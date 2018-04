Bird objednal u Sagemu půl milionu kusů modelu my X5-2.

Nejen francouzský Sagem nabízí pod svým jménem výrobky čínského výrobce Bird, ale také naopak čínský výrobce nabízí na tamním trhu mobilní telefony Sagem. Čínský výrobce mobilních telefonů Bird právě objednal u Sagemu dodávku 500 000 kusů mobilních telefonů my X5-2 pro rychle expandující čínský trh. Obě společnosti mají spolu podepsanou dohodu Joint Venture. Bird dlouhodobě odebítá od Sagemu vnitřní části mobilních telefonů, kterým pak dodává vlastní kryty.

Sagem my X5-2 je nástupce modelu my X-5, více jsme o této novince psali zde. Sagem my X5-2 by se měl na našem trhu začít prodávat v průběhu července.

Co na to ovšem říká Siemens, který nedávno s Birdem podepsal dohodu o budoucí spolupráci, netušíme.