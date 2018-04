Bilance telekomunikací v ČR

Na poslední tiskové konferenci SPT Telecomu jsme dostali také zajímavý souborný materiál, zabývající se minulostí telekomunikací v našich zemích. Protože je ten materiál zajímavý, musíme se o něj s vámi podělit. Následující čtení bude zajímavé nejen pro, kteří si chtějí udělat přehled o vývoji v nedávné minulosti, ale i pro ty, kteří chtějí mít přehled o telekomunikacích již od minulého století.

Uplynulých deset let

Za posledních 10 let bylo do telekomunikační infrastruktury investováno téměř 160 miliard Kč. Díky tomu vznikla jsou současné možnosti na úrovni mezinárodních standardů, výrazně vzrostla penetrace, objevily se nové, moderní produkty datových, internetových a multimediálních služeb.

Státní podnik SPT (Správa pošt a telekomunikací) Praha, který vznikl v červenci 1989 a působil v oblasti telekomunikačních i poštovních služeb, se v roce 1993 rozdělil na samostatné podniky SPT TELECOM, s.p. s Česká pošta, s.p. V roce 1994 se transformoval v akciovou společnost SPT Telecom, která se v roce 1995 spojila se str a tegickým partnerem, mezinárodním konsorciem TelSource. V rámci příprav na liberalizaci a vznik konkurenčního prostředí vstoupí k 1.1.2000 v platnost nový název a značka společnosti - ČESKÝ TELECOM.

S tržní kapitalizací přes 148 miliard Kč je SPT Telecom největší společností s veřejně obchodovatelnými akciemi v zemích střední a východní Evropy.

Rozvoj a modernizace

Na konci osmdesátých let bylo v tehdejším Československu v provozu pouze 1.557.000 hlavních telefonních stanic a míra penetrace (15,0 %) se pohybovala výrazně pod úrovní obvyklou ve vyspělých zemích. Infrastruktura, využívající analogové ústředny a metalické kabely, se nacházela na úrovni padesátých a šedesátých let. Ještě na počátku devadesátých let se na zřízení telefonní stanice stále čekal o v průměru čtyři roky a pořadník obsahoval až 635.000 nevyřízených žádostí.

V současné době provozuje SPT, zhruba 3.835.000 hlavních telefonních stanic, tj. téměř dva a půl krát více než v roce 1989. Penetrace, počet telefonních stanic na sto obyvatel, vzrostla na 37,2 % a v přepočtu na sto domácností dokonce na 72 %. Navíc registrujeme v současné době v České republice zhruba 1.500.000 mobilních telefonů, tj. přibližně stejný počet jako pevných linek v roce 1989.

nic. Moderní produkty a služby Na konci osmdesátých let poskytovala národní telekomunikační společnost pouze omezený počet služeb jako dálnopis, telefax nebo rozhlas po drátě. Například telefax se v tehdejším Československu objevil teprve v roce 1988 a v

provozu bylo pouze 12.000 dálnopisných, 8.400 faxových, 4.400 datových a 900 mobilních radiotelefonních stanic. S rozvojem infrastruktury se objevila řada moderních služeb a výrazně vzrostla jejich kvalita, která se v rozhodujících ukazatelích - úspěšnosti volby a počtu dokončených hovorů - přiblížila stoprocentní hranici. Služby, které poskytuje SPT a dceřiná společnost EuroTel, postupně rozšířily například mobilní telefony v systému NMT (1991), telefonní karty (1992), elektronická pošta (1995), služba C

ech Direct (1995), služba Videotex (1995), mobilní telefony v systému GSM (1996), služba INTERNET Pro (1996), Zelená linka (1996), služba INTERNET OnLine (1997), služba

ISDN (1997), předplacené karty pro mobilní telefony (1997), technologie ATM (1998), služba INTERNET OnLine ISDN (1998), hlasové schránky (1998), předplacené karty (1999) nebo služba INTERNET OnLine WIRELESS (1999).

Další služby, které používají především podnikatelské subjekty a instituce a které využívají multimediální páteřní síť pro přenos dat, zahrnují například veřejné datové služby, služby propojování sítí, služby privátních sítí nebo pronájem telekomunikačních okruhů.

Příprava na konkurenci S ohledem na blížící se liberalizaci se Telecom restrukturalizuje, snižuje počty zaměstnanců, změnil ředitele a vůbec se snaží, aby svoji pozici udržel ještě dlouho po nástupu konkurence. Na základě uvedených kroků vzrostl klíčový ukazatel produktivity, počet hlavních telefonních stanic (HTS) na zaměstnance, z 84,2 HTS (1994) na 186,8 HTS (1

96). Telecom má solidní pozici v konkurenčním prostředí, které reálně existuje v oblasti datových, multimediálních a internetových služeb či mezinárodních hovorů (call-back, internetová telefonie).

SPT TELECOM, a.s., V LETECH 1989 - 1999 1989 1994 19991 Hlavní telefonní stanice (HTS) 1.557.478 2.150.594 3.834.256 Penetrace (na sto obyvatel) 15,0 % 20,7 % 37,2 % Penetrace (na sto domácností) 29,5% 42,2 % 72,0 % Veřejné telefonní automaty (VTA) 13.691 1 7.575 30.000 Počet registrovaných ž ádostí 243.793 634.591 99.098 Digitalizace 17,9 % 72,4 % Počet zaměstnanců 16.850 25.544 20.530 Počet HTS na zaměstnance 92,4 84,2 186,8 Počet mobilních telefonů 27.500 1.500.000 Telefonní (hlasová) služba (1881) Dálnopis (1935) Rozhlas po drátě (1952) Telefax (1988) Datové a textové služby Mobilní telefony NMT (1991) Mobilní telefony GSM (1996) Veřejné telefonní automaty (1911) Telefonní (čipové) karty (1992) Předplacené telefon ní karty (1999) Czech Direct (1995) Elektronická pošta (1995) Zelená linka (0800) (1995) INTERNET Pro (1996) euroISDN (1997) INTERNET OnLine (1997) INTERNET OnLine ISDN (1998) Hlasová schránka (TELECOMBOX) (1998) Technologie ATM (1998) Záznamová schránka (MEMOBOX) (1999) Virtuální privátní sítě (VPN) (1999) INTERNET OnLine WIRELESS (1999) Obchodní dům e-Store (1999)

Rozvoj české telekomunikační infrastruktury, patří k nejrychlejším v Evropě. Digitalizace, umožňující přístup k nejmodernějším telekomunikačním produktům a službám, se ročně zvyšuje o více než patnáct procent a na konci září 1999 bylo k digitálním ústřednám připojeno 72,4 % všech telefonních sta