem, zatímco na tiskových konferencích konkurence se vždy hovoří o skvělé integraci Facebooku (která BB 10 také nechybí), tady hrála prim pracovní sociální síť Linkedin. Odtud se například stahují i provázání jednotlivých kontaktů, takže uživatel nemusí aplikaci příslušné sítě vůbec otevírat a o člověku, se kterým má za chvíli schůzku, si snadno zjistí základní informace přímo z BlackBerry Hubu.

BlackBerry Z10

Nová jsou například upozornění, která uživatele neotravují, ale ten má možnost jednoduchým tahem nahlédnout třeba do příchozího e-mailu, aniž by musel opustit aktuální aplikaci. Tato funkce se jmenuje BlackBerry Peek.

U BlackBerry si také dali záležet na vyšperkování klávesnice. Predikce je natolik chytrá, že doslova dovoluje "házet" jednotlivá slova z klávesnice do psaného textu. Systém totiž jednoduše odhaduje, jaké slovo může následovat po tom právě napsaném a tato slova automaticky nabízí u kláves, na jejichž písmeno slovo začíná.

Systém navíc dovede rozpoznat jazyk, ve kterém právě uživatel píše, takže lze snadno přepínat třeba mezi angličtinou a němčinou bez nutnosti hledání složitých voleb. Jsme zvědaví, jak bude predikce fungovat s naší mateřštinou, ovšem kompletní seznam podporovaných jazyků firma během tiskové konference nezveřejnila.

BlackBerry Q10

Další novinkou je třeba možnost videotelefonování v oblíbeném BlackBerry Messengeru. Přibyla i možnost sdílet náhled displeje osoby na druhém konci, takže vám takto někdo může jednoduše přes půl světa ukázat prezentaci nebo vás naučit pracovat s novou aplikací.

BlackBerry Remember jsou zase takové lepší poznámky s podporou firemního Outlooku nebo oblíbené aplikace Evernote.

Nový systém také klade velký důraz na zabezpečení firemních i osobních dat a zároveň na uživatelskou přívětivost v běžném životě. Jakousi rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem má zajistit funkce BlackBerry Balance.

BlackBerry Q10

Ta umožní přepínat mezi soukromým a pracovním prostředím přímo v telefonu. V každém z nich může mít uživatel zcela jinou sadu aplikací a dostupných funkcí. Něco podobného uměly už symbianové nokie řady E, ale BlackBerry to má dotaženější. Firemní prostředí totiž může například zcela plně kontrolovat a ovládat IT oddělení zaměstnavatele, může třeba zakázat instalaci některých aplikací nebo přístup k některým funkcím.

Soukromé prostředí však má uživatel zcela pod svou kontrolou a firma mu do něj "nepoleze". Přitom firemní i soukromá data jsou oddělena a chráněna zvlášť, takže zaměstnanec třeba nemůže takto vynést firemní dokument. Výsledkem oddělení je to, že stejnou aplikaci může mít uživatel spuštěnu jak ve firemní, tak v soukromé části a pokaždé uvidí trochu jiný obsah (třeba příklad obchodu).

Zábava nesmí chybět

Platforma BlackBerry dosud nebyla žádným synonymem zábavy, ale to se teď má změnit. Firma do svého obchodu BlackBerry World kromě aplikací a her přidala i hudbu, filmy, seriály a periodika. Opět však můžeme očekávat, že skvěle to bude fungovat v USA a možná v Británii, zatímco v Česku nám zřejmě nakupování především v oblasti video obsahu zůstane zapovězeno.

Těšit se tak můžeme alespoň na opravdu solidní nášup aplikací a her. V současné chvíli je pro nový systém dostupných více než 70 tisíc aplikací, což je podle vyjádření společnosti zdaleka nejvíce ze všech mobilních platforem při jejich představení. Množství aplikací pak má rapidně růst díky rozsáhlé podpoře vývojářů. Už nyní však v obchodě jsou ty nejdůležitější programy z ostatních platforem.

Martyn Mallick, ředitel obchodního rozvoje firmy, si tak trochu rýpl do Microsoftu a jeho nedávného prohlášení, že pro Windows Phone je dostupných asi 40 top aplikací z konkurenčních platforem. Podle Mallicka pro BlackBerry platí číslo vyšší než tisíc a zahrnuje i aplikace, které jsou populární pouze lokálně.

A seznam dostupných programů vypadá opravdu zajímavě. Jsou tu aplikace všech populárních sociálních sítí (snad kromě Instagramu), k dispozici je Skype, Whatsapp, bankovní aplikace řady bank, SAP a mnoho dalších důležitých programů.

V herní části je tu kompletní sada Angry Birds, nesmí chybět Fruit Ninja, Where's my Water, Where's my Perry a další tituly od Disneyho, mnoho her od EA, Gameloftu a řada dalších titulů.

BlackBerry oproti minulosti také výrazně vylepšuje práci s fotoaparátem. Prostředí je jednoduché a nabízí několik moderních funkcí, jako je třeba Timeshift, která pomůže vybrat nejlepší záběr. Jednoduchá a přitom poměrně propracovaná je editace obrázků a bohaté jsou možnosti sdílení. BlackBerry přidalo i funkci Storymaker, která udělá z vybraných snímků a videí jakousi filmovou prezentaci s vybranou hudbou.

Nová kapitola

Vše, co dnes BlackBerry představilo, reprezentuje zcela novou kapitolu v historii společnosti. Firma na systém BlackBerry 10 stoprocentně spoléhá a starší verze se už zřejmě v žádném přístroji neobjeví. Nový systém by se naopak měl dostat do více zařízení, včetně tabletů, a možný je i další posun.

Nová platforma má být ještě bezpečnější než ta původní, ale přitom přináší uživatelům větší svobodu a ty nejmodernější funkce. BlackBerry také zdůrazňuje snadnou propojitelnost s okolním světem, třeba s automobily. BlackBerry 10 totiž vychází z platformy QNX, která je často používána v palubních systémech ve vozech.

BlackBerry 10 je systém připravený na současnost a snad i budoucnost. Firma se již před dnešním představením nechala slyšet, že (samozřejmě při zachování průběžného vývoje) toto je její budoucnost pro celou příští dekádu. Jisté je, že nový systém a především jeho funkce a integrované služby vypadají velmi nadějně.

Jestli to bude stačit k tomu, aby firma ukousla z tržního podílu konkurence, to ukáže až čas. Zdá se, že příznivců má o trochu více než Microsoft.

BlackBerry Z10 technická specifikace Rozměry: 130 x 65,6 x 9 mm

Hmotnost: 137,5 g

Operační systém: BB10 OS

Procesor: dvoujádrový 1,5 GHz

Paměť RAM: 2 GB

Uživatelská paměť: 16 GB

Paměťové karty: microSDHC 64 GB

LTE

HSPA+

EDGE

wi-fi 802.11 a/b/g/n dual band

Dotykový displej: 1 280 x 768 obrazových bodů; 4,2 palce; 356 ppi

Fotoaparát: 8 Mpix; autofokus; blesk; f2.2; 1080p video

Druhý fotoaparát: 2 Mpix; 720p video

Audio a video formáty: 3GP, 3GP2, M4A, M4V, MOV, MP4, MKV, MPEG-4, AVI, ASF, WMV, WMA, MP3, MKA, AAC, AMR, F4V, WAV, MP2PS, MP2TS, AWB, OGG, FLAC

GPS

NFC

Bluetooth 4.0

USB 2.0

Micro HDMI

Předinstalované aplikace: Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare, BlackBerry Maps, YouTube, BlackBerry Connect pro Dropbox, Adobe Reader a další

Vyměnitelná baterie: 1 800 mAh

Výdrž na příjmu: až 13 dní

Hovorový čas (3G): až 10 hodin