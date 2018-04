Definice: Rozhodl jsem se vzdát marný boj o překlad slova geek. V původním významu to znamenalo pouťového kejklíře, který předváděl něco podivného - například ukusoval hlavu živému kuřeti. V současné američtině je geek kdosi podivný až pošukovitý, ve světě počítačů a Internetu se vyvinul geek počítačový. Je to většinou figura obrýlená, více méně nesportovní, zajímající se o vědu, ve škole dosahující výborných výsledků, minimálně v technických předmětech. Na druhé straně spektra pak stojí tzv cool (kewl) studenti - atletičtí sportovci či majoretky, obdivovaní celou školou pro svůj vzhled/postavu/sportovní úspěchy atd. Na universitu pak geeks postupují se stipendiem pro nadané žáky zatímco sportovci tam jdou hrát americký fotbal a nabrat další svalstvo a většinou studují College of Business. Pan Gates je typickým geekem, který měl úspěch. Prokop Krásný, překlad



Billovy velké plány pro mobilní telefony

Tero Kuittinen

Motto: Čtyři blonďatá finská děvčata se chichotají u automatu na colu. Jedné z nich zazvoní její růžový mobilní telefon právě když si kupuje Coke Light, zatímco zbývající tři si porovnávají uschované SMS na svých telefonech a smějí se těm nejlepším. Nejdelší z nich posměšně vykřikne nad lehce obscénním řetězovým dopisem, který právě dorazil na její telefon v barvách konfederační vlajky. Zmáčknutím několika tlačítek posílá zprávu dál svým nejbližším přátelům. Slečny se ani v nejmenším nestarají o to, že na druhé straně zeměkoule, v upršeném státě Washington, se o ně zajímá geek středního věku.

Mobilní telefony představují pro vysoce technické spotřebitelské přístroje neuvěřitelný marketingový průlom. Skandinávské děti mezi šestnáctým a dvacátým rokem života jsou vybaveny mobilními telefony v poměru 60 - 100 %. Ty blonďaté slečny mají daleko k typu geek; jdou s dobou, módně se oblékají, jsou sportovní a dívčí ...a patří do jedné z nejatraktivnějších, nejrozhazovačnější zákaznické skupiny, která byla donedávna proti technickým hračkám imunní.

Devadesátá léta znamenala ztrátu pro PC. Roční růst zůstal viset někde kolem 20%, občas klesl až na 10%. Růžové sny o penetraci 70-80% splaskly, když většina zákazníků odmítla kupovat neintutivní bazmeky pro technické geeky. PDA (Personal Digital Assistent) přinesly určitou naději, ale nikdy se nestaly masovou záležitostí. Sony a Nintendo rozšířily svůj segment trhu až na pětatřicátníky (chlapce jako květ, promiňte, nemohl jsem odolat), ale krásné zákaznictvo se jim přilákat nepodařilo. Jediný opravdový zářivý úspěch desetiletí jsou mobilní telefony. Jedna zákaznická skupina za druhou se chytla na lákavou vějičku levného a jednoduchého osobního komunikačního rozhraní. Venkované středního věku, zajíčci v pubertě, dělníci, rolníci , pracující inteligence - všichni, kdož vždy byli rezistentní vůči vysoce technickým výrobkům se postupně nechali zlákat. Roční objem prodeje v celosvětovém měřítku se pohyboval mezi 50-100% a překonal prodej PC na začátku druhé poloviny devadesátých let.

Rok 1998 byl rokem zlomu. Digitální telefony poprvé v USA předhonily analogové. Penetrace trhu mobilních telefonů dosáhla 50% v některých severských zemích - a nárůst prodeje byl přes 40%. Růst počtu zákazníků GSM v USA dosáhl 130% ve třetím čtvrtletí 1998. Prodej v Číně je stabilně na 60% nebo výše; dokonce i Korea v problémech vykazuje podobná čísla. Mezitím růst prodeje PC zůstal stejný a podléhá prudké cenové korozi. Mobilní telefony bez problémů dokázaly dovést zákazníky k pravidelným upgradům na nové, lepší modely; chování, o kterém se v oblasti PC dodnes jen zdává. Kombinace nízké ceny a dramatických, přitažlivých technickým zlepšení daly zákazníkům mnoho opodstatněných důvodů pro nakupování nových a novějších mobilních telefonů. Oproti tomu důvodů pro koupi nového PC je daleko méně, hlavně proto, že většina lidí využívá pouze zlomek výkonu svého PC.

To všechno je základem potíží Billa Gatese. Cena akcií Microsoftu přesahuje 200 miliard dolarů a trh osobních počítačů již není schopen udržet potřebné tempo růstu cen - a bez akcií stoupajích do závratných výšek bude stále těžší udržet ty nejlepší odborníky. V této situaci představuje kypící trh mobilních telefonů svůdnou variantu. Jediný způsob jak zajistit zdvoj- a ztrojnásobení tržní hodnoty Microsoftu je převzetí dalšího odvětví a mobilní telekomunikace jsou tím zdaleka nelepším kandidátem. Osobní počítače se nikdy nestaly nejširším spotřebním zbožím, zatímco výrobci mobilních telefonů metodicky oslovovali netechniky stejně jako nadšence a dokázali vytvořit z mobilních telefonů nový symbol sociální úrovně. Společenský tlak na upgrade mobilního telefonu je značný - ve Skandinávii vás každý ohodnotí v okamžiku kdy vytáhnete svůj mobilní telefon. Země jako jsou Velká Britanie, Německo a USA čeká stejný fenomen až dosáhnou kritické penetrace 25%.

Ignorování nových příležitostí je typické pro Microsoft - v polovině devadesátých let tak téměř propásli explozi internetu. Síla této společnosti spočívá i v umění opožděných skoků do jedoucích vlaků, ale v tomto případě může být i na krkolomný skok příliš pozdě. V nastávající bitvě o operační systém mobilních telefonů proti němu nestojí skupinka začínajících firem, ale jedny z nejsilnějších high-tech společností vůbec. Nokia samotná dosáhne v roce 1999 téměř 3 miliard dolarů zisku před daní. Kromě toho jsou Nokia, Ericsson a Motorola partou práskaných spoluhráčů; na trhu si sice jdou po krku v bratrovražedném boji, ale proti zbytku světa informačních technologií drží jednotnou frontu. Předešlé desetiletí je naučilo se semknout, kdykoliv se objeví konkurence zvenčí.

Triumvirát nejsilnějších výrobců mobilních telefonů je monumentální. Udržují si stabilní podíl 70% trhu mimo Japonsko a to navzdory frenetickému úsilí výrobců s opožděným startem. Když přišly na to, že všechny vyvíjejí různá radiová rozhraní pro spojení mobilních telefonů s PC, faxem, tiskárnou a kopírkou, bez problémů změnili kurs a sloučili úsilí vývojových oddělení pod vlajkou Bluetooth. Skorem všechny IT společnosti se přidaly a první výrobky Bluetooth budou k dostání příští jaro, vytyčujíce cestu k odstranění kabelů a PC karet jako zatím jediného prostředku komunikace mezi jednotlivými typy výrobků IT.

Nová spolupráce pod značkou Symbian se velmi podobá Bluetooth. Microsoft si prodělal pěkný šok, když nejprve oslovil Nokia a pak Motorolu s nabídkou spolupráce na OS pro mobilní telefony a byl v obou případech rozhodně odmítnut. V současné době je operační systém pro mobilní telefony podporován velkou trojkou zatímco Microsoft byl donucen se spojit s výrobcem druhého řádu, Qualcomm. Skupina Symbian zaznamenala startegický úspěch, když na svoji stranu dostala dávné a v zákopech již dávno zalehlé nepřítele Microsoftu - Sun a Oracle. Vybudováním nového operačního prostředí smartphone na bázi Java je Symbian schopen sjednotit komunitu mobilních telekomunikací s odpůrci Microsoftu z ostatních oblastí IT.

Bitva o operační systém může skončit na těchto faktech: podle prvních odhadů bude OS od Symbian stát asi 5 dolarů na telefon, zatímco WinCE se vyšplhá přes 20 dolarů na kus. Strategií Microsoftu pro operační systém pro PC bylo prodávat jej ze začátku za nízkou cenu. V době kdy cena PC střemhlavě padala, držel Microsoft cenu operačního systému na stejné úrovni a postupně přiškrcoval výrobce PC a snižoval jejich ziskovost. Toto je jeden z mnoha důvodů proč žádný z velkých výrobců nestrčí dobrovolně Billovi hlavu do oprátky, když se nabízí levná varianta podporovaná hlavními silami v mobilních telefonech. Nokia nechce v žádném případě vydělávat na software prodávaném za inflační ceny; Nokia chce zajistit rychlý nárůst trhů a to především nízkou cenou a vytvořením universálního standardu. Skutečnost, že Symbian bude možno synchronizovat s Bluetooth počánaje dnem jedna by měla zvýšit jeho přitažlivost. Kromě toho s sebou WinCE vlečou spoustu balastu, který zdědily po stařičkém operačním systému Windows, jehož jsou derivátem. WinCE nebyly vytvořeny pro integraci hlasu s daty - většina specialistů na mobilní telekomunikace je považuje za překynutý a neohrabaný bordel.

Dá se očekávat velký trh pro smartphone? Všechno tomu nasvědčuje. V současné době se SMS profiluje jako stále důležitější služba; zákazníkům se zamlouvá možnost používat mobilní telefony kromě hlasové komunikace i pro přenos dat a špičky v oboru se snaží vytvářet datové aplikace co nejintuitivnější a nejjednoduší. Nokia proměnila Helsinki v moderní laboratoř mobilních telecomunikací. Penetrace trhu do 18 let dosahuje 100% a přes 50% telefonů je používáno se službou SMS. Tento trend se již projevuje i na trzích v Evropě a v Asii. Zdá se že je daleko lehčí implantovat funkce PDA a palmtop do telefonu než obráceně. Nokia přetvořila Helsinki v Mekku marketingu a testování mobilních telefonů. Od informací o počasí a cen akcií via SMS až po placení za umytí auta nebo láhev coly vytočením čísla na mobilním telefonu - všechny tyto pokusy o nové pokusy užívání mobilních telefonů v každodenním životě byly zákazníky oceněny.

Odhady konečné penetrace mobilních telefonův rozvojových zemích rostou každým rokem. V současnosti se zdá, že konečné číslo se bude pohybovat mezi 200 - 300%, což znamená konec vícelinkových domácností. Pokud budou ostatní země následovat Skandinávský vzor (zatím to vždy fungovalo v pořadí USA, Evropa, Asie), zákazníci mohou v budoucnosti používat mobilní telefony jako hlavní komunikační rozhraní pohrdaje osobními počítači a PDA. Většina lidí má v zaměstnání a ve škole přístup ke špičkovým PC a rychlému připojení na internet a tak může akceptovat mobilní telefon jako prodloužení jejich denního přístupu k emailu a k síti. Pokud se tento scénář naplní, bude to důležitý vývojový proud pro investory. Bitva o trh pro operační systém pro mobilní telefony se může stát formujícím činitelem pro Microsoft i výrobce mobilních telefonů v letech 1999 - 2002.



Relevantní odkazy na další překlady analýz Tero Kuittinena:

Další materiály vztahující se ke článku:

Tero Kuittinen - (originál), překlad Prokop Krásný