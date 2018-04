Bird V007 - levná čínská žiletka pro agenta Bonda

Čínský výrobce Bird, spolupracující například s francouzským Sagemem, nabízí na domácím čínském trhu nový model, který má být konkurencí pro stylové véčko V3 RAZR od Motoroly. Supertenké véčko Motoroly je jedním z nejúspěšnějších mobilních telefonů posledních let. Sklízí úspěchy nejen v původní verzi pro sítě GSM, ale i ve verzi pro sítě CDMA. Navíc se jedná o luxusní mobil - o důvod víc, aby se na jejím úspěchu přiživil nejeden další výrobce.

Asi ani samotná Motorola nečekala takový razantní úspěch telefonu, který z počátku zařadila do nejluxusnější prémiové třídy. Jeho původ můžeme hledat v roce 2001, kdy Motorola představila koncept supertenkého mobilu velikosti kreditní karty. Tenkrát konstruktérský sen jen s možností výroby prototypu, dnes asi nejžádanější módní prvek v konstrukci mobilů.

Plagiátoři žiletky

Na úspěch Motoroly V3 Razr reagují i jiní výrobci a chtějí tento trend tenkých mobilů co nejdříve zachytit. Samsung již svůj supertenký model V740 představil a prý chystá další. Motorola má také v záloze několik dalších variant tenkých mobilů a to včetně jednoho komunikátoru. Navíc se spekuluje o výrobě extrémně tenkého low-endu s velmi nízkou cenou. A nyní je tu čínská společnost Bird s další variací na téma "žiletky". Abychom ale Birdu nekřivdili že se jen snaží přiživit na aktuální módní vlně, tak musíme dodat, že má ve své nabídce i další čtyři tenké modely klasické koncepce, které nabízí již delší dobu. Například Bird S288 (Plus) má tloušťku jen 11,9 mm. Je to ale starší model s monochromatickým displejem.

Tenký, ale nikoliv nejtenčí

Nový Bird je velmi tenký mobil, o to přeci jde: jeho tloušťka je 14,8 milimetru. Motorola V3 RAZR je však tenčí (13,9 milimetru). Další rozměry čínského telefonu jsou 83 a 49 milimetrů. Hmotnost telefonu je 90 gramů. Na čínské novince je tak zajímavá jen tloušťka telefonu, jinak je to obyčejné véčko, navíc bez integrované antény, což nepůsobí příliš esteticky.



Bird S288 Plus - tloušťka 11,9 mm.

Design bez nápadu, označení jakbysmet

Design nového Birdu není příliš nápaditý, rozhodně nepůsobí tak luxusním dojmem, jako jeho předobraz, Motorola V3. Výrobce zvolil pro telefon nepříliš originální označení V007. V je tradiční označení pro véčka Motoroly, které se tento postup čínské společnosti asi příliš líbit nebude a 007 má evokovat exkluzivitu produktu, po kterém by jistě sáhl samotný James Bond. Alespoň v to marketingoví pracovníci Birdu doufají.

Střední třída, nic víc

Bird V007 není nikterak bohatě vybavený mobil, respektive umí to podstatné, žádné nadstandardní funkce nepřináší. Má dva barevné displeje, ten hlavní s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. Hlavní displej dokáže zobrazit 262 000 barev a je aktivní (TFT). Vnější displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Telefon je vybaven VGA fotoaparátem. Bird V007 je duální (900/1800 MHz) a nabízí datové přenosy GPRS třídy 10. Ve výbavě nechybí podpora multimediálních zpráv MMS, Java a wapový prohlížeč.

Docela levná stylovka

Nové tenké véčko Bird V007 není drahý mobil. Na čínském trhu stojí v přepočtu méně než 6 000 Kč, což je slušná cena. Aby telefon uspěl, musí být levnější než Motorola V3 a to se Birdu podařilo zhruba o 30 procent. Motorola V3 Razr totiž na čínském trhu stojí v přepočtu přibližně 9 000 Kč.

Bird u nás asi ne, Sagem možná

S touto cenou má nový Bird šanci uspět. Asi ne tak jak originál - Motorola V3 Razr, ale své zákazníky jistě najde. Značku Bird podceňovat nemůžeme, některé jeho modely jsou velmi zajímavé, jako například multimediální model D700. V Evropě Bird své mobily až na výjimky neprodává (jsou k dostání ve Španělsku), ale některé modely můžeme i na našem trhu najít pod značkou Sagem, který s Birdem dlouhodobě spolupracuje. Možná se tedy tenkého véčka V007 pod označením Sagem dočkáme i na našem trhu.