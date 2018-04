LG představilo bílý Nexus 4, ale ten další už vyrábět nebude

O bílé verzi Nexusu 4 se spekulovalo dlouho a nyní byla oficiálně představena. Telefon se kromě barvy nijak neliší od běžného provedení. Bílá je však pouze zadní část, předek zůstává černý. V Hong Kongu se začne bílý Nexus 4 prodávat 29. května, další trhy budou následovat.

Mnohem zajímavější je ovšem zpráva, že firma LG nemá zájem vyrábět příští Nexus 5. Serveru All About Phones to sdělil Kim Wong z evropské větve mobilní divize LG. To je přesným opakem dřívějších informací.

Firma nemá v dohledné době v plánu uvést ani chytrý telefon s čistým operačním systémem Android, který nemá bez vlastní nadstavby pro LG žádnou přidanou hodnotu.

Wong dále řekl, že současné vedoucí pozice Googlu a Applu nejsou dobré pro trh. Potvrdil, že LG připravuje smartphony i s jinými systémy, než je Android. Vlastní operační systém ovšem firma neplánuje. Už dříve oznámila, že bude vyrábět chytré telefony s Firefox OS.

Wong také připustil, že stejně jako Samsung, Apple nebo Huawei by i LG mohlo v budoucnosti vyrábět vlastní mobilní procesory. V rozhovoru také padlo, že firma připravuje nový tablet s Androidem. LG přitom po dřívějším neúspěchu z trhu s tablety vycouvalo.

Dřívější zprávy o uvedení smartphonu s ohebným displejem v letošním roce zástupce LG popřel. Technologie ohebných displejů není podle Wonga zatím dostatečně vyspělá. S ohebnými displeji bychom se mohli ve smartphonech LG setkat nejdříve v roce 2014.