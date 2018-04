Bird F1 - střízlivá elegance pro dámy (preview)

Luxusně vyhlížející mobilní telefony jsou v Číně velmi oblíbené. Výjimkou nejsou ani specializované telefony primárně určené pro ženy. Zejména telefony zdobené drahými kameny nebo jejich imitacemi se těší v tržním komunismu čínského typu veliké oblibě. Tomuto trendu se nevyhnul ani Samsung se svým modelem T500. Na rozdíl od - pro Evropana povětšinou obskurních - čínských značek je v jeho zpracování znát cit pro eleganci.

Pudřenka

Jiný model od Samsungu, prozatím označovaný jako T700 (telefon se v GSM verzi zatím nevyrábí i když je dlouho anoncován, CDMA verze se již prodává), se stal základem pro jeden z nejelegantnějších mobilních telefonů čínské provenience v kategorii pro ženy - Bird F1. Od Samsungu T700 si Bird vypůjčil základní „pudřenkový“ tvar a navíc vyzdobil čelo telefonu imitací drahých kamenů. Možná by se ale více hodil druhý displej, který tento model nemá.

Vnitřek ze Sagemu

Bird pro tento model nevymýšlel vlastní menu, ale kompletně jej převzal od Sagemu, konkrétně z modelů my-X5m a my-X5e. To se pozná okamžitě při pohledu na pasivní (STN) displej, který má stejné rozlišení (101 x 80 obrazových bodů) a i stejný počet zobrazitelných barev (4096) jako právě Sagem X5e - inovovaná varianta modelu X5, který se prodává i u nás. Dalším důkazem jsou fotografie menu nového Birdu, které svůj francouzský původ nezapře. Bird se Sagemem spolupracuje dlouhodobě a některé jeho modely i licenčně vyrábí.

Přídavný fotoaparát

Bird F1 podporuje multimediální zprávy a na rozdíl od Sagemu X5m k němu lze připojit externí fotoaparát. Pozitivem by měla být možnost synchronizace s PC pomocí infraportu, nikoliv však pomocí kabelu. Stejně jako u Sagemu podporuje nový Bird hry ve standardu Ex-En od společnosti in-fusio. V telefonu je vestavěna jedna hra - WallBreaker, tedy rozbíjení cihel ve zdi míčkem. Stejně jako hry se do telefonu dají nahrát vyzváněcí melodie a obrázky na displej. Všeho by mělo být dostatek, originální Sagem X5 je docela rozšířený telefon. V telefonu se dále nachází budík, kalendář, kalkulačka a hlasový záznamník. Telefonní seznam pojme 300 kontaktů.

Slušná výbava

Samotný telefon se může pochlubit rozměry 81 x 44 x 22.5 mm a hmotností 80 gramů, je tedy prakticky stejně velký a těžký jako vzorový Samsung T700. V nabídce nechybí ani rychlá data GPRS třídy 8 a samozřejmě WAP. Za zmínku stojí i šestnáctihlasé polyfonní melodie ve formátech MIDI a Wave, samozřejmě doplněné vibračním vyzváněním. Bird F1 bude nabízen v kombinaci kovově červené a stříbrné barvy.

Možná i do Evropy

V Evropě by se možná tento „ptáček“ neztratil. Vždyť výhradně dámské modely nabízel pouze Samsung a v současné době Siemens - model CL50. Horší technické vybavení (displej, vyzvánění) oproti Samsungu T500 by nemuselo být v této kategorii rozhodující. Dlouho avízovaný Samsung T700 se ale zatím vyrábí pouze pro sítě CDMA v Koreji, a tak ho Bird lokalizovaný do anglického jazyka ve světě standardu GSM předběhl. Podle našich informací Bird o uvedení telefonu na evropské trhy uvažuje.

Díky základům ze Sagemu X5 je výbava telefonu velmi slušná a čínské konstruktéry můžeme tentokrát pochválit za docela střídmý, přitom luxusně vyhlížející design přístroje.