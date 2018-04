Biometrický iPaq 5450 – dlouhodobé zkušenosti uživatele

Dnešním článkem navazujeme na předchozí sérii o dlouhodobých zkušenostech s handheldy. Opět připomínáme, že svým textem můžete přispět i vy, stačí sepsat pár postřehů a odeslat je na adresu redakce zavináč palmare.cz - obratem se vám ozveme a pokud článek vyjde, bude honorován. Nyní ale již k popisu zkušeností s iPaqem 5450.

Část I. – Recenze po letech

Hardware

iPaq 5450 je PocketPC zařízení, které patřilo do třetí generace přístrojů této značky. Původně je vyráběla firma Compaq a po jejím převzetí společností Hewlett – Packard na tohoto výrobce přešla i výrobní řada již tehdy populárních kapesních zařízení na operačních systémech Microsoftu. iPaq 5450 byl původně chápán jako nejvyšší model na pomyslném žebříčku kapesních počítačů, který začíná u přístrojů pro studenty a nadšence a končí systémy pro špičkové manažery. Poprvé jsme se s nim mohli setkat na začátku roku 2003.

Jádrem tohoto iPaqu je procesor Intel PXA250 na frekvenci 400MHz. Procesoru sekunduje 64MB paměti RAM a 48MB flashovatelné ROM, která je vyhrazena pro operační systém a jak si ještě povíme, nejen jej. Vstupně – výstupní jednotku tvoří TFT displej standardního rozlišení 320x240 obrazových bodů schopný zobrazit HiColor, tedy 65536 barev. Na čelní straně iPaqu najdeme pětisměrný ovladač, čtyři tlačítka pro spuštění běžných aplikací, vypínač přístroje a jeho asi největší chloubu – biometrický snímač, neboli čtečku otisků prstů. Na levém boku se nachází ovládání hlasitosti, nad nímž je anténa bezdrátových adaptérů, nad displejem pak jsou tři stavové diody a senzor osvětlení. Ve spodní části iPaqu se nachází úkryt systémového konektoru, samice 3,5mm jacku pro sluchátka a konektoru pro nasazení rozšiřujících kabátků.



Jak napovídá pevná anténa nad ovladači hlasitosti, iPaq 5450 je bezdrátový. Obsahuje dnes již standardní technologii Bluetooth, ale také Wi-Fi, spojené právě s viditelnou anténkou. K ní a k bezdrátové podpoře se ostatně váže jedna z jeho největších záhad.

Když sundáte baterii, která současně slouží jako kryt zadní stěny (Li-Pol neznámé kapacity), nemůžete si nevšimnout slotu pro SIM kartu. Je sice nefunkční, ale vzhledem k tomu, že některé z prvních kusů obsahovaly operační systém v „telefonním“ provedení, vyrojilo se hodně spekulací nad tím, není-li tento přístroj ve skutečnosti náhodou komunikátorem. Z různých důvodů tomu tak není (iPaq 5450 měl asi fungovat jako telefon v bezdrátových sítích založených na Wi-Fi, ale nakonec z tohoto nápadu sešlo a zůstal připravený Form Factor). O rozšíření přístroje se stará jednak SD/MMC slot (SDIO), jednak možnost připojit k němu oblíbené „kabátky“ například s CF kartou, GPS, nebo dalším rozlišením. Vyjma již vyjmenovaných komunikačních možností v horní části nedaleko slotu paměťové karty najdeme ještě infračervený port.

Operační systém

iPaq 5450 byl vybavován operačním systémem Windows Mobile 2002. Vzhledem k tomu, že tento systém ještě neobsahoval dostatečnou podporu bezdrátových technologií, musela být tato doplněna dodatečnými aplikacemi Compaqu (respektive HP). Kromě ovládání Wi-Fi se v něm však lze setkat s dalšími nástroji. Mezi ně patří zdokonalený prohlížeč obrázků, zálohovací agent, dálkový ovladač, podrobné nastavení, autodiagnostika a především pak konfigurovatelný správce úloh iTask. Součástí standardní dodávky byla aplikace Outlook 2000 na CD od Microsoftu a něco dalšího softwaru, včetně bodů do online obchodu iPaq Choice.

Poté, co Microsoft uvolnil zdokonalená Windows Mobile 2003, začala i HP nabízet aktualizaci na tento nový systém. Aktualizace byla placená, přesto se na mnoha tuzemských 5450 můžeme s WM2003 setkat, bohužel za cenu určitých nedostatků.

Místo v paměti Flash, které zůstává po instalaci operačního systému nevyužité, se v iPaqu alokuje jako virtuální paměťová karta (iPaq File Store). Velikost tohoto úložného prostoru, odolného vůči vybití baterie se liší dle operačního systému, s WM2003 můžeme počítat s cca 19MB. Jeho výhodou je praktičnost, nevýhodou pak, že nestačí na zálohu celé hlavní paměti.

iPaq 5450 lze dnes v bazarech pořídit za cenu od cca 6000Kč, což je vzhledem k biometrice, dvěma bezdrátovým sítím, dodnes nemalému výkonu procesoru a kvalitnímu displeji částka více než snesitelná. Jak se ale tyto přístroje vyrovnávají s tokem času a s opotřebováním? Na tyto otázky se pokusíme najít odpověď v další části.

Část II – iPaq použitý

V předchozí části článku jsme si představili dnes již přes dva roky starý model Pocket PC zařízení, iPaqu 5450. Jak se tento bývalý manažer chová poté, co se již nevyrábí a stal se bazarovým zbožím?

Výdrž hardwaru a jeho mouchy

Co se vnitřního fungování týče, po hardwarové stránce není 5450 co vytknout. Všechny části, které fungovaly když byl zbrusu nové, pracují i dnes bezchybně. Také tělo přístroje, jehož svrchní vrstva je kovová, odolává zubu času víceméně přesvědčivě. Ovšem za dvou podmínek: především, že bude v obalu, který zabrání jeho přímému kontaktu s podložkou například vlivem pádu. Druhou podmínkou pak je, že se k iPaqu nebudeme chovat záměrně hrubě.

Po několika opakovaných pádech na zem totiž dochází k odlamování svrchní vrstvy těla počítače a obnažování jeho podkladu, který je pravděpodobně z nějakého druhu vcelku odolné plastické hmoty. Sklony k tomuto má především spodní a svrchní část skořepiny, která je mimo jiné nárazům vystavována nejvíce.

Z vnějších částí zařízení jsou dále problematická tlačítka ovládání hlasitosti. Vystupují totiž mimo jeho profil a to i v případě, že se iPaq nachází v bytelném pouzdře. Vlivem tlaků na tato tlačítka se majiteli jednak často mění hlasitost aniž by chtěl, ale následky mohou být horší. Konkrétně v podobě zničeného mikrospínače a tedy nepoužitelného tlačítka či obou tlačítek (v nejhorším případě se může stát, že mikrospínač odejde v sepnuté poloze).

Zejména vlivem použití standardního plastového krytu dochází také k otěru stříbrných částí vedle displeje a v rozích zařízení, na kterých zůstávají nepěkné šmouhy. To je ale spíše kosmetická, než funkční záležitost.

Biometrický snímač – chlouba iPaqu 5450 - je velmi spolehlivým kusem mobilního hardwaru. Přesto je jeho funkčnost někdy ztížena. Týká se to především situace, kdy přístroj zapínáme při relativně nízkých teplotách. Také prašnost není právě přítelem biometriky a pokud dojde k poškození čtecí plochy například otěrem o ostrý kamínek, může se stát, že zbude už jen autentizace pomocí PIN či hesla.

Postupem času (ale možná s přechodem na WM2003) se také o něco zhoršila funkce rozpoznání vnějšího osvětlení pro automatickou regulaci jasu displeje. Vnímání světla je subjektivní kategorií, nicméně se nám zdá, že automatika při dobrém osvětlení prostoru udržuje displej příliš tmavý v jakémkoliv nastavení.

Bezdrátové Wi-Fi je u 5450 po displeji největším konzumentem baterie a proto je vhodné mít ho pokud možno ve vypnutém stavu. Manipulace s ním ale patří jak při použití WM2002, tak i 2003 k největším úskalím. Zapínání a vypínání adaptéru se děje pomocí firemní aplikace, nebo z programu, který bezdrát vyžaduje pro svou činnost. Ať však využijeme kteroukoliv z možností, často nelze adaptér zase vypnout a pomůže až měkký reset iPaqu, v horším případě pak krátké vyndání baterie, které má analogický účinek. Samotná činnost adaptéru je ale vcelku bezproblémová stejně jako u rozhraní Bluetooth. Jeho možnosti lze navíc pomocí programů pro změnu skrytých parametrů obohatit o funkci bezdrátového handsfree (implicitně pro nedostatečnou kvalitu reproduktoru vypnuto).

Windows Mobile a software

iPaq 5450 je přes svůj věk stále výkonným strojem a lze na něm, zvláště po upgradu na Windows Mobile 2003, provozovat všechny současné aplikace, pokud zrovna nevyžadují VGA rozlišení. Určitým problémem může být u některých nových programů velikost paměti, která čítá bez virtuální karty „pouhých“ 64MB. Spolupráce všech částí je s výjimkou správy 802.11 adaptéru (o níž již byla řeč) zcela bezproblémová. iPaqy mají tradičně dobré audio a model 5450 tak lze využít jako poměrně kvalitní přenosný přehrávač MP3, případně přehrávač videa ať už prostřednictvím integrovaného přehrávače Windows Media, nebo jiného (pokud trváte na videu, doporučujeme jiný). iPaq 5450 není, pokud jej k tomu nekorektním krokem sami nedonutíte, náchylný k systémovým selháním a hardwarový reset je u něj velmi řídkým jevem. Přesto doporučujeme zálohovat pravidelně a často, to ale platí pro jakýkoliv podobný přístroj a počítačový systém vůbec.

Výdrž a závěr

S vypnutými bezdráty lze iPaq 5450 na jedno nabití používat střídmě několik dnů, nebo poslouchat hudbu bez displeje necelé čtyři hodiny. Lithium Polymerová baterie podléhá jen velmi pomalé zkáze a to je dobře, protože nová není moc lacinou záležitostí.

Celkově lze říct, že iPaq 5450 představuje nejen ve své době špičkovou technologii, ale také dobře výrobně zvládnutý a kvalitně navržený přístroj. Problémy s Wi-Fi (ale také s komunikací mezi iPaqem a mobilním telefonem v režimu modemu po Bluetooth), které se vyskytly, se snaží řešit množství oficiálních oprav a záplat, jež lze stahovat ze stránek HP. Na 5450 fungují prakticky všechny staré i nové aplikace, pokud jim to instalovaná verze Windows Mobile umožňuje. Integrované programy dávají dostatečné možnosti pro ovládání i správu a biometrický snímač je vděčným objektem vytahování se před přáteli. Že je tomuto modelu již takřka šestadvacet měsíců nevadí, vzhledem k ceně totiž nabízí více, než mnoho zbrusu nových bratříčků.

V současné době se zachovalý iPaq prodává za cenu kolem 6-7 tisíc. Aktuální nabídku na Jarmarku najdete zde. První informace o zařízení jsme před lety přinesli v tomto článku, test pak zde.