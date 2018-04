Bird W1 – mobil co vypadá jako iPod

Jedním z dalších mobilů pro přehrávání hudby je Bird W1. Mobilů s MP3 přehrávačem je na trhu hodně, ale jen málokterý se snaží natolik přiblížit MP3 přehrávači, jako je nový Bird. Vypadá totiž jako populární hudební přehrávač iPod a to včetně ovládacích prvků. Jejich ztvárnění se pak asi lidem od Applu moc líbit nebude.

Bird W1 je jedním z dalších nových mobilů, které otvírají novou kapitolu v celém byznysu. Fotoaparáty jsou již samozřejmostí, stejně jako mobily připomínající běžné fotoaparáty. Nyní je řada na hudebních mobilech a nejlépe jako v případě nového Birdu i se vzhledem připomínající Mp3 přehrávač.

Hudební mobil není žádná novinka. Pamětníci vzpomenou Siemens SL45, který podporoval paměťové karty a měl i MP3 přehrávač. Jenže trochu předběhl dobu, paměť byla před čtyřmi lety drahá a stejné to bylo s paměťovými kartami. Za další milník v genezi hudebních mobilů můžeme považovat Motorolu E398, představenou loni. Podporovala nový formát miniaturních paměťových karet Trans Flash a především měl tento telefon i stereofonní reproduktory.

Boom hudebních mobilů pak přišel letos. Sony Ericsson představil Walkmana W800i, Nokia pak první mobil s pevným diskem, model N91. Následuje množství dalších mobilů, které výrobci rádi představují jako hudební mobily, nejčerstvějším příkladem je Motorola Rokr E1, první mobil se softwarem iTunes. Na trhu je pak i množství dalších mobilů schopných přehrávat MP3, často s podporou paměťových karet a s více či méně pohodlným ovládáním.

Jenže až nyní přicházejí mobily, u kterých je pohodlnému ovládání přehrávače podřízen celý design přístroje. V případě mobilů s klasickou konstrukcí je to právě Bird W1 a u véček můžeme připomenout novou Toshibu 803 pro sítě 3G.

U Birdu W1 je vše podřízeno přehrávání hudby. Klávesnice se krčí vespod, nad ní je rozměrné otáčecí kolečko jako u přehrávačů iPod pro ovládání Mp3 přehrávače. Kolečko je samozřejmě univerzální a jeho ovládací prvky lze použít i pro ovládání telefonu. Design přístroje jasně odkazuje na iPody a i barevná kombinace bílé a modré metalízy dává tušit, kde si designéři brali inspiraci.

Telefon má barevný displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev a je aktivní. Výbava telefonu je poměrně chudá, mělo by se jednat o poměrně levný mobil. Chybí například Bluetooth, připojení s počítačem je možné jen přes kabel USB. I fotoaparát je „ošizený“, má jen VGA rozlišení. Základní model telefonu má vnitřní paměť 128 MB, na trhu budou ale i verze s větší vnitřní pamětí. Překvapivé ale je, že ani v jednom případě nebude telefon podporovat paměťové karty. To by ale až tak vadit nemuselo, již základních 128 MB bude méně náročným zákazníkům stačit, pokud tedy cena přístroje bude adekvátní. Ačkoliv telefon připomíná iPod, s těmito přehrávači nic jiného společného nemá a tak nebude mít ani software iTunes.

Značka Bird v Evropě své výrobky přímo neprodává, přes mateřskou značku Sagem se s některými z nich však můžeme setkat i u nás. Je tedy možné, že i Bird W1 bude v Evropě nabízet Sagem pod odlišným označením a svou značkou. Pokud by byla cena přístroje rozumná, v Číně by měl stát v přepočtu pod 5 000 Kč, mohl by u spět i na našem trhu. Levných hudebních mobilů na trhu zatím moc není a tento by mohl zaujmout i vzhledem a speciálním ovládáním pro MP3 přehrávač.