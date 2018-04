Bitboys Oy Acceleon - nové grafické čipy pro mobilní zařízení

Dostupnost již dříve ohlášených specializovaných grafických čipů s nízkou spotřebou určených výhradně pro mobilní zařízení před pár dny oznámila společnost Bitboys Oy. Grafické akcelerátory produktové řady Acceleon by měly přinést solidní grafický výkon zejména do her a interaktivních multimediálních aplikací pro kapesní počítače a vyspělé mobilní telefony.