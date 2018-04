Bird 8288 - Sagem převlečený za Nokii 8850 (preview)

Čínská společnost Bird nabízí mobilní telefony se svojí značkou již několik let. Pokud se však na její portfolio přístrojů podíváte podrobněji, zjistíte, že všechny telefony v nabídce mají původ u dobře známých firem. Několik telefonů pochází od korejských výrobců Sewon a LG, některé budou s největší pravděpodobností od čínského Capitelu. Pro nás nejzajímavější jsou však od Sagemu. Nejvyšším modelem je Bird 8288, který na první pohled vypadá jako kopie Nokie 8850, ale při bližším ohledání zjistíte, že v jeho žilách koluje francouzská krev.

Kdo zná telefony Sagem, jistě již na první pohled pozná, že Bird 8288 má původ právě v dílnách tohoto výrobce. Ovšem který model francouzského výrobce mu byl vzorem, není zcela zřejmé. Charakteristickým rysem jsou ovládací kontextová tlačítka a čtyřsměrný kurzor, vše nápadně připomínající Sagem řady 3042 a jemu podobné. Na rozdíl od nich má ale Bird 8288 kryt klávesnice a o poznání ostřeji řezané rysy.

Právě kryt klávesnice je vyřešen velmi podobně jako u dnes již postarší luxusní Nokie 8850. Díky němu se 8288 Nokii velmi podobá a v kombinaci s ovládacími prvky Sagemu působí přinejmenším velmi exoticky. Starší varianty tohoto telefonu, který se vyrábí již od poloviny loňského roku, neměly integrovanou anténu. Letošní produkce se však již touto vymožeností může pochlubit. Rozměry telefonu jsou 107 x 47 x 19,5 mm, což je docela slušné, stejně jako hmotnost 92 gramů. Celkový dojem však kazí výbava, která zahrnuje jen ty nejzákladnější funkce a připomíná nejjednodušší modely z nabídky Sagemu. Oproti nim ale přidává rozměrný displej s efektním, jasně modrým podsvícením.

V nabídce Birdu jsou i další modely původem od Sagemu. Aktuálně se jedná o Bird 8280, který již nic nemaskuje, jedná se o přesnou kopii Sagemu MW3026. Parametry obou telefonů jsou shodné, pouze čínská varianta samozřejmě ovládá čínské znaky, a to jak v menu, tak v případě prediktivního vkládání textu. V nabídce Sagemu představuje MW3026 základní model, který nemá nijak bohatou výbavu.

Oba Birdy s francouzským původem si tak mohou doslova podat ruce, rozdíl mezi nimi je především ve vzhledu. Pokud však budete mít štěstí, můžete v čínských obchodech narazit ještě na dva další modely Sagemu nesoucí na sobě značku Bird. Jedná se o dávný špičkový model MC958, který si v Evropě užíval slávy tak zhruba před třemi lety. Tento telefon měl v jedné ze svých variant jako jeden z prvních GSM mobilů GPRS; tuto vymoženost ale Bird nemá. O trochu mladší je pak další předělaný Sagem, a to model MC936. V obou případech používá BIRD identické označení s originálem a i jejich vzhled nezaznamenal jakékoliv změny.

Další telefony v nabídce Birdu jsou již jen véčka a jedná se většinou o přeznačené telefony z nabídky Sewonu (SG1100, nebo SG2000), či o některé modely z nabídky korejského LG. Celkově nabízí Bird pod svojí značkou přes deset modelů mobilních telefonů a nabízí rovněž přístroje pro CDMA. Do Evropy se většina jeho výrobků nedostane, co by tady také dělaly, když si zdejší zákazníci mohou koupit originály se značkou Sagem, LG, nebo Sewon. Přesto se o dovozu některých konkrétních modelů uvažuje, ale předělané Sagemy to asi nebudou.

Pokud máte cestu na daleký východ, rozhodně se po „ptačích telefonech“ poohlédněte. Jejich hlavní hvězda, model 8288, který vypadá jako Nokia křížená se Sagemem, není drahý a lze jej v současné době koupit za cenu v přepočtu zhruba 4 500 Kč. Pokud se vám tedy nechce investovat do finského originálu s vystřelovacím flipem, můžete v případě Birdu hodně ušetřit a ještě budete mít telefon, který se hrdě řadí bok po boku takovým lahůdkám, jako je falešná Nokia 8310 s označením Toyo E88, nebo falešná Motorola V70, kterou nabízí čínská společnost Teling. Je vidět, že když některým asijským výrobcům dojde invence, stačí se poohlédnout po nějakém úspěšném telefonu, ten zkombinovat s běžně dostupným hardwarem a na světě je něco, nad čím musí kroutit hlavou i jinak velmi výstřední asiaté.