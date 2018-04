Bitva pokračuje: Apple žaluje Samsung kvůli designu patnácti přístrojů

Apple podal u zemského soudu v německém Düsseldorfu další dvě žaloby na korejský Samsung. Ty se opět týkají vzhledu přístrojů úhlavního rivala. První žaloba se týká deseti chytrých telefonů Samsung, včetně populárního modelu Galaxy S II nebo Galaxy S Plus. Druhá žaloba napadá pět tabletů Samsungu.

Běh na dlouhou trať

V obou případech jde o klasické žaloby a ne o žádosti o předběžná opatření. Ostatně, ta by nebyla odůvodněná, řada z dotčených přístrojů se už prodává delší dobu a o předběžné opatření lze žádat jenom z urgentních důvodů. Samsungu tak nehrozí bezprostřední zákaz prodeje dotčených přístrojů.

Soudní spor, ve kterém se Apple opírá o dva své evropské průmyslové vzory, tak potrvá řadu měsíců. Hlavní přelíčení je prozatím naplánováno na srpen a září letošního roku. Je téměř jisté, že se řešení tohoto sporu protáhne i do roku 2013.

Německý patentový analytik Florian Müller na svém blogu Fosspatents naznačuje, že Applu tentokrát nejde o zákaz prodeje jako spíše o "vymezení prostoru". Firma se snaží zjistit, jak dalece jsou její designové vzory platné, co si může konkurence dovolit a co si naopak může dovolit Apple vůči ní. Müller se tak domnívá, že zmíněné designové spory tak budou v důsledku užitečné nejen pro obě zúčastněné společnosti, ale také pro celé odvětví.

Rozhodnutí německých soudů totiž nastaví pomyslnou laťku toho, co se ještě dá považovat za kopírování vzhledu a co již nikoli. To může být užitečné i při budoucím vývoji mobilních telefonů. Krom vymezení pravomocí může Apple z těchto sporů vytěžit maximálně finanční odškodnění, které ale pravděpodobně v tomto případě není tak důležité.

Další rozhodnutí již brzy

Müller také připomíná, že během několika týdnů mají padnout rozhodnutí v kauzách předběžných opatření vůči tabletům Samsung. Přibližně za dva týdny má vyšší zemský soud v Düsseldorfu rozhodnout o osudu původního předběžného opatření proti tabletům Samsung, vůči kterému se korejská společnost odvolala. O několik dní později pak bude zemský soud v témže městě rozhodovat o předběžném opatření vůči tabletu Samsung Galaxy Tab 10.1N, tedy inovované verzi, kterou Samsung připravil právě proto, aby se vyhnul zákazu prodeje původního modelu.

Soud přitom již dopředu naznačil, že vydání předběžného opatření je v tomto případě nepravděpodobné. Tím říká, že designové změny, které Samsung provedl, jsou dostatečné na to, aby se tím firma vyhnula porušování práv Apple. Tato dvě rozhodnutí mohou naznačit, kde leží nejasná hranice mezi účinností a neúčinností designových patentů Apple.

Boj i na technickém poli

Obě firmy pokračují v ostrém souboji i na poli technických patentů. Spory se odehrávají v podstatně větším počtu zemí a budou mít pravděpodobně ještě dlouhodobější charakter. Firmy se vzájemně žalují v různých jurisdikcích kvůli porušování desítek patentů.

Nejnověji Samsung žádá v USA soudy o to, aby přikázali Apple a Qualcommu ukázat jejich vzájemné smlouvy. Tyto smlouvy, respektive v nich uvedené podmínky, pak chce Samsung předložit soudům v Německu, Japonsku, Itálii, Nizozemí, Velké Británii, Austrálii, Francii a Koreji.

Důvod, proč chce Samsung smlouvy odtajnit je, že firma chce zjistit, zda Apple opravdu porušuje její patenty. Samsung a Qualcomm totiž mají vzájemné licenční dohody a Apple nakupuje čipy od obou společností. Za určitých okolností, které ale určí právě uzavřené kontrakty, by tak mohl být Apple imunní vůči vymáhání některých patentů Samsungu. A to těch patentů, které Samsung licencoval Qualcommu.

Jelikož ale Apple doposud nepoužil smlouvy s Qualcommem na svou obranu, domnívá se Samsung, že v rámci dohod Apple používá některé technologie korejské firmy protiprávně.