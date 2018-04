Bitvu patentů na telefon vyhrál Bell. O pouhé dvě hodiny

V českých zemích byl telefon zaváděn už koncem sedmdesátých let 19. století. V roce 1881 získala společnost Pražské podnikatelství pro telefony licenci k provozování městské telefonní sítě, a v létě následujícího roku spustila v domě U Richtrů svoji první veřejnou ústřednu. První telefonní seznam z roku 1883 obsahoval jen asi stovku jmen, ale počet připojených účastníků utěšeně rostl, takže v roce 1918 bylo možné v seznamu nalézt už 8214 položek. První státní meziměstská telefonní linka v Čechách byla vybudována v roce 1888 a propojovala Ústí nad Labem s nepříliš vzdálenými Teplicemi. Následující rok byl zahájen telefonní provoz mezi Prahou a hlavním městem monarchie - Vídní. Rozšířením meziměstské ústředny byla Praha od roku 1896 připojena na evropskou telefonní síť. Přístup k praktickému vynálezu i pro širší veřejnost zajistily první telefonní budky, které se v ulicích hlavního města objevily v roce 1911. Další změny přinesl rozpad rakousko-uherské monarchie a vznik Československa v roce 1918, kdy bylo zřízeno ministerstvo pošt, telegrafu a telefonu. V té domě měla pražská ústředna 8214 stanic. V následujících letech dorazil telefon do většiny českých a moravských měst - úplná telefonizace tehdejšího Československa však byla dokončena až v roce 1953, kdy se Bellův přístroj objevil i ve slovenské obci Krajná Bystrá, která byla poslední vesničkou bez telefonního spojení. Čekání na telefon je ostatně tím, co minulost telefonizace země nejlépe charakterizuje. Už v roce 1918 bylo registrováno 5000 čekatelů na zřízení telefonní stanice. Téměř zázraku se rovnalo zřízení nové telefonní stanice v dobách vlády komunistů. Na zavedení telefonu, což byla v západních zemích záležitost trvající maximálně několik dní, se běžně čekalo několik let, nezřídka i více než deset. Ještě v roce 1992 to bylo v průměru 48 měsíců a v roce 1994 bylo v pořadníku uvedeno více než 634.000 čekatelů. V současnosti počet pevných telefonních stanic v ČR vytrvale klesá, loni jich zrušili zákazníci přes půl milionu a jejich počet se zmenšil na 2,4 milionu. Pevným linkám navíc konkurují mobilní telefony či internet. V tuzemsku je dnes 12,3 milionu mobilních telefonů, což představuje přes 120 telefonních čísel na 100 lidí.