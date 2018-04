Bitva o studenty pokračuje (Eurotel má nový studentský tarif)

Studenti jsou kategorie zákazníků, která byla dlouho opomíjena. Teď je pod svá křídla chtejí všichni. A nejen banky, ale i mobilní operátoři.

Do začátku října byl na trhu dva měsíce jen jeden studentský tarif. Oskar své Volej kolej zrušil v srpnu s nástupem tarifů Naplno a už je v současné době nenabízí. T-Mobile stále drží a nabízí vlastní T-Mobile Student.

Prvního října ale do celkem klidné vody vstoupil Eurotel se svým Eurotel Praktik.

T-Mobile Student – do nového semestru s novými vizitkami

T-Mobile ještě trochu vylepšil studentský tarif T-Mobile Student. Ten začal nabízet v loňském roce a setkal se celkem s úspěchem. Stejně jako podobný krok Oskara s názvem Volej kolej. T-Mobile ale pro nový školní rok tarif trochu zatraktivnil zajímavým bonusem. Speciální akce pro prvních 10 000! Zní hlavní heslo nové nabídky.

Pro prvních deset tisíc zákazníků, kteří si aktivují tarif Student a nebo na něj přejdou z Twistu nebo z některého z tarifů, je připraveno čtyřicet barevných vizitek v ceně 1,19 koruny. Tři dny po uzavření smlouvy si budete moci na této stránce vybrat ze čtyř grafických motivů vizitek a zadat údaje, které na nich budou vytištěny. Podle operátora by mělo vytištění vašich nových vizitek trvat maximálně tři týdny.

Kromě novinky ve studentském tarifu přišel T-Mobile i se zajímavou slevou multimediálních zpráv. Jedna MMS stojí po aktivaci služby 2,38 korun a posílat je můžete jenom v rámci České republiky. Časově omezená akce trvá od prvního října do konce listopadu.

Eurotel Praktik – Volné SMS nade vše

Už i Eurotel zjistil, že studentský tarif je dobrý byznys, a tak se s začátkem nového vysokoškolského roku objevil v jeho nabídce program Praktik. Za 178,50 je v balíčku trochu víc bonusů než u T-Mobile.

Eurotel Praktik je určen pro studenty do 26 let. Jako velké lákadlo může fungovat stovka volných SMS a dvacet minut volání do všech sítí. K tomu ještě v Eurotelu přidali možnost nákupu dotovaného telefonu za zvýhodněnou cenu. V nabídce jsou telefony Samsung SGH X100, Nokia 3510i a nebo Sony Ericsson T105. U těchto přístrojů budete mít i nižší aktivační poplatek ve výši 1 782 Kč.

Nový tarif můžete kombinovat se službou Eurotel Star, Tandem a Duet, ale nemůžete jej aktivovat přechodem z Go karty a nebo z jiného tarifu jako u T-Mobile. Pro aktivaci tarifu Eurotel Praktik potřebují studenti průkaz ISIC nebo potvrzení školy o studiu, které není starší než tři měsíce.

Kromě toho se v bitvě o studenty přitvrzuje i v oblasti předplacených karet. Vysokoškoláci mohou u Eurotel využít i limitované série Go sad pro studenty. Ten spočívá v malé Go sadě v hodnotě 150 Kč a padesátikorunovým kreditem s přednastaveným tarifem FUN Go,

Kombinovaná nabídka tarifu Eurotel Praktik s jedním ze tří uvedených mobilních telefonů, se sníženým aktivačním poplatkem a nabídkou 2 měsíců bez placení paušálního poplatku je časově omezená do 31.10.2004.

Srovnání studentských tarifů

Hned na první pohled je jasné, že zaujme stovka volných SMS u Eurotelu. Kdo radši píše, má možná vyhráno. Jenže co přijde po odeslání sté textovky a provolání dvacáté volné minuty? Vystřízlivění.

S tarifem Praktik voláte, ve srovnání s konkurenčním tarifem Student, o více než korunu dráž. Nehledě nato, že rozdíl v ceně SMS se také blíží jedné koruně. Nezachrání to ani moc nevýhoda T-Mobile Student, u kterého je zadarmo jen 30 SMS, ale jen do vlastní sítě.

Nevýhodou u nového tarifu je i to, že na něj nemůžete přejít a nechat si staré číslo. To může být výhoda pouze v okamžiku, že dosud žádný telefon nemáte a nebo chcete přejít k Eurotelu a k tomu si osladit přechod novým zvýhodněným telefonem. Takových studentů však ale asi moc není.

Eurotel Praktik T-Mobile Student měsíční paušál 178,5 226 volné minuty 20 50 volné SMS 100 30* volání do vlastní sítě – špička / mimo špičku 6,78 / 6,78 4,17 / 2,26 volání do cizí sítě – špička / mimo špičku 6,78 / 6,78 5,36 / 5,36 volání do pevné sítě – špička / mimo špičku 6,78 / 6,78 4,17 / 2,26 SMS 2,02 1,19

Ceny jsou včetně 19% DPH

* SMS platí jen v rámci sítě T-Mobile

Ve srovnání tak zvítězil jako nejvýhodnější tarif T-Mobile Student. Uvidíme jak se povede Eurotel Praktiku, který si možná brousí zuby na místo po Oskarově tarifu Volej kolej.

Používáte studentské tarify?