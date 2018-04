Bizarní novinka: Japonci budou své mobily ovládat koulením očí

Veletrh v Barceloně přináší vedle zcela vážných témat i celkem úsměvné kuriozitky. Například dvojici prezentérů na stánku japonského operátora DoCoMo. Jeden pán má v ruce mikrofon, druhý stojí strnule na podstavci a v uších má na první pohled obyčejná "pecková" sluchátka.

A k tomu směšně pomalu koulí očima.

Bizarní výjev ukazuje nejnovější technologický výstřelek z Japonska - sluchátka, která lze ovládat očima. Funguje to prý tak, že sluchátka pomocí elektrod nazvaných "elektrookulogramy" dokážou měřit změnu elektrického potenciálu při pohybu očí.

V každém případě musíme demonstrátora pochválit. Poctivě koulel očima, úsměšky z publika ho nerozhodily a navíc celé ovládání fungovalo velmi přesně. Koulením lze ovládat posun mezi skladbami, hlasitost nebo přijetí hovoru, pokud jsou sluchátka připojena k mobilu. Všechny povely jsou předem definované a majitel zázračných sluchátek se je musí naučit.





Sluchátka se pravděpodobně začnou prodávat v Japonsku, velký úspěch ale zřejmě mít nebudou. Ostatně sami můžete hlasovat, jestli by vám kvůli přehrávání hudby nevadilo dobrovolně koulet očima. V redakci jsme se shodli, že nám by to vadilo.

Považujete nový způsob ovládání mobilu očima za praktický?