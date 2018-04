Black Jack Pro - známá karetní hra pro Pocket PC

Black Jack Pro je první z připravovaných her firmy G3 Studios určených pro Pocket PC, tedy vlastně nejenom pro Pocket PC, protože Black Jack Pro existuje i ve verzi pro Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. Pokud nevíte, co vlastně Black Jack je, není to nic jiného než naše staré známé Oko (v některé místní hantýrce také Voko a další méně či více pochybné výrazy). Verzí Black Jacku samozřejmě existuje nejen pro Pocket PC víc než dost, Black Jack Pro ale vyniká zejména svým vynikajícím grafickým zpracováním s detailními animacemi a několika herními styly včetně mírně odlišných pravidel. Hra se snaží imitovat prostředí kasina a herní pravidla Black Jacku "Las Vegas Strip", "Las Vegas Downtown", "Reno" a "Atlantic City", každé z pravidel je pochopitelně podrobně vysvětleno v nápovědě a hra nabízí i výukový kurz.



Protože jsem i přes nemalou hráčskou vášeň v kasinu nikdy nebyl (ale až budu bohatý, určitě se polepším), nemohu posoudit jednotlivé herní styly, uvedu tedy pouze základní fakta Black Jacku Pro. Mimo poměrně reálného prostředí herního stolu (viz ukázky), špičkových animací a velmi kvalitních zvukových efektů imitujících šustění karet, chrastění herních žetonů atp. máte na výběr několik herních stolů odlišených především minimální výškou sázek ($5, $10, $25, $50 a $100) a výše uvedenými herními pravidly. A to je vlastně všechno, víc už ke hraní Black Jacku Pro není zapotřebí, a pokud nevíte, jak na to, můžete si přečíst dodávaný PDF manuál.















Black Jack Pro funguje na většině Pocket PC s CPU MIPS, SH3 a StrongARM a displejem schopným zobrazit minimálně 12bitové barvy (HP Jornada 545+, Compaq iPAQ 3600+, Casio E-115, E-125, EM-700, E-200+, Toshiba e570+, Audiovox Maestro, @migo 600-C+, Palmax PD-600C a další Pocket PC 2002). Hra vyžaduje ke své činnosti cca 2,5 MB RAM a její cena je 13 USD.