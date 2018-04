Bitstream ThunderHawk - nová technologie prohlížení webových stránek na Pocket PC

Pokud jste někdy měli co do činění s vektorovými fonty, pak vám společnost Bitstream jistě řekne mnohé. Ta koncem května dokončila vývoj další ze svých velmi zajímavých "fontových" technologií - tentokrát se netýká desktopů a notebooků, nýbrž kapesních počítačů s Windows CE. Výsledkem této nové technologie je webový browser ThunderHawk, umožňující prohlížet webové stánky v rozumné kvalitě i na kapesních počítači s relativně malým displejem s malým rozlišením. ThunderHawk je v podstatě klasický webový prohlížeč podporující mnoho ze známých standardů HTML 4.0, kaskádovými styly počínaje a DHTML konče. Konkrétní podporované standardy a grafické formáty jsou CSS1, základní prvky CSS2 včetně vrstev, DOM/DHTML (Level 0, Level 1 a Level 2 Document Object Module/Level 1 Dynamic HTML), HTML 4.0, JavaScript 1.5, RDF (Resource Description Framework), HTTP 1.1 (včetně GZIP komprese), XML 1.0 (eXtensible Markup Language, Level 1), obrázky a animace lze prohlížet ve formátech GIF, JPEG, PNG a PJPEG. To vše samozřejmě není nijak zvlášť unikátní - tím je způsob práce s ThunderHawkem a jeho unikátní technologie práce s fonty umožňující (typicky v landscape módu) zobrazit většinu z klasických webových stránek na displeji Pocket PC s typickým rozlišením 320x240 bodů bez nutnosti zoufalého scrollování do všech možných i nemožných stran. I když se daná stránka nezobrazí celá, máte s ThunderHawkem na displeji Pocket PC zobrazenou mnohem větší plochu než v případě Pocket Internet Exploreru (viz obrázky).







Webové stránky navržené pro VGA rozlišení (tedy 640x480 bodů) se většinou v ThunderHawku vejdou v landscape módu na displej Pocket PC celé nebo z větší části, u webů navržených pro větší rozlišení je už obvykle nutné scrollovat, ovšem v podstatně menší míře než u Pocket Internet Exploreru. ThunderHawk ke své funkci vyžaduje Pocket PC s Windows CE 3.x nebo Pocket PC 2002, což jsou prakticky všechny nové modely prodávaných Pocket PC, jako například HP Jornada 540/560, Compaq iPAQ, Casio Cassiopeia, na on-line prohlížení stránek je vyžadována pochopitelně také přítomnost modemu. ThunderHawk obsahuje 13 předběžným patentem chráněných technologií, mezi něž patří i sada fontů speciálně vytvořených právě pro Pocket PC a jejich displeje. Tyto fonty patří do nové rodiny "Kaasila" optimalizované pomocí delta hintingu hlavně pro zobrazení v malých velikostech (jejich autorem totiž není nikdo jiný než Sampo Kaasila) a obsahují prakticky všechny řezy, jaké jsou na prohlížení webů zapotřebí od proporcionálních až po monospaced fonty s pevnou šířkou jednotlivých znaků a také jeden font typu Symbol - Kaasila BT Roman, Kaasila Monospace BT Roman, Kaasila BT Oblique, Kaasila Monospace BT Oblique, Kaasila BT Bold, Kaasila Monospace BT Bold, Kaasila BT Bold Oblique, Kaasila Monospace BT Bold Oblique a Kaasila Symbol BT.







Díky podpoře Unicode kódování by ThunderHawk neměl mít problémy se zobrazením středoevropských a dalších znaků, spolehlivost a funkčnost prohlížeče se ale ukáže až v praxi. Třicetidenní zkušební verzi ThunderHawku si můžete stáhnout přímo u Bitstreamu (v době psaní článku tam sice ještě nebyla, ale Bitstream ji sliboval každým dnem) a pokud si dobře prohlédnete obrázky v tomto článku, určitě se vám bude ThunderHawk zamlouvat a možná už Pocket Internet Explorer taktně odešlete do věčných lovišť...