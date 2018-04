Bitva o mladé - tarify získávají výhody předplacenek

Studentské tarify jsou žádaným zbožím. V současné době už ale nabídku, která je závislá na potvrzení o studiu, nabízí jen nově přejmenované O2. Vodafone svůj Volej kolej ještě neoživil.

Na nedávné tiskové konferenci ale Jakub Hrabovský, mluvčí Vodafonu, připustil, že otázka nového tarifu pro mladé, potažmo studenty, by se mohla vyřešit v příštích několika týdnech.

T-Mobile na konci srpna změnil stávající tarif Student na nový Bav se. Ten oprostil zákazníky od dokladování toho, že opravdu studují. Naopak rozšířil záběr nabídky i na děti od šesti let.

Co se letos změnilo?

Letošní léto se zapíše do historie jako soumrak předplacenek. Vodafone představil svoje tarify Nabito, u kterých skloubil výhody předplacené karty a paušálu. S tím samým se den na to pochlubil i nový operátor O2. - více zde

Pokud však neprovolávají vaše ratolesti měsíčně více než dvě stovky, jsou úvahy o tarifu zbytečnou ztrátou času. Základní sazby předplacených karet jsou si dost podobné, a tak vybírejte spíše podle operátora, kterého má vaše rodina a nejbližší přátelé.

V ostatních případech se minutové sazby již výrazně liší i s ohledem na nejrůznější varianty dostupných předplacenkových programů. S předplacenkou máte stále jistotu, že se dítko naučí aspoň trochu šetřit. O svůj kredit se totiž zajímá většinou samo a vidí, kolik financí mu ještě zbývá.

Naopak druhá výhoda předplacenek - hrozba vysoké faktury - již nehrozí ani u tarifu. Operátoři totiž nabízí širokou nabídku nástrojů, jak maximální výši vyúčtování za paušální služby omezit. Děje se tak pomocí pouhé informační SMS nebo natvrdo nastaveného limitu, po jehož překročení se možnost využívání služeb automaticky zablokuje.

Základní předplacenkové tarify T-M Standard Twist Vodafone Karta O2 Original Vodafone

špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 3,57 / 3,57 7,50 / 5 T-Mobile špička / mimo špičku 5,70 / 3,40 7,14 / 7,14 7,50 / 5 O2 špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 7,14 / 7,14 7,50 / 5 Pevné sítě špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 7,14 / 7,14 7,50 / 5,10 SMS 3,40 2,38 3,70

Tarify pro studenty

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

Oficiální studentské tarify najdeme v současné době především u T-Mobile a O2. Jmenují se Bav se a Pohoda. Oba jsou shora omezeny věkem 26 let, ale potvrzení o studiu již požadují pouze v O2. Bav se je ale ve většině případů - i přes vyšší paušál -výhodnější než konkurenční nabídka a to díky stovce volných textovek do všech sítí.

Studenti ale mohou ocenit i opomíjený a ne zrovna masově inzerovaný tarif od Vodafonu – Odepiš. Ten je lákavý především svým dvanáctikorunovým paušálem a čtyřiceti volnými minutami.

Na volání sice moc není, ale jestliže bydlíte na koleji bez internetu a s převládajícím Vodafonem, tak se Odepiš vyplatí. Podle Hrabovského je však pro studenty ideální tarif 100 Nabito, který kombinuje vlastnosti předplacenky a paušálu. - více zde

T-Mobile Bav se O2 Pohoda paušál 226 179 volné minuty 50 40 volné SMS 100 100 vlastní síť - špička / mimo špičku 4,17 / 2,26 4,17 cizí sítě - špička / mimo špičku 5,36 / 5,36 5,95 pevná linka - špička / mimo špičku 4,17 / 2,26 5,95 SMS 1,19 1,43

Kdy začnou chtít děti mobil?

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

Mobily začínají být pro děti nutností od deseti let života. V tomto věku totiž děti po mobilu začínají nejvíce toužit. Vyplývá do z průzkumu agentury NFO AISA. Dětské a teenagerské komunikační tužby plní především předplacené karty. V současné době si lze ale obstojně vybrat i z tarifních plánů.

Teenageři především přijímají hovory a posílají textové zprávy. Volání je u nich až tou třetí aktivitou, kterou s mobilem provádějí. V posílání SMS je česká mládež sedmá na světě, stejně jako je pátá v procentuálním výdaji na provoz mobilu. Podle průzkumu mládežníci do mobilu měsíčně investují necelých dvacet procent svých příjmů.