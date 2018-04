Billiards 4.0 - zkuste ho!

Předělávky poolů a billiardů na kapesní počítače nejsou věcí poslední doby a na PalmOS platformě existuje hned několik programů tohoto typu (jeden z nich, hru Pool, jsme vám představili kdysi dávno v samostatné recenzi). Ale žádné zpracování není rozhodně tak blízko realitě jako produkt firmy Megasoft2000, která v minulých dnech představil hráčskému světu novou verzi (čtyřku). Už trojka budila zasloužený obdiv a nad čtvrtou verzí se prostě tají dech. Takže stáhněte si demo, nachystejte si tágo, tedy vlastně stylus, a pojďte si zahrát!

Kdo si vlastně zahraje?

Skoro všichni. Hra je dodávána ve verzích pro klasické palmy s 160 x 160 pixelovým displejem, a to s 4 a 16 odstíny šedé, 256 a 65K barvou. Pak tu máme zvláštní verzi pro QVGA HandEra330, HiRes s šedou, 256 i 65K barvami a nabídku uzavírá verze HiResPlus 320 x 480 pixelů. Několik screenshotů ve vyšších rozlišeních vidíte na konci této recenze, v recenzi jinak využívám úsporné rozlišení 160 x 160 pixelů.

Na obrázcích vidíte screenshoty z verzí s 4, 16 odstíny šedi a 256 barvami.

Co si můžete zahrát?

Hra má velmi variabilní nastavení a zahrajete si poměrně dost zajímavých variant kulečníkové hry: Jsou zde billiardy s 8 a devíti koulemi, dva typy karambolového billiardu bez otvorů a jedna hra Pyramid.

Každá hra má mnoho variant nastavení a přizpůsobení. Můžete si tak třeba nastavit:

velikost koulí

velikost otvorů

rychlost a typ stolu

barvu sukna

variantu hry (dva hráči, vy proti Palmu, dva hráči přes infraport, trénink)

úroveň vašeho soupeře (6 úrovní)

Velmi dobře zpracované jsou zvuky, ozývají se skutečně při nárazech na koule a naprosto dokonalé jsou na Clié s vylepšenými zvukovými schopnostmi, tam připomínají skutečný zvuk do sebe narážejících koulí...

Jak se hraje?

Ovládání je jednoduché a přitom dobře propracované. Stylusem nastavíte směr tága (tažením po displeji za tágem), pak upravíte sílu úderu (pruh nad tlačítkem GO), určíte faleš (pravá strana - interaktivní obrázek s koulí), provedete případné korekce a šťouchnete do tlačítka GO. Druhou možností je natažení tága stylusem od bílé koule za tágem (velikost natažení určuje sílu úderu) a pustíte stylus. To je rychlé, ale zdaleka ne tak dokonalé jako první varianta.

Začátečníci mají možnost nechat si zapnout zobrazení pomocných čar, které ukazují směr pohybu koulí po nastaveném šťouchu (povel Tip&Ticks v menu Options). Můžete si nastavit zobrazení dráhy po prvním odrazu či úplnou dráhu bílé koule. Jako další pomůcku můžete zobrazit siluetu koule při kolizi s další koulí (Phantom Ball), která velmi ulehčuje odhad směru pohybu odražené koule.

Dalšími ještě nezmíněnými schopnostmi programu je možnost prohlédnout si v Reply módu poslední šťouchy (můžete si volit, kolik se jich má "nahrávat") a možnost otočení stolu o 180 stupňů. Ikonky pro tyto možnosti jsou pod interaktivní koulí napravo.

Závěr

Vytýkat tak propracovanému programu jeho velikost mi přijde nefér a popravdě jsem nenašel nic, co bych v aplikaci mohl označit za nepovedené. Možná nějaký zkušenější milovník této hry může ještě nějakou mušku vychytat, to ale nezmění nic na základním faktu, že ve své branži je Billiard jedničkou. Je to jedna z nejlíp zpracovaných PalmOS her vůbec, a i když vám nemůže plně vynahradit nenapodobitelnou atmosféru "zšeřelé herny s vůni whisky a dýmkového tabáku", vyzkoušet jeho demoverzi je "milá povinnost" všech fanoušků PalmOS handheldů...

Billiards 4.0 Billiard na PalmOS handheldech Autor: MegaSoft2000 Verze: 4.0 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS Cena: $22,95 Hodnocení Palmare.cz +

vynikající zpracování - grafika i zvuky

podpora všech rozlišení a většiny PalmOS modelů

variabilita hry - nastavení, typy her

dobré ovládání

-

? "Hratelnost", zábava: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení

Ukázky ze hry ve vyšších rozlišeních (odshora dolů - QVGA HandEra330, HiRes 320x320 Sony Clié a Tungsten T a HiRes+ 320x480):